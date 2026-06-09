La Flip condenó el homicidio del periodista Cristian Herrera y le pidió a Gustavo Petro que se pronuncie: “Pérdida irreparable”

Herrera ganó varios reconocimientos a lo largo de sus más de 20 años de carrera periodística - créditos archivo Colprensa / Sofía Toscano | @FLIP_org/X | Catalina Olaya / Colprensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su dolor y rechazo frente el asesinato del periodista Cristian Herrera, el sábado 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander.

Por lo anterior, desde la fundación se calificó este crimen como una “pérdida irreparable para el periodismo y la libertad de prensa en Colombia”.

Herrera, quien desde 2019 era corresponsal de la organización en Norte de Santander y desde 2025 integraba su Consejo Directivo, fue asesinado tras décadas de trabajo periodístico y de defensa activa de los derechos de sus colegas en la región, destacó el comunicado emitido la mañana del martes 9 de junio por parte de la Flip.

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El documento hizo hincapié en la gravedad del hecho al referirse a lo que pasó con Herrera como “el ataque más directo, violento y doloroso en sus 30 años de trabajo por la protección de periodistas y la defensa del derecho a informar”.

La organización resaltó el doble vacío que deja la muerte de Herrera: no solo por la pérdida de un periodista experimentado y referente en la frontera, sino por su rol como formador, mentor y defensor de la libertad de prensa en Cúcuta y Norte de Santander, en el que se destacó con sus reportajes para el diario La Opinión.

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El comunicado se compartió la mañana del martes 9 de junio, luego de que el crimen del comunicador se reportó pasado el mediodía del sábado 6 de junio de 2026 - crédito @FLIP_org/X

Una carrera dedicada a denunciar, la vida de Cristian Herrera

Cristian Herrera dedicó más de veinte años al periodismo, siguiendo los pasos de su padre, reportero gráfico del mismo diario cucuteño.

Allí se consolidó como reportero de orden público y luego como uno de los periodistas judiciales más destacados de la ciudad.

Después fundó medios digitales como Cúcuta Real y Cúcuta al Rojo Vivo, donde continuó su labor informativa.

Por todo lo anterior, desde la Flip se destacó en su comunicado que “sus investigaciones se caracterizaron por su rigor, profundidad y una amplia red de fuentes que lo convirtieron en referente para comprender lo que ocurre en la frontera y el departamento”.

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Además de su trabajo en medios, Herrera fue un formador clave en la región, acompañando a estudiantes de comunicación social y a jóvenes periodistas, especialmente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en La Opinión.

Como miembro de la Flip, su conocimiento del territorio y su compromiso fueron esenciales para identificar riesgos, acompañar a colegas amenazados y denunciar las condiciones precarias en que se ejerce el periodismo en el departamento.

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El documentó puntualizó que “su asesinato ocurre después de reiteradas amenazas y agresiones”.

Los episodios previos y amenazas en contra del periodista Cristian Herrera

En 2004, Herrera tuvo que salir del país por amenazas ligadas a su ejercicio profesional.

No obstante, desde 2014 la Flip registró al menos 17 ataques en su contra, incluyendo una tentativa de homicidio en 2017.

Pese a contar con un esquema de protección —dos hombres de seguridad y una camioneta—, las medidas fueron insuficientes ante la persistencia de las amenazas.

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Por todo lo anterior,, en el documento de la Flip se añadió que este crimen no puede ser entendido como un hecho aislado y reitera la gravedad de ejercer el periodismo en Cúcuta, ciudad que en 2024 fue denunciada como la más peligrosa para la prensa en Colombia.

“Cúcuta es una de las regiones más golpeadas por la censura hacia la prensa”, advirtió Herrera en un evento público en 2025.

Adicional, y entre 2024 y 2026, la Flip ha documentado 154 agresiones contra periodistas en la ciudad, incluidas 72 amenazas, así como los asesinatos de otros dos comunicadores: Jaime Vásquez y Jorge Méndez.

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La organización señaló también que la violencia y la falta de protección siguen siendo la constante para el periodismo regional en Colombia.

Hace apenas un mes atrás, la Flip lamentó el asesinato de Mateo Pérez Rueda en Antioquia (a manos de hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá) y advirtió sobre la insuficiencia de las medidas de protección.

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“Las amenazas, la violencia y la insuficiencia de medidas de protección siguen poniendo en riesgo a quienes cumplen una función esencial para la democracia y el acceso a la información”, se leer en el comunicado de la Fundación.

Ante la gravedad del asesinato de Herrera, la Flip exigió a las autoridades “adelantar las investigaciones de manera seria, pronta y rigurosa”, buscando identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los determinadores del crimen, y considerando el agravante de tratarse de un periodista, como lo establece la legislación vigente.

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El llamado al Gobierno nacional: la Flip le pidió al presidente Petro que se pronuncie

En la solicitud a la Fiscalía General de la Nación se pidió priorizar la hipótesis de la labor periodística en la investigación, conforme a la Resolución 119 de 2026, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que explique las posibles fallas del esquema de protección y revise de manera urgente la eficacia de las medidas para comunicadores en contextos de alto riesgo.

La organización también apuntó su llamado a las autoridades locales, y sobre todo a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, para que adopten medidas reales de prevención y protección.

Al final, la Fundación también le pidió acciones concretas al Estado colombiano y que reconozca la violencia diferencial contra los periodistas para fortalecer los mecanismos de prevención y protección, sobre todo en regiones donde las amenazas y los riesgos han sido documentados, como Norte de Santander, que tiene una de las zonas más críticas y en disputa entre grupos armados ilegales: el Catatumbo.

No obstante, en el comunicado se expresó al presidente Gustavo Petro que condene pública y contundentemente el asesinato de Cristian Herrera y reafirme que la violencia contra la prensa es inaceptable en una sociedad democrática.

“Con este caso, ya son nueve periodistas asesinados durante el gobierno actual”, advirtió la Flip en su documento.

Para cerrar, y como parte de los actos de homenaje a la vida de Herrera, la Fundación extendió sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Herrera, e invitó a participar en un homenaje este martes 9 de junio a las 6:00 p.m. en la Casa del Periodismo en Bogotá, para honrar su memoria y legado.