Colombia

La Alcaldía de Bogotá abrió 1.535 vacantes para la semana del 9 al 13 de junio: estos son los perfiles requeridos

La convocatoria contempla 1.168 cupos para personas de 18 a 28 años, 1.459 orientados a participación femenina, 259 dirigidos a personas con discapacidad y 107 para mayores de 50 años

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Las vacantes en Bogotá se orientan a perfiles con bachillerato, formación técnica y título universitario, con 616 cupos para educación media, 485 para técnicos y 279 para profesionales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Las vacantes en Bogotá se orientan a perfiles con bachillerato, formación técnica y título universitario, con 616 cupos para educación media, 485 para técnicos y 279 para profesionales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo, anunció para la semana del 9 al 13 de junio la apertura de 1.535 vacantes en sectores como comercio, salud, servicio al cliente, logística, tecnología y servicios.

La convocatoria se caracteriza por ofrecer oportunidades para diversos perfiles de formación y experiencia, y mantiene un enfoque diferencial orientado a la inclusión de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años.

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De las vacantes disponibles, 762 no requieren experiencia, lo que permite que personas que buscan su primer empleo accedan al mercado laboral formal. Otras 415 posiciones solicitan únicamente seis meses de experiencia, ampliando el espectro para quienes desean iniciar o consolidar su trayectoria laboral.

“Lo que muestran estas vacantes es que hoy existen oportunidades para distintos perfiles y momentos de vida laboral. Encontramos una demanda importante de talento en áreas de comercio, atención al cliente y salud, pero también un número significativo de puestos que no exigen experiencia previa”, afirmó la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

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Un total de 762 vacantes en Bogotá no exige experiencia previa y 415 puestos piden solo seis meses de experiencia - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Un total de 762 vacantes en Bogotá no exige experiencia previa y 415 puestos piden solo seis meses de experiencia - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Oportunidades para jóvenes, mujeres y grupos poblacionales diversos

La oferta laboral destaca por su enfoque poblacional. 1.168 vacantes están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, mientras que 1.459 priorizan la participación de mujeres. Además, 259 puestos están orientados a personas con discapacidad y 107 a personas mayores de 50 años. Varias vacantes pueden estar disponibles para más de un grupo poblacional, reforzando el compromiso de la administración distrital con la equidad y la inclusión laboral.

En cuanto a los requisitos de formación, la mayor demanda corresponde a perfiles con educación media y técnica: 616 vacantes requieren formación media o bachillerato, 485 están dirigidas a técnicos y 279 a profesionales universitarios. Esta diversidad educativa facilita el acceso a quienes cuentan con distintos niveles de capacitación.

Cargos ofrecidos y rangos salariales

Entre los puestos ofertados se encuentran operador(a) de tienda, auxiliar de tienda, auxiliar de farmacia, representante de servicio al cliente en call center, representante de servicio al cliente bilingüe, regente de farmacia, auxiliares de odontología, tecnólogo biomédico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, auxiliares de bodega y asesores financieros.

La oferta laboral en Bogotá concentra 1.168 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años y 1.459 que priorizan la participación de mujeres - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La oferta laboral en Bogotá concentra 1.168 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años y 1.459 que priorizan la participación de mujeres - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los salarios varían según el puesto y el perfil del candidato: la mayoría de las posiciones ofrecen remuneraciones de entre uno y dos salarios mínimos mensuales, aunque hay cargos con rangos de dos a cuatro salarios mínimos y algunas posiciones especializadas que pueden alcanzar hasta nueve salarios mínimos mensuales.

Acceso y postulación a las vacantes

Para conocer la oferta vigente, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se difunde información sobre nuevas oportunidades y próximas ferias de empleo. El proceso de postulación es ágil, gratuito y no requiere intermediarios, permitiendo que cualquier persona mayor de edad pueda inscribirse y postularse a los cargos de interés.

La convocatoria de empleo en Bogotá prioriza la inclusión de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria de empleo en Bogotá prioriza la inclusión de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La plataforma de la Secretaría permite filtrar las vacantes según área, nivel educativo, experiencia requerida y grupo poblacional priorizado. Se recomendó a los aspirantes preparar su hoja de vida y tener listos los documentos de respaldo para facilitar el proceso de inscripción y aumentar sus posibilidades de ser contactados por los empleadores.

Oferta complementaria del Sena en Bogotá

Además de la convocatoria distrital, la Agencia Pública de Empleo del Sena mantiene disponible para junio un total de 26.033 vacantes en todo el país, de las cuales 9.350 corresponden a Bogotá D.C. Los sectores con más oportunidades en la capital son ventas y servicios (3.177 vacantes), operación de equipos y oficios (1.989) y finanzas y administración (2.152).

Los perfiles requeridos abarcan desde asistentes administrativos, auxiliares de almacén y asesores financieros hasta auxiliares contables, técnicos, operarios y profesionales en diferentes áreas. Los salarios ofrecidos en esta plataforma oscilan desde el salario mínimo vital, cercano a $2.000.000, hasta $8.000.000 mensuales en posiciones de mayor especialización.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 9.350 vacantes en Bogotá y permite postularse gratis de forma virtual en ape.sena.edu.co - crédito Sena

Para aplicar a las vacantes del Sena, los interesados deben ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario, registrar su hoja de vida y cargar los documentos de respaldo en formato PDF. El proceso es completamente virtual, gratuito y sin intermediarios. Tras completar el registro, los candidatos pueden explorar las ofertas activas y postularse según su perfil y preferencias.

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