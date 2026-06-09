José Manuel Restrepo respondió críticas a su propuesta de “fracking sostenible”: “Claro que se puede”

José Manuel Restrepo afirmó que es viable implementar fracking sostenible - crédito Reuters

La propuesta de fracking defendida por el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una de las disputas ambientales más visibles de la campaña presidencial en Colombia antes de la segunda vuelta, que se celebrará el 21 de junio de 2026, porque la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos divide de manera frontal a las candidaturas que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Según el texto difundido por Restrepo en X, su planteamiento parte de una idea central: Colombia no tendría que escoger entre crecimiento y sostenibilidad. El economista sostuvo que ambas metas podrían avanzar al mismo tiempo si el fracking se aplicara con responsabilidad, tecnología y altos estándares ambientales.

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“¿Es posible hacer fracking y proteger el medio ambiente al mismo tiempo? La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales (...) Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo. Así lo haremos en la Patria Milagro de Abelardo de la Espriella (sic)”, escribió.

Esmeralda Hernández cuestionó la posibilidad de desarrollar un "fracking sostenible" en Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X

La respuesta llegó desde la oposición. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, colectividad que respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda, rechazó de inmediato la propuesta y negó que en Colombia pueda existir una versión limpia de esa práctica. Y expuso en redes sociales: “¡FALSO! Como autora de proyecto de ley ANTIFRACKING, voy a desmentir cada una de las barbaridades dichas en este nefasto video (sic)”.

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A la congresista se unió Gustavo Bolívar, que en X afirmó: “Hacer fracking sin afectar al medio ambiente es como talar un bosque sin cortar árboles o meterse a una piscina sin mojarse. Increíble cómo inventan argumentos para destruir la naturaleza”.

La respuesta de José Manuel Restrepo sobre propuesta de fracking sostenible

En respuesta a las recusaciones de la iniciativa que plantea la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella, Restrepo afirmó que hay casos de éxito en otros países con situaciones similares a Colombia en los que el uso del fracking puede ser realizado por medio de prácticas ligadas a la protección del medio ambiente.

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La fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella insistió en que Colombia puede avanzar hacia las dos metas al mismo tiempo - crédito @jrestrp/X

“Ignorancia supina de quien representó a un gobierno que, por el contrario, aumentó la deforestación, no protegió el Páramo de Santurbán y animó la minería criminal que generó más deforestación y atentó contra los ecosistemas. Valiente incoherencia !! (sic)”, escribió Restrepo, que fue ministro durante el gobierno de Iván Duque, en su cuenta de X.

Para dejar sentada su postura, agregó: “Aquí le dejo para que se ilustre este trabajo técnico de un especialista @madrinan_luis que demuestra lo que ya saben países como Canadá 🇨🇦, USA 🇺🇸, Reino Unido 🇬🇧, Brasil 🇧🇷 , México 🇲🇽 o Argentina 🇦🇷”.

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A la par, el académico publicó un video en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaba sobre la posibilidad de extraer petróleo utilizando recursos acuíferos, además de la eficacia en el reciclaje.

“Finalmente por si acaso prefiere alguien de su resorte ideológico le dejo las palabras de la presidenta de México 🇲🇽 que confirma mi argumento. Claro que se puede hacer exploración no convencional con la nueva tecnología con todos los criterios de sostenibilidad!!! (sic)”

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En otra publicación, Restrepo citó a expertos para justificar la propuesta de Abelardo de la Espriella.“Por eso estoy aquí, desde un páramo en la cuenca de Chingaza, con una experta. ¿Es posible o no es posible, Sandra Bessudo, realizar fracking sostenible?”.

Bessudo, ambientalista y naturalista colombo-francesa de la École Pratique des Hautes Études, con máster en estudios de ciencias de la vida y de la tierra en Perpiñán, y buzo profesional, explicó bajo qué condiciones científicas consideraba viable la operación de estas tecnologías sin comprometer áreas de vital importancia ecológica.

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José Manuel Restrepo defendió el uso de tecnología y estándares ambientales para desarrollar fracking en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

“Podemos hoy en día, con la tecnología que tenemos, disminuir los riesgos sobre el medio ambiente, siempre y cuando no se hagan en ecosistemas estratégicos, como en el páramo, como en acuíferos, como en selvas, en bosques y en ecosistemas estratégicos”, dijo la experta.

Además, la ambientalista explicó: “¿Qué se debe hacer? Obviamente, tener pozos diseñados y construidos con los estándares técnicos más elevados, un monitoreo permanente de las aguas subterráneas y superficiales, un control de fugas de metano y, obviamente, un distanciamiento suficiente respecto a todos estos ecosistemas, que le mencioné, como son los acuíferos, como son ecosistemas sensibles, pero también las viviendas”.

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