Iván Cepeda arremete contra Abelardo de la Espriella por propuesta de fracking: “Es echar gasolina al incendio”

Las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella expusieron posiciones opuestas sobre el uso del fracking como herramienta para la política energética del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó la propuesta de impulsar proyectos de fracking en Colombia defendida por la campaña de Abelardo de la Espriella, y aseguró que una decisión de ese tipo tendría efectos negativos en un contexto marcado por las advertencias sobre el regreso del fenómeno de El Niño.

Las declaraciones del dirigente se produjeron después de que José Manuel Restrepo Abondano, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, publicara un video en el que defendió la viabilidad de esta técnica de extracción de hidrocarburos bajo estándares ambientales y tecnológicos.

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A través de su cuenta de X, Cepeda sostuvo que las proyecciones climáticas para este año obligan a priorizar la protección de las fuentes hídricas y cuestionó la posibilidad de promover el fracking en medio de ese escenario.

La respuesta de Iván Cepeda

En su pronunciamiento, el candidato señaló que los pronósticos climáticos anticipan un fenómeno de El Niño de alta intensidad y afirmó que el fracking representa riesgos para el agua y los suelos.

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“Sabemos por los pronósticos climáticos que, este año, el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad especialmente fuerte”.

Cepeda agregó: “Sabemos que el fracking es un método de explotación que agota las reservas de agua, acaba los suelos fértiles hasta convertirlos en desiertos”.

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El candidato también rechazó la posibilidad de desarrollar esta actividad de forma acelerada y la relacionó con los desafíos ambientales que enfrenta el país.

“En esta circunstancia la propuesta de hacer explotación con fracking de manera intensiva e inmediata es catastrófica para Colombia. Es echar gasolina al incendio”, escribió.

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En el mismo mensaje, Cepeda vinculó la discusión con la campaña presidencial y aseguró que su posición en las urnas estará orientada a rechazar este tipo de iniciativas.

“Nuestro voto el próximo 21 de junio será contra esta política de la muerte que encarna De la Espriella”, manifestó.

Iván Cepeda cuestionó la propuesta de impulsar el fracking y la relacionó con los riesgos ambientales en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño. - crédito @IvanCepedaCast/X

La propuesta defendida por la campaña de De la Espriella

La reacción del candidato se produjo luego de que Restrepo difundiera un video acompañado por la ambientalista y naturalista colombo-francesa Sandra Bessudo, en el que ambos abordaron la posibilidad de implementar proyectos de fracking con controles ambientales estrictos.

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Durante la grabación, el exministro cuestionó las críticas formuladas contra esta técnica y aseguró que existen herramientas tecnológicas para reducir sus impactos.

Bessudo explicó que la actividad podría desarrollarse siempre que no se realice en ecosistemas estratégicos como páramos, acuíferos, selvas o bosques, y que se implementen medidas de monitoreo permanente sobre las aguas superficiales y subterráneas.

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Asimismo, mencionó la necesidad de contar con pozos construidos bajo estándares técnicos elevados, mecanismos para controlar las fugas de metano y distancias adecuadas frente a ecosistemas sensibles y zonas habitadas.

Al cierre del video, Restrepo afirmó que Colombia puede avanzar simultáneamente en sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y gobernanza de los recursos naturales.

Sandra Bessudo participó en un video difundido por José Manuel Restrepo con el fin de hablar de las viabilidades de practicar el fracking - crédito @jrestrp/X

“Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad”

Además del video, el aspirante vicepresidencial publicó un mensaje en X en el que defendió el uso del fracking como una herramienta para fortalecer la seguridad energética del país.

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“¿Es posible hacer fracking y proteger el medio ambiente al mismo tiempo? La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales”, señaló.

Según Restrepo, la explotación de hidrocarburos mediante esta técnica podría contribuir a la generación de empleo, al fortalecimiento de la economía y a la estabilidad energética, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y de las comunidades.

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El dirigente sostuvo además que Colombia puede avanzar de manera paralela en crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

El debate coincide con las alertas por el fenómeno de El Niño

La controversia se produce en momentos en que distintos organismos internacionales han advertido sobre la posibilidad de que Colombia experimente un fenómeno de El Niño de alta intensidad.

Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) anticipan condiciones asociadas a temperaturas más altas de lo habitual, periodos prolongados de sequía en varias regiones y lluvias intensas en otras zonas del territorio nacional.

Amylkar Acosta alertó sobre los desafíos que podría enfrentar el sistema energético nacional ante las proyecciones de un fenómeno de El Niño de alta intensidad. - crédito @amylkaracosta/X

Frente a este panorama, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió recientemente que el país atraviesa una coyuntura de “máximo estrés hídrico y energético”, derivada tanto del incremento de la demanda como de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura de distribución y transmisión.

Entre las medidas planteadas por Acosta para enfrentar este escenario figuran:

Reproducir la medida tomada en 2015 para conjurar el racionamiento, denominada Apagar paga, consistente en remunerar al usuario en $450 por kilovatio ahorrado y el recargo de los mismos $450 por kilovatio consumido en exceso.

Se debería adelantar la hora, como ya lo vienen haciendo de manera expontánea muchos colegios, para la jornada laboral y escolar.

Hacer efectiva la tarifa horaria, para incentivar a los usuarios, especialmente a los no regulados, para que su mayor consumo de energía se desplace desde las horas “pico” a las horas “valle”, durante las cuales la tarifa sería menor.

Teniendo en cuenta que durante el mundial de fútbol (11 de junio al 19 de julio) se va a disparar la demanda de energía durante las horas de los partidos, compensarla mediante la tarifa para desplazar otros consumos en esas franjas.