Colombia

Iván Cepeda arremete contra Abelardo de la Espriella por propuesta de fracking: “Es echar gasolina al incendio”

El candidato presidencial advirtió sobre los riesgos ambientales de esta técnica, mientras que el aspirante vicepresidencial José Manuel Restrepo defendió su implementación bajo controles técnicos y ambientales estrictos

Guardar
Google icon
Imagen compuesta de Iván Cepeda a la izquierda y Francisco Restrepo a la derecha, con una plataforma de fracking y un corte transversal del suelo de fondo.
Las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella expusieron posiciones opuestas sobre el uso del fracking como herramienta para la política energética del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó la propuesta de impulsar proyectos de fracking en Colombia defendida por la campaña de Abelardo de la Espriella, y aseguró que una decisión de ese tipo tendría efectos negativos en un contexto marcado por las advertencias sobre el regreso del fenómeno de El Niño.

Las declaraciones del dirigente se produjeron después de que José Manuel Restrepo Abondano, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, publicara un video en el que defendió la viabilidad de esta técnica de extracción de hidrocarburos bajo estándares ambientales y tecnológicos.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, Cepeda sostuvo que las proyecciones climáticas para este año obligan a priorizar la protección de las fuentes hídricas y cuestionó la posibilidad de promover el fracking en medio de ese escenario.

La respuesta de Iván Cepeda

En su pronunciamiento, el candidato señaló que los pronósticos climáticos anticipan un fenómeno de El Niño de alta intensidad y afirmó que el fracking representa riesgos para el agua y los suelos.

PUBLICIDAD

“Sabemos por los pronósticos climáticos que, este año, el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad especialmente fuerte”.

Cepeda agregó: “Sabemos que el fracking es un método de explotación que agota las reservas de agua, acaba los suelos fértiles hasta convertirlos en desiertos”.

El candidato también rechazó la posibilidad de desarrollar esta actividad de forma acelerada y la relacionó con los desafíos ambientales que enfrenta el país.

“En esta circunstancia la propuesta de hacer explotación con fracking de manera intensiva e inmediata es catastrófica para Colombia. Es echar gasolina al incendio”, escribió.

En el mismo mensaje, Cepeda vinculó la discusión con la campaña presidencial y aseguró que su posición en las urnas estará orientada a rechazar este tipo de iniciativas.

“Nuestro voto el próximo 21 de junio será contra esta política de la muerte que encarna De la Espriella”, manifestó.

Iván Cepeda cuestionó la propuesta de impulsar el fracking y la relacionó con los riesgos ambientales en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño. - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda cuestionó la propuesta de impulsar el fracking y la relacionó con los riesgos ambientales en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño. - crédito @IvanCepedaCast/X

La propuesta defendida por la campaña de De la Espriella

La reacción del candidato se produjo luego de que Restrepo difundiera un video acompañado por la ambientalista y naturalista colombo-francesa Sandra Bessudo, en el que ambos abordaron la posibilidad de implementar proyectos de fracking con controles ambientales estrictos.

Durante la grabación, el exministro cuestionó las críticas formuladas contra esta técnica y aseguró que existen herramientas tecnológicas para reducir sus impactos.

Bessudo explicó que la actividad podría desarrollarse siempre que no se realice en ecosistemas estratégicos como páramos, acuíferos, selvas o bosques, y que se implementen medidas de monitoreo permanente sobre las aguas superficiales y subterráneas.

Asimismo, mencionó la necesidad de contar con pozos construidos bajo estándares técnicos elevados, mecanismos para controlar las fugas de metano y distancias adecuadas frente a ecosistemas sensibles y zonas habitadas.

Al cierre del video, Restrepo afirmó que Colombia puede avanzar simultáneamente en sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y gobernanza de los recursos naturales.

Sandra Bessudo participó en un video difundido por José Manuel Restrepo con el fin de hablar de las viabilidades de practicar el fracking - crédito @jrestrp/X

“Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad”

Además del video, el aspirante vicepresidencial publicó un mensaje en X en el que defendió el uso del fracking como una herramienta para fortalecer la seguridad energética del país.

“¿Es posible hacer fracking y proteger el medio ambiente al mismo tiempo? La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales”, señaló.

Según Restrepo, la explotación de hidrocarburos mediante esta técnica podría contribuir a la generación de empleo, al fortalecimiento de la economía y a la estabilidad energética, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y de las comunidades.

El dirigente sostuvo además que Colombia puede avanzar de manera paralela en crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

El debate coincide con las alertas por el fenómeno de El Niño

La controversia se produce en momentos en que distintos organismos internacionales han advertido sobre la posibilidad de que Colombia experimente un fenómeno de El Niño de alta intensidad.

Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) anticipan condiciones asociadas a temperaturas más altas de lo habitual, periodos prolongados de sequía en varias regiones y lluvias intensas en otras zonas del territorio nacional.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, dijo que es necesario adelantar la hora laboral - crédito @amylkaracosta/X
Amylkar Acosta alertó sobre los desafíos que podría enfrentar el sistema energético nacional ante las proyecciones de un fenómeno de El Niño de alta intensidad. - crédito @amylkaracosta/X

Frente a este panorama, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió recientemente que el país atraviesa una coyuntura de “máximo estrés hídrico y energético”, derivada tanto del incremento de la demanda como de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura de distribución y transmisión.

Entre las medidas planteadas por Acosta para enfrentar este escenario figuran:

  • Reproducir la medida tomada en 2015 para conjurar el racionamiento, denominada Apagar paga, consistente en remunerar al usuario en $450 por kilovatio ahorrado y el recargo de los mismos $450 por kilovatio consumido en exceso.
  • Se debería adelantar la hora, como ya lo vienen haciendo de manera expontánea muchos colegios, para la jornada laboral y escolar.
  • Hacer efectiva la tarifa horaria, para incentivar a los usuarios, especialmente a los no regulados, para que su mayor consumo de energía se desplace desde las horas “pico” a las horas “valle”, durante las cuales la tarifa sería menor.
  • Teniendo en cuenta que durante el mundial de fútbol (11 de junio al 19 de julio) se va a disparar la demanda de energía durante las horas de los partidos, compensarla mediante la tarifa para desplazar otros consumos en esas franjas.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaFracking en ColombiaJosé Manuel RestrepoFenómeno de El NiñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: estas son las fechas para colegios públicos y privados

Miles de estudiantes en Colombia se preparan para el receso escolar de mitad de año, aunque las fechas varían según la ciudad, el calendario académico y cada institución educativa

Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: estas son las fechas para colegios públicos y privados

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes

Abelardo de la Espriella reveló nombres para el “quitavisas” de EE. UU.: estas fueron las figuras que mencionó

El candidato presidencial aseguró que autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sobre presuntos casos de corrupción relacionados con sectores de la política colombiana

Abelardo de la Espriella reveló nombres para el “quitavisas” de EE. UU.: estas fueron las figuras que mencionó

Bloqueos en campos petroleros de Meta generan preocupación por empleo e ingresos regionales

La ACP advirtió que los bloqueos en varios campos petroleros de Puerto Gaitán podrían afectar el empleo, las finanzas regionales y la continuidad de las operaciones del sector

Bloqueos en campos petroleros de Meta generan preocupación por empleo e ingresos regionales

Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre inmediato de un centro estético tras encontrar evidencias de procedimientos invasivos para los que no contaba con habilitación sanitaria

Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Así fue el homenaje que Atlético Nacional le rindió a Yeison Jiménez en el Atanasio Girador en Medellín: “Con el corazón”

Shakira sigue arrasando en el Mundial 2026: el videoclip de ‘Dai Dai’ rompió récord de visitas en YouTube

Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

Andrea Serna reveló que tuvo cáncer y dejó algunos consejos para sus seguidores: “Hacerse chequeos no es exagerar”

Deportes

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Teófilo Gutiérrez alcanzó un récord histórico al quedar campeón con Junior de Barranquilla del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano: este fue el camino a la estrella número doce del Tiburón

Junior de Barranquilla bicampeón del fútbol profesional colombiano: resumen de la final que ganó ante Atlético Nacional

Junior bicampeón del fútbol colombiano: el Tiburón llegó a 16 títulos y quedó a un campeonato de igualar al América de Cali