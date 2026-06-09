‘Influencer’ denunció presunta secta religiosa en Medellín: “Vienen de Estados Unidos y son acusados de acciones indebidas con menores”

La denuncia pública de Calavera Barbada 2.0 sobre la presencia de una supuesta secta integrada por estadounidenses en Medellín ha generado inquietud en redes sociales. El influencer aseguró que la organización, vinculada a una iglesia de Baltimore, enfrenta acusaciones por conductas indebidas y realiza rituales en el parque Lleras, según expuso en un video difundido en TikTok - crédito calaverabarbada2.0 / TikTok

El influencer colombiano Calavera Barbada 2.0 encendió la polémica en redes sociales tras difundir un video en TikTok para exponer la existencia de una presunta secta religiosa en el corazón de Medellín. En su denuncia, resaltó que la organización estaría compuesta en su mayoría por ciudadanos extranjeros y que, según sus palabras, “viene desde Estados Unidos, tiene sus ritos o sus celebraciones en el parque Lleras”.

El video señala a la comunidad Greater Grace Medellín, a la que identifica como una extensión de la iglesia con sede en Baltimore, Greater Grace World Outreach. El creador de contenido sostuvo que esta institución “ya fue acusada de sectarismo, que fue acusada de comportamientos indebidos con personas de menos de 18 años”.

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Según relata, la agrupación realiza sus ritos en el parque Lleras, un sitio reconocido en la ciudad por su vida nocturna y turismo: “Está compuesta mayormente por gringos”, afirmó, y asoció su presencia con dinámicas de gentrificación y prácticas que “alteran la realidad local”.

De acuerdo con la denuncia, la iglesia matriz renunció al Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera en marzo, en plena investigación por conductas sectarias. Sobre este punto, Calavera Barbada comentó: “Ustedes están como muy secta. Y a nosotros los evangélicos no nos gustan las sectas”, reflejando el señalamiento recibido por la organización por parte de grupos cristianos.

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En el mismo video, se denunció que una investigación previa había detectado a “17 menores de edad víctimas de comportamientos inadecuados por miembros de la organización”, pero que “nadie hizo nada, nadie le brindó apoyo”. El influencer lamentó que, en vez de sancionar a los responsables, la institución “simplemente renunció al Concilio Evangélico y lo que hizo fue empezar a expandirse en el mundo”.

El creador apuntó también a la llegada masiva de extranjeros a Medellín, quienes, según él, “vienen a gentrificar, a cobrar en USD y gastar en pesos”. Cuestiona además los espacios exclusivos para hombres: “Me causa mucho ruido que hagan grupos de estudio bíblicos solamente para los hombres”.

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