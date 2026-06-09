Famosa actriz que se mostró movilizándose en bus reveló que a los actores en Colombia les pagan bien, pero les va mal: “Tengo que sobrevivir todo el año”

La realidad salarial de los actores: ¿cuánto gana un actor? Esto explicó la actriz Michell Orozco - crédito @felinamichellina/tiktok

La actriz colombiana Michell Orozco abrió un debate en redes sociales luego de compartir algunos videos en los que aparece movilizándose en Transmilenio junto a su esposo.

Las imágenes despertaron la curiosidad de cientos de seguidores, los cuales se preguntaron si realmente la actuación en Colombia ofrece estabilidad económica y buenos ingresos.

PUBLICIDAD

Ante la ola de comentarios, la actriz decidió aclarar cómo funciona la realidad financiera de muchos artistas en el país y explicó que, aunque la actuación puede representar una fuente importante de ingresos, también es una profesión marcada por la incertidumbre laboral.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Orozco aseguró que, contrario a lo que muchos podrían pensar, no considera que los actores reciban malos pagos. Sin embargo, enfatizó en que el verdadero desafío radica en la falta de continuidad laboral dentro de la industria del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Michell Orozco explicó por qué usa transporte público y reveló la realidad económica de los actores en Colombia - crédito @michell_orozc0/IG

“Yo no voy a venir acá a hablar mundano y les voy a decir que a mí me pagan mal, porque no, todo lo contrario, a mí me pagan muy bien realmente. Pero ustedes tienen que entender que el trabajo, específicamente del actor, es un trabajo que es supremamente inestable. Es decir, yo tengo trabajo tres meses en los que gano muy bien, pero no tengo ni la menor idea de hasta cuándo voy a volver a trabajar”, explicó la actriz.

En ese sentido, detalló que los ingresos obtenidos durante una producción deben administrarse cuidadosamente para cubrir largos periodos sin contratos o proyectos televisivos.

“Si yo trabajo tres meses y me quedo el resto del año sin trabajo, con esos tres meses que trabajé tengo que sobrevivir todo el año. Todos los meses tengo que pagar arriendo, todos los días tengo que comer, tengo que solventar urgencias. Por ejemplo, cuando me pasó lo de mi enfermedad, que yo sigo en ese proceso, o cuando se enfermó mi mascota, todo eso implica gastos importantes y, afortunadamente, contaba con ese respaldo económico producto de mis ahorros”, afirmó.

PUBLICIDAD

La actriz también aprovechó para compartir parte de su historia personal y explicar cómo su origen ha influido en la manera en que percibe el dinero y el éxito profesional.

Michell Orozco abre la conversación sobre la vida real de los actores en Colombia - crédito @michell_orozc0

“Yo soy una niña de un pueblo en el Caquetá, somos una familia desplazada en la que el común denominador es que la gente sea de escasos recursos. Mis papás, mis hermanos, nunca nadie ha tenido una casa, nunca nadie ha tenido un apartamento, nosotros nunca hemos tenido un carro. Entonces, eso hace que nuestra perspectiva sobre muchas cosas sea diferente”, señaló.

PUBLICIDAD

La artista reveló que comenzó a trabajar desde muy joven y que los ingresos obtenidos gracias a su carrera le permitieron apoyar económicamente a su familia y contribuir en la formación académica de su hermano.

“Yo empecé a ganar buena plata desde que tenía más o menos quince años. Gracias a eso pudimos pagar la universidad de mi hermano y cubrir muchas cosas que yo quería hacer, como cursos y talleres. Creo que el contexto en el que uno crece influye muchísimo en cómo maneja sus finanzas y sus prioridades”, expresó.

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó que el inicio de su vida independiente junto a su esposo estuvo lejos de los lujos que muchas personas asocian con las figuras de la televisión nacional.

“Cuando yo me vine a vivir con mi esposo, nosotros teníamos un colchón tirado en el suelo y tres tenedores: uno para él, uno para mí y uno para la visita. Si llegaban dos personas a visitarnos, nos jodíamos porque no teníamos más cubiertos”, comentó entre risas.

PUBLICIDAD

Del colchón en el piso al apartamento soñado: Michell Orozco contó cómo cambió su vida - crédito @michell_orozc0/Instagram

Aunque reconoció que actualmente existen nuevas oportunidades económicas para los actores gracias a la publicidad y las redes sociales, insistió en que la estabilidad financiera continúa siendo uno de los mayores retos de la profesión.

“¿Un actor gana bien? Sí, un actor gana muy bien durante el tiempo en el que esté trabajando, que realmente es mucho más corto que el tiempo en el que no trabajamos. Por eso es importante entender que no todo es tan estable como muchas personas creen”, explicó.

PUBLICIDAD

Finalmente, Michell Orozco aseguró sentirse satisfecha con la vida que ha construido y destacó que el concepto de bienestar va mucho más allá de poseer bienes materiales.

“Actualmente vivo como una princesa. Vivo en un apartamento hermoso que decoré completamente a mi gusto con las cosas que siempre soñé. Me baño con agua caliente, como lo que se me da la gana y eso, teniendo en cuenta el contexto del que vengo, vale muchísimo. Hoy nos montamos en TransMilenio, pero mañana podemos darnos el viaje de nuestros sueños. Estamos ahorrando para la casa y el carro, pero esa no es nuestra única prioridad. También queremos disfrutar la vida”, concluyó.

PUBLICIDAD