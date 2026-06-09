Dominica Duque habló sobre su relación con Alejandro Estrada y cómo terminaron: “Decidimos seguir caminos diferentes”

Dominica Duque sorprendió a Alejandro Estrada con amoroso detalle de cumpleaños - crédito Canal RCN

Alejandro Estrada volvió al foco de la conversación después de que Dominica Duque, presentadora y expareja del actor en 2025, respondiera al comentario de una seguidora que pidió más detalles sobre cómo terminó el romance.

La también periodista colombiana contestó el mensaje de una usuaria identificada como Mari, quien le escribió: “Ay domi perdón pero es que tu vibra con Alejo me gustan.. sigue leyendo el libro no pases esa página”.

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Lejos de eludir el tema, Duque fue directa. “Mari y qué bueno que te haya quedado esa energía, solo que ya ambos nos deseamos lo mejor, pero decidimos seguir por caminos diferentes”, escribió, y añadió que “sería bonito que ustedes también lo entendieran”, con un cierre que marcó el tono de la publicación: “te lo digo con todo el amor”.

Dominica respondió a seguidora que cuestionó el haber terminado su relación con Alejandro Estrada - crédito @elchismosocol/IG

La respuesta no dejó lugar a interpretaciones: la separación fue una decisión conjunta y ambos continúan sus vidas en forma independiente.

Las reacciones no tardaron en aparecer y, lejos de criticar la respuesta de la presentadora, muchos siguieron pidiendo un reencuentro de la pareja tras el final de La casa de los famosos Colombia. Entre los comentarios se leyeron: “Hacían bonita pareja”; “Eran muy lindos, pero a veces las señales son evidentes y no se puede forzar nada”; “La vida te va mostrando el camino, tú decides dónde quedarte”, entre otros.

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Alejandro Estrada, por el momento, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja, pero cuando la relación terminó, esto fue lo que dijo el cucuteño al respecto:

“Todo terminó muy bonito, continúa bonito. Entonces, pues no hay ningún problema ... Realmente bien. Estas cosas suceden, lo que puedo como decir en esta ocasión es que es la primera vez en la vida que queda algo como con un sabor agradable... Quiero dedicarme tiempo a mí”, explicó a Buen día, Colombia, cuando preguntaron por la ruptura..

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Cómo inició la relación de Alejandro Estrada y Dominica Duque

El vínculo entre Alejandro Estrada y Dominica Duque surgió durante la grabación de MasterChef Celebrity 2024 después de que el actor finalizara de manera pública y mediática su matrimonio de doce años con la actriz Nataly Umaña.

Este episodio ocurrió mientras Umaña era participante en La casa de los famosos Colombia, donde el actor decidió terminar la relación tras la exposición de la infidelidad de su expareja con un compañero del programa.

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Posteriormente, la atención mediática se trasladó a la nueva etapa que inició Estrada junto a Dominica Duque, periodista y presentadora de entretenimiento.

La foto con la que Alejandro Estrada celebró el cumpleaños de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/IG

La relación sentimental entre Estrada y Duque llamó la atención del público que fue testigo del acercamiento entre los dos, que rápidamente se tradujo en un noviazgo celebrado en redes sociales por seguidores del formato y simpatizantes de los famosos.

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Sin embargo, la dinámica del programa también derivó en la eliminación de Estrada por una infracción a las normas sin afectar de inmediato el vínculo afectivo entre ambos.

Los meses pasaron y la relación, aparentemente, se volvía más sólida, pero meses después ambos confirmaron el fin de la relación por medio de comunicados y mensajes en sus redes sociales, sin ofrecer detalles precisos sobre los motivos de la ruptura.

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Alejandro Estrada confesó qué lo que lo atrajo de Dominica Duque - crédito cortesía Canal RCN

Tanto Estrada como Duque señalaron que la decisión fue tomada de común acuerdo, y evitaron ahondar en explicaciones públicas para proteger su vida privada. El hecho generó especulaciones entre seguidores, pero ninguno de los dos retomó el tema en entrevistas o espacios televisivos.

La ruptura se produjo a mediados de 2025, luego de varios meses en los que la pareja fue objeto de comentarios positivos en redes sociales debido a su cercanía y complicidad, especialmente tras su participación conjunta en programas televisivos.

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