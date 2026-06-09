Carlos Carrillo, tras renunciar a la Ungrd, reveló que la campaña de Iván Cepeda se pegó un “tiro en el pie”: “Le debe una disculpa al pueblo antioqueño”

El exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, y al superintendente de Salud, Daniel Quintero, enfrentados, reflejando tensiones políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo sostuvo que el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud fue un “tiro en el pie” para la campaña de Iván Cepeda, y ubicó en esa decisión una de las claves del revés electoral en Antioquia.

Según comentó en entrevista con Blu Radio, la consecuencia fue concreta: “En Antioquia nos sacan casi 30 puntos” y, sin ese resultado, “el ganador de las elecciones es Iván Cepeda”.

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Carrillo no limitó su crítica al costo electoral. En la misma intervención vinculó a Quintero con el caso de la Ungrd y afirmó que el exalcalde de Medellín “tiene mucho que explicar sobre el robo de la Ungrd”, al tiempo que mencionó contrataciones por $600 mil millones y un tramo de $100 mil millones adjudicado, según su versión, a una empresa ligada a una exfuncionaria de esa administración.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, sostuvo que el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud fue un “tiro en el pie” para la campaña de Iván Cepeda - crédito Colprensa/Juan David Duque/REUTERS

El funcionario planteó además que el Pacto Histórico “le debe una disculpa al pueblo antioqueño” por una decisión tomada “a un mes de las elecciones”. En su lectura, el error no fue solo político: afectó a una región que definió una porción decisiva del resultado.

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Carrillo habló sobre el efecto electoral del nombramiento de Daniel Quintero y sobre su impacto dentro del Pacto Histórico. También afirmó que esa designación agravó el desgaste de la campaña de Cepeda en Antioquia y la conectó con señalamientos sobre la Ungrd.

Al referirse al peso político de ese departamento, Carrillo sostuvo que “Antioquia es la segunda región del país que no solamente más produce, sino que más votos tiene y que más consolida la identidad nacional”, dijo al medio sin identificar en el texto fuente. Bajo ese argumento, presentó la designación de Quintero como una decisión que golpeó a la campaña justo en el territorio donde, a su juicio, no podía cometerse ese error.

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En esa misma línea, afirmó que el Pacto Histórico “le debe una disculpa al pueblo antioqueño”, dijo Carrillo al medio de comunicación. La frase ordena su crítica en dos planos: una recriminación al impacto político de la medida y otra al vínculo entre esa decisión y la relación del oficialismo con el electorado antioqueño.

Daniel Quintero reveló intentos de soborno y exigió acciones contra estafadores en IPS - crédito Colprensa

La definición más tajante llegó cuando describió el nombramiento “a un mes de las elecciones” como “básicamente un tiro en el pie para la campaña”, dijo Carrillo al medio sin identificar en el texto fuente. Luego reforzó esa idea al calificarlo como “un error estratégico gigantesco” por haber entregado la Superintendencia de Salud a “esos señores presuntamente hampones con todas las investigaciones que tienen”.

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Carrillo fue más allá del terreno electoral y formuló acusaciones directas contra Quintero. “Yo en mi fuero más interno creo que Daniel Quintero es un ampón”, pronunció aunque enseguida agregó que el exalcalde “tiene derecho a la defensa”.

Ese pasaje incluyó otra referencia personal: “seguramente me va a poner otra tutela”. La mención apareció en el marco de una descripción de acciones legales previas y de su decisión de sostener públicamente sus afirmaciones.

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Carrillo fue más allá del terreno electoral y formuló acusaciones directas contra Quintero. “Yo en mi fuero más interno creo que Daniel Quintero es un ampón” - crédito Ungrd/X

Sobre la entidad, Carrillo dijo que a Quintero “le entregaron la subdirección de reducción de la Ungrd” y añadió que una directora del Dagrd estuvo “durante ocho meses con Olmedo” y contrató más de $600 mil millones, de los cuales $100 mil millones fueron para “una empresa que era representante legal otra funcionaria de Daniel Quintero Calle”, según declaraciones.

El funcionario también enmarcó sus críticas dentro de una denuncia más amplia sobre los grupos vinculados a las investigaciones. “Esos cuarenta imputados o no sé cuántos imputados son, son una vergüenza para lo que sea, porque ellos han estado en todos los partidos”, dijo Carrillo al medio sin identificar en el texto fuente.

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A partir de esa idea, enumeró su paso por el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Verde y el Pacto Histórico. En ese recorrido incluyó una referencia al entorno de Quintero cuando afirmó que “el hermano de Quintero se hizo elegir concejal de Medellín por el Partido Verde”, dijo al mismo medio.

La secuencia cerró con una advertencia sobre la plasticidad de esos alineamientos. “Hoy están en el Pacto Histórico y después estarán en otro proyecto político”, dijo Carrillo al medio sin identificar en el texto fuente.

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