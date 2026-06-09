Caricaturista Matador recreó video con IA para irse en contra de Abelardo de la Espriella: “Ese tigre que ves en la calle debe ser de Temu”

Un “tigre” falso inspiró a Matador para lanzar un mensaje sobre la realidad política nacional - crédito @Matador000/X

El caricaturista Matador recurrió nuevamente al humor y la ironía para lanzar pullas a la política del país de cara a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026 entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En su cuenta de X, el artista publicó un mensaje acompañado de un video en el que se observa al senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, levantando a un “tigre”, una escena que despertó reacciones en redes sociales.

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El video, creado con inteligencia artificial, que simula la estética de una película filmada en la India, llevó a Matador a advertir: “Esa intro, que parece película filmada en la India, esconde una verdad reveladora: en Colombia no hay tigres”.

Con ese punto de partida, la publicación se convirtió en un contundente mensaje para señalar la presencia de otros animales y personajes que, en su visión, abundan en el escenario político en Colombia.

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Tras lo anterior, el humorista gráfico enfatizó: “Hay hipopótamos narcos, lagartos, sapos, ratas y políticos por montones”, con una enumeración que mezcla fauna exótica, figuras asociadas a la cultura popular y referencias directas a la clase dirigente.

Caricaturista Matador ironizó en redes tras video de Iván Cepeda con un “tigre” - crédito @Matador000/X

La frase, breve y contundente, resumió una percepción crítica sobre el contexto político y social del país, utilizando el video viral como disparador para una lectura más amplia.

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Matador no se detuvo en la referencia animal. Añadió que el supuesto “tigre” visto en el registro audiovisual no corresponde a la fauna local. “Ese ‘tigre’ que ves en la calle debe ser de TEMU: falso, barato y de mala calidad”, ironizó el caricaturista, lanzando fuerte pulla al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien es conocido por sus seguidores como “El Tigre”.

Usuarios de X reaccionaron con humor y cuestionamientos al video donde Iván Cepeda apareció levantando un “tigre”, símbolo utilizado en su campaña. “Jajajajajajaja emulando al tigre, es que no tienen sesos para la originalidad”, comentó un usuario, y sugirió: “Cepeda es encorvado y facho, pónganle un bastón mejor”.

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Otro internauta se preguntó: “¿Quiénes son los que hacen el marketing a esta campaña? No tienen identidad”, y criticó la falta de coherencia en los símbolos usados: “No era pues lo del gesto, ahora están con un animal que, a 15 días, nadie va a identificar como jaguar”.

Caricaturista Matador lanzó nuevamente pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @matador000/X

Matador desempolvó entrevista donde Abelardo de la Espriella contaba que quemaba gatos

Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante presidencial, ha sido nuevamente cuestionado tras resurgir una entrevista de 2014 en la que relató episodios de crueldad animal durante su infancia. El tema ha cobrado relevancia en medio de su campaña electoral, provocando reacciones adversas entre figuras públicas y usuarios de redes sociales.

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En el programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, De la Espriella reconoció haber participado en actos violentos hacia gatos del vecindario cuando era niño.

“Era un niño travieso”, relató el candidato, y admitió que en esa época solía “quemar felinos con pólvora”. El abogado, que ahora busca la presidencia, reflexionó: “Era terrible, pero me divertía”, añadiendo que los animales lo evitaban.

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Matador se despachó en contra de Abelardo de la Espriella por "quemar gatos" cuando era niño - crédito @Matador000/X

La difusión de estas declaraciones en la recta final de la contienda presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, encendió el debate en X y otras plataformas digitales.

Voces de la izquierda, como el caricaturista Matador y la senadora Esmeralda Hernández, criticaron duramente al candidato. Matador publicó: “Antes de votar por un ‘Tigre’, pregúntese qué clase de hombre se ríe contando que hizo sufrir a un animal indefenso”.

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El artista gráfico también compartió una imagen donde un tigre aparece junto a la frase: “Quien disfruta el dolor de un animal indefenso, no merece guiar una nación”. “Denle un aplauso y una cerveza a la persona que diseñó esta imagen”, agregó Matador.

En otro comentario, ironizó sobre quienes exhiben los símbolos patrios y lujosos automóviles, pero enfrentan deudas: “Se la mando a esos amigos que tienen gatos, pero llevan en el carro de alta gama el microperforado del Tigre; gritan ‘¡firme por la patria!’, pero deben tres cuotas del carro”.

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