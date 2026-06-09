Capturaron a un hombre en TransMilenio con un kilogramo de marihuana en el Portal de Suba

En las últimas horas, la Policía Nacional de Bogotá capturó a un hombre de 25 años en el Portal de Suba, después de descubrir que transportaba un paquete con 1.000 gramos de marihuana oculto en su bolso. El detenido habría aceptado mover la droga hasta la localidad de Bosa a cambio de una suma mínima de dinero - crédito Policía Metropolitana de Bogotá Grupo Transporte Masivo Transmilenio

En las últimas horas, el control de video en las plataformas de Transmilenio en el norte de la ciudad permitió la captura en flagrancia de un hombre de 25 años en el Portal de Suba. El procedimiento concluyó con la incautación de un paquete con aproximadamente 1.000 gramos de marihuana.

La acción policial se desarrolló cuando los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio identificaron a un ciudadano que, según el reporte oficial, ingresó de manera irregular a una de las plataformas del sistema.

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Ante la infracción, los policías lo abordaron para solicitarle una verificación de identidad y un registro de sus pertenencias. La reacción del sospechoso fue inmediata: intentó evadir el control y huir entre la multitud, pero la patrulla logró interceptarlo junto a los torniquetes tras una breve persecución.

Durante un operativo de control en el sistema TransMilenio, uniformados interceptaron a un ciudadano que ingresó de forma irregular y trató de evadir la requisa entre la multitud. La rápida reacción policial permitió incautar la sustancia y dejar al implicado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá Grupo Transporte Masivo Transmilenio

Durante la revisión del bolso que llevaba consigo, los policías hallaron un paquete envuelto en cinta adhesiva. La inspección permitió constatar que el contenido se trataba de marihuana, con un peso que supera ampliamente la cantidad permitida como dosis personal en Colombia.

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En Colombia, la dosis mínima o personal está definida por la Ley 30 de 1986 y amparada por la Corte Constitucional. Las cantidades máximas permitidas para el consumo personal son hasta 20 gramos de marihuana, marihuana hachís que no exceda de 5 gramos, de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de1 gramo, y de metacualona que no exceda de 2 gramos.

Operativo y testimonio del capturado

En el desarrollo de la diligencia, el joven capturado explicó a los uniformados el motivo de su actuación. Según su propio relato, recibió una propuesta para trasladar la droga desde el Portal de Suba hasta la localidad de Bosa a cambio de una suma mínima.

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El capturado es un hombre de 25 años - crédito Policía Metropolitana de Bogotá Grupo Transporte Masivo Transmilenio

“De acuerdo con sus manifestaciones, le habrían ofrecido la suma de 20.000 pesos por transportar el estupefaciente hasta la localidad de Bosa.”, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio.

El caso no solo revela la facilidad con la que redes delictivas reclutan a personas para transportar sustancias ilícitas, sino también el bajo monto de dinero involucrado en esta modalidad de tráfico.

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El detenido y la marihuana incautada fueron puestos bajo custodia y entregados a la Fiscalía General de la Nación. La entidad judicial será la encargada de avanzar con el proceso y definir la situación jurídica del capturado, quien en las próximas horas deberá presentarse ante un juez de control de garantías.

Otros golpes al microtráfico en Bogotá

La rápida actuación de los uniformados permitió incautar marihuana destinada a ser distribuida en otra zona de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá Grupo Transporte Masivo Transmilenio

La ofensiva contra el tráfico de estupefacientes no se limita a un solo caso. En otra operación distinta, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un hombre en el sector de Santa Fe, localidad de Los Mártires. Allí, tras una inspección en un “pagadiario” sin razón social, los uniformados incautaron 205 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de 30 tabletas de Rivotril, un medicamento de uso controlado con frecuencia vendido ilegalmente.

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Al igual que el caso en Suba, el detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos relacionados con el tráfico y porte de sustancias ilícitas.

Llamado a la ciudadanía y continuidad de los controles

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para combatir la delincuencia en el transporte público. La Policía Nacional recordó que los patrullajes, registros y operativos continuarán en todas las estaciones y portales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). “Reiteramos el llamado para que cualquier situación irregular o sospechosa sea reportada a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano”, recalcaron desde la institución.

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