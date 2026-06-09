Así es como bajarán impuestos como el del 4x1.000 en caso de que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia

El 4x1.000 es un impuesto en Colombia que se cobra automáticamente al hacer retiros, transferencias o pagos bancarios - crédito Europa Press

En Colombia, el gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido como impuesto 4x1.000, representa un cobro directo del 0,4% sobre cada retiro o movilización de fondos desde cuentas bancarias. Con exactitud, consiste en un cargo de $4 por cada $1.000 retirados o trasladados desde cuentas en entidades financieras.

Para 2024, el límite exento mensual se ubicaba en $18.300.000, mientras que en 2026 es de $18.330.900. Solo las operaciones bajo ese umbral y hechas por la cuenta marcada como exenta por cada persona quedan libres del cobro, lo que restringe el beneficio y complica la administración de los fondos.

PUBLICIDAD

Problemas con la exención y acciones legales

La reforma tributaria de 2022 propuso permitir la exención múltiple, es decir, la suma de los movimientos en todas las cuentas de una persona sin importar la entidad. No obstante, la medida sigue sin implementarse después de más de 600 días del plazo previsto.

El impuesto del 4x1.000 se aplica en Colombia desde finales de la década de los 90 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia Fintech y Nubank impulsaron una campaña pública para exigir la aplicación del alivio. El argumento jurídico llegó hasta el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, que admitió una acción de grupo frente a los presuntos cobros indebidos a usuarios que operan por debajo del límite exento, pero que no pueden sumar sus transacciones en el sistema.

PUBLICIDAD

Las fallas técnicas y la falta de avances en cooperativas explican parte de la demora. “La demora en la implementación del alivio se debe a la falta de voluntad política y a que no todas las entidades están listas, en particular las cooperativas”, afirmó el gremio que preside Gabriel Santos. Como consecuencia, millones de usuarios continúan pagando montos que la regulación vigente buscaba liberar del impuesto 4x1.000.

Propuestas para desmontar el 4x1.000 y combatir la informalidad

Desde la política, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, señaló la importancia de desmontar de manera gradual el impuesto. En entrevista con Valora Analitik manifestó que “hay que seguir motivando la bancarización en el país, por lo que eliminar cargas tributarias en ese sentido es clave en el corto plazo”.

PUBLICIDAD

José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda entre el 18 de mayo de 2021 y el 7 de agosto de 2022 - crédito Colprensa

Restrepo explicó que el tributo “genera también mayores niveles de informalidad, por lo menos en el uso excesivo del efectivo”. La propuesta aboga por mecanismos escalonados y tarifas diferenciadas para los 5,2 millones de micronegocios informales y su tránsito hacia la legalidad en comparación con los 1,8 millones de negocios formales.

La estrategia económica sugiere que los pequeños comerciantes cuenten con incentivos fiscales específicos para integrarse al sistema legal.

Restrepo también insiste en reformas administrativas que simplifiquen trámites y reduzcan la burocracia en entidades como la Dian, el Invima y notarías. El “plan de destrabe”, como lo define la campaña de De la Espriella, incluiría un catálogo de decretos listos para ser modificados o eliminados desde los primeros días de un eventual gobierno, bajo la iniciativa denominada “Arca de Noé”.

PUBLICIDAD

El 4x1.000 aleja a los colombianos de la bancarización y los obliga al acudir al "gota a gota" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector fintech y su posición frente al 4x1.000

Colombia Fintech y empresas como Nubank sostienen que el retraso en la exención múltiple afecta tanto a ahorradores formales como informales. Argumentan que la imposibilidad de sumar movimientos en distintas cuentas obliga a tributar el 0,4% incluso en operaciones menores que debieran estar exentas, siempre que no se realicen desde la cuenta determinada como principal.

La entidad describe que “esa situación está afectando a millones de colombianos que, aunque muevan dinero por debajo del límite de exención, terminan pagando el impuesto por manejar más de una cuenta”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la misma, el avance hacia la formalidad económica en Colombia requiere políticas graduales y condiciones que permitan a los emprendedores y pequeños comerciantes sumarse al sistema financiero sin barreras insuperables.