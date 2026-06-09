Colombia

Armada de Colombia incautó embarcaciones y material logístico del GAO-r Jorge Suárez Briceño en Caquetá

En una acción conjunta con el Ejército Nacional, las tropas localizaron lanchas tipo remesero abandonadas en Puerto Camelia, Cartagena del Chairá, con equipos, munición, documentos para inteligencia y más de 4.500 galones de insumos líquidos

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La institución naval sostuvo que el resultado reduce la capacidad de sostener acciones ilícitas en Caquetá, al afectar el transporte por corredores acuáticos de artículos de uso personal, intendencia, comunicaciones y material bélico - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia realizó una operación fluvial en la que incautó dos embarcaciones y material logístico perteneciente al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Jorge Suárez Briceño, estructura Rodrigo Cadete, en zona rural de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. La acción, ejecutada en coordinación con el Ejército Nacional, impactó las capacidades de abastecimiento de esta organización armada que opera en el sur del país.

Operativo en el río Caguán: hallazgos y material incautado

Durante la intervención, efectuada por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 31 y la Fuerza de Despliegue Rápido No. 12 del Ejército Nacional, los uniformados ubicaron dos embarcaciones tipo remesero en la vereda Puerto Camelia.

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Según reportó la Armada de Colombia, varios sujetos que se encontraban en el lugar emprendieron la huida al advertir la presencia militar y dejaron abandonadas las lanchas en la ribera del río Caguán.

La inspección de las embarcaciones permitió la incautación de elementos de intendencia, equipos de comunicación, documentación relevante para la inteligencia militar, material de guerra y más de 4.500 galones de insumos líquidos, cuya composición será determinada por las autoridades competentes.

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La Armada de Colombia incautó dos embarcaciones y material logístico del GAO-r Jorge Suárez Briceño en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito ARC
La Armada de Colombia incautó dos embarcaciones y material logístico del GAO-r Jorge Suárez Briceño en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito ARC

Entre los elementos decomisados se encontraron un radio de comunicaciones, dispositivos móviles, cartuchos calibre 5.56 milímetros, pólvora y talonarios utilizados presuntamente para citaciones extorsivas. También se halló una cantidad considerable de artículos de uso personal, que serían empleados para el sostenimiento de los integrantes de esta estructura armada.

Afectación a las capacidades logísticas del GAO-r

Con base en información preliminar, los elementos incautados pertenecerían al Grupo Armado Organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Rodrigo Cadete, organización que delinque en esta región de Caquetá y recurre a corredores fluviales para el transporte de material logístico y realización de actividades ilícitas.

La institución naval explicó que este resultado representa una afectación significativa a la logística de la organización criminal, lo que limita su capacidad para mantener acciones ilegales que afectan la seguridad de las comunidades locales.

La Armada de Colombia afirmó que la operación afectó la logística del GAO-r Rodrigo Cadete y limitó sus acciones ilegales en Caquetá - crédito Armada de Colombia
La Armada de Colombia afirmó que la operación afectó la logística del GAO-r Rodrigo Cadete y limitó sus acciones ilegales en Caquetá - crédito Armada de Colombia

A través de un comunicado oficial, la Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas en el sur del país, enfocadas en neutralizar las capacidades de los grupos armados organizados, proteger a la población civil y garantizar condiciones de seguridad en los principales corredores fluviales de la Amazonía colombiana, informó la institución militar.

Otras operaciones recientes: ofensiva contra las disidencias en Putumayo

En un contexto de presión constante sobre las estructuras logísticas del GAO-r Jorge Suárez Briceño, el Ejército Nacional reportó la incautación de 2.643 galones de gasolina y 10 toneladas de cemento en otro operativo en la vereda Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chairá.

Según la Fuerza de Tarea Omega, estos insumos eran transportados de manera irregular por vía fluvial y se emplean habitualmente en actividades relacionadas con la cadena del narcotráfico, especialmente en la fabricación de alcaloides que luego se distribuyen de forma clandestina dentro y fuera del país.

Varios sujetos huyeron al advertir la presencia militar y dejaron abandonadas las embarcaciones en la ribera del río Caguán - crédito Armada de Colombia
Varios sujetos huyeron al advertir la presencia militar y dejaron abandonadas las embarcaciones en la ribera del río Caguán - crédito Armada de Colombia

De acuerdo con investigaciones preliminares de inteligencia militar, el material decomisado tenía como destino fortalecer las capacidades logísticas de la estructura Rodrigo Cadete, bajo el mando de alias Urías Perdomo, vinculado a las disidencias de alias Calarcá. Todo el material fue entregado a la Secretaría de Gobierno de Cartagena del Chairá para los trámites legales correspondientes.

La Fuerza de Tarea Omega reiteró que sus acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento y apoyo logístico de las estructuras criminales que afectan la seguridad y estabilidad del suroriente colombiano.

Contexto de la presencia armada en el sur de Colombia

La región de Caquetá mantiene una histórica presencia de grupos armados organizados residuales, que emplean los ríos y zonas rurales para movilizar recursos, abastecimientos y personal. Las autoridades continúan desplegando operaciones conjuntas para restringir el accionar de estos grupos y restablecer condiciones de seguridad para la población civil.

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