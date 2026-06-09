Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

La barranquillera recordó cómo inició la pelea en la que el Bendito y su expareja monetizaron con su dolor - crédito @rechismes/IG

La aparición de Aida Victoria Merlano en un video con Blessd reabrió una disputa pública iniciada tras su ruptura con Westcol en 2024. La creadora de contenido afirmó que aceptó participar en el clip después de agravios públicos, de que una frase suya fuera incorporada a una canción y de recibir una propuesta de rodaje planteada sin tono romántico.

La secuencia que Merlano reconstruyó comenzó en julio de 2024, cuando Blessd lanzó comentarios despectivos sobre ella y, según su versión, Westcol no salió a defenderla durante una transmisión en vivo.

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Ese fue, según dijo, el origen de una disputa que luego escaló en redes sociales y terminó convertida en material musical.

En su explicación, Merlano sostuvo que una frase suya terminó incorporada a una canción del artista. “Pues mi amor, ese hombre ha agarrado eso y lo ha puesto en una canción”, dijo Aida Victoria Merlano.

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El origen de la disputa tras la ruptura con Westcol

El cantante utilizó un audio de la barranquillera en el que se refería a él como un mal ejemplo - crédito @blessd/IG

Merlano afirmó que la discusión pública no empezó con el video reciente, sino con una transmisión posterior al fin de su relación. “La gente no entiende el origen de este conflicto y por ahí hay que empezar”, dijo, antes de relatar que, tras terminar con “el otro” haciendo referencia a Westcol, se hizo un live en el que la dejaron “como una loca”.

La creadora de contenido recordó que después de esa transmisión recibió una llamada de Alofoke, que estaba en vivo, y le preguntó qué pensaba de la situación.

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Según su relato, ella respondió que no entendía por qué Blessd se metía en el tema, que “no ha construido ninguna relación” y que “no es ejemplo de nada”, una frase que luego, según dijo, fue tomada por el cantante para una canción.

Ese cruce ya había tenido una versión pública previa. En medio del escándalo de 2024, Merlano había cuestionado con dureza al artista: “A ese hombre que levantó a cacho a la ex para luego andarla llorando, que no ha construido nada, es irónico que Blessd critique mi carácter … No es un ejemplo de ética ni de moralidad, y sus acciones solo le traerán problemas”.

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La canción y el cambio de tono del conflicto

Blessd se refirió a la ruptura de Westcol y Aida Victoria Merlano - crédito Prensa Blessd - Aida Victoria Merlano/ Instagram

Blessd la utilizó después en una grabación musical con la línea: “Blessd no es ejemplo de nada”. La influenciadora agregó otra referencia de ese tema, en la que el cantante aludió a su relación pasada con Westcol, y ubicó allí el momento en que su molestia se volvió personal.

“Y aparte, en la misma canción se tira la siguiente barra”, dijo Merlano, antes de citar el verso del artista: “Le puse cachosa a la polla que tenía como Westcol a Aida”.

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La reacción que describió fue directa: “Bueno, muchachas, desde ahí yo le cogí rabia al bendito. Luego en verdad ya todo bien y decidimos hacer la paz”.

Blessd, según recordó ella, también la mencionó después en un concierto con una frase de agradecimiento público. “Aida, te amo, Aida, gracias por todo”, dijo el cantante, en la evocación que hizo la barranquillera de ese episodio.

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Por qué aceptó grabar el video

Aida Victoria Merlano y Westcol volvieron a ser novios - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Merlano explicó que aceptó aparecer en el clip porque entendió que la propuesta no la colocaba en una escena romántica con el artista, sino en un registro de confrontación. “Y como ellos ya habían hecho plata con mi dolor, mi amor, aquí monetizamos todos”, dijo.

En ese mismo tramo detalló qué le presentaron antes de sumarse al rodaje. “A ver, a mí me llaman y me cuentan como que la idea del video. Y obviamente si se hubiese tratado de un tema de estar como muy romantic style habría sido muy raro”, dijo la influencer.

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Luego precisó cuál era la acción central del guion: “Pero bueno, me dicen que la gracia era tratarlo mal, echarlo a la piscina... Y quedó brutal. Así que gracias al Bendito por creer en mi trabajo”.