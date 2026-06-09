Abelardo de la Espriella reveló nuevos nombres relacionados con la supuesta compra de votos en Antioquia : “La lista sigue creciendo”

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos - crédito Luisa González/REUTERS

En una extensa transmisión en vivo en sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una supuesta compra de votos en la región Caribe.

Según sus declaraciones, se trata de una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” para supuestamente favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Este martes 9 de junio de 2026, el candidato De la Espriella reveló nuevos nombres vinculados a la supuesta compra de votos, esta vez en el departamento de Antioquia. Entre los señalados figuran Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí, según sus afirmaciones.

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El abogado le solicitó a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, estar atento en caso de que se confirme la supuesta compra de votos.

“La lista sigue creciendo. Llega esta información sobre Antioquia: Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. En la jugada, querido Christopher Landau”, afirmó Abelardo de la Espriella.

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