Abelardo de la Espriella denunciará a magistrado que le ordenó retirar símbolos patrios de su campaña: interpuso tutela ante la Corte Suprema

La medida provisional exige eliminar de páginas web, redes sociales y demás piezas de campaña el uso de la bandera de Colombia, el escudo nacional, imágenes alusivas a las Fuerzas Militares y de Policía, así como las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria” - crédito Sergio Acero/REUTERS

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella respondió jurídicamente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó retirar de su propaganda electoral diversos elementos relacionados con símbolos nacionales y expresiones utilizadas por el movimiento político que lo respalda.

El abogado Germán Calderón España presentó una acción de tutela en representación del candidato presidencial, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales relacionados con la participación política, la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso.

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La acción fue interpuesta ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contra la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, cuyo magistrado ponente fue Rafael Albeiro Chavarro Poveda. Según el documento, la defensa considera que la decisión judicial constituye una afectación directa a las garantías constitucionales del candidato cuando faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

Presunta vulneración de derechos fundamentales

La defensa sostiene que la decisión judicial vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, la participación política, la igualdad, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad - crédito @GermanCalderonE/X

En el escrito radicado ante la Corte Suprema, la defensa de De la Espriella sostiene que la medida cautelar adoptada por el tribunal carece de proporcionalidad y afecta derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

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El abogado afirma que la decisión implica restricciones sobre “las libertades democráticas y políticas elementales de nuestro ordenamiento constitucional” y señala que el retiro de la publicidad electoral representa una afectación significativa para la campaña en una etapa decisiva del proceso electoral.

Dentro de los argumentos expuestos, Calderón España sostiene que la tutela cumple con los requisitos de procedencia porque fue presentada el mismo día en que la campaña conoció formalmente la decisión judicial y porque, a su juicio, no existe otro mecanismo eficaz que permita obtener una protección inmediata de los derechos invocados antes de la segunda vuelta presidencial.

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La defensa también cuestiona los fundamentos utilizados para decretar las medidas provisionales. En el documento se afirma que no existía una apariencia suficiente de vulneración de derechos que justificara una decisión urgente y que tampoco se acreditaba un riesgo inminente que hiciera necesaria la adopción inmediata de las restricciones ordenadas.

Además, el apoderado sostiene que la medida resulta desproporcionada frente a derechos como el debido proceso, la participación democrática, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. “La simple verificación de que la medida ordena el desmonte de toda la publicidad electoral, digital y física del candidato cuando faltan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial muestra el gravísimo y antidemocrático perjuicio que se puede generar para mi prohijado y para los millones de colombianos que adhieren su proyecto político”, señala uno de los apartes de la tutela.

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Acciones penales y disciplinarias contra el magistrado

La defnesa de Abelardo de la Espriella anunció que promoverá denuncias penales y disciplinarias contra el magistrado que adoptó la decisión cuestionada - crédito Infobae Colombia

Además de la acción constitucional, Germán Calderón España anunció que promoverá denuncias penales y disciplinarias contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien suscribió la decisión cuestionada.

Aunque en el texto de la tutela no se detallan los alcances de esas futuras actuaciones, la defensa sostiene que la providencia judicial fue adoptada de manera arbitraria, excesiva y desproporcionada.

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La controversia se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial de 2026, luego de la primera vuelta celebrada el 31 de mayo y cuando los candidatos avanzan en la búsqueda de apoyos de cara a la elección definitiva. Mientras la Corte Suprema de Justicia define si admite y estudia la acción de tutela presentada por la defensa de Abelardo de la Espriella, continúa vigente la orden impartida por el Tribunal Superior de Bogotá relacionada con el retiro de la propaganda electoral y de los elementos objeto de cuestionamiento dentro del proceso constitucional.

Medida ordenó retirar propaganda y expresiones de campaña

De acuerdo con la tutela presentada por Calderón España, el 9 de junio fue notificada a la campaña la providencia en la que se decretaron medidas provisionales dirigidas al candidato Abelardo de la Espriella, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano, al movimiento “Defensores de la Patria” y a otras personas y entidades vinculadas.

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La decisión ordenó que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, fueran retiradas de páginas web, redes sociales y otros espacios de difusión todas las piezas de propaganda política que incluyeran símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional y otras figuras representativas de la Nación. Asimismo, la medida dispuso el retiro de imágenes alusivas a las Fuerzas Militares y de Policía, así como de saludos y emblemas representativos de las instituciones castrenses.

La providencia también ordenó suspender el uso de las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, preservar el material retirado y remitirlo al Consejo Nacional Electoral (CNE), además de abstenerse de volver a difundir la propaganda cuestionada mientras se resuelve el fondo del proceso.

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