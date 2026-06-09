Abelardo de la Espriella descartó que vaya a dolarizar a Colombia: “Es muy complejo”

El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia descartó que vaya a efectuar una dolarización en Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y ganador de la primera vuelta presidencial en Colombia con más de 10 millones de votos, descartó su propuesta de sustituir el peso colombiano por el dólar estadounidense.

El candidato presidencial, en diálogo con Caracol Radio, explicó que su iniciativa replicada en las redes sociales no tendría el tiempo suficiente para hacerse realidad, al tanto que podría superar su eventual periodo presidencial (2026 - 2030). Incluso, señaló que las críticas hacia su propuesta fueron descontextualizadas, ya que, según De la Espriella, en su intervención detalla la complejidad de la propuesta.

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“Cogieron un pedazo, un fragmento del video y lo descontextualizaron. El video completo lo que dice: a mí me gustaría la dolarización. Ese es un recorrido muy complejo, ni siquiera alcanzan los cuatro años de periodo. ¿Por qué? porque es una moneda fuerte y elemental”, indicó el abogado y empresario al citado medio de comunicación.

Así mismo, reiteró que su intención no es extenderse de su posible mandato presidencial para cumplir con esa propuesta.

“Dejo claro que no pretendo dolarizar la economía, porque yo soy realista. Es un proceso muy complejo y muy largo y no lo dejaría yo a medio camino, teniendo en cuenta que lo que tendré son cuatro años de periodo, porque yo no voy a modificar la Constitución para reelegirme. Y eso no tengo que firmarlo en mármol, porque yo soy un hombre de palabra”, aseguró.

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Finalmente, explicó su propuesta que abarcaría facilitar la apertura de cuentas en dólares para los colombianos en el exterior. “Como es un proceso tan complejo y tan largo, descartémoslo. Más bien pensemos en la posibilidad de que en Colombia la gente pueda tener cuentas en dólares para protegerse de la inflación”, concluyó.