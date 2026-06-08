Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

El paisa también pidió que no le tiren 'hate' a su expareja a pesar de las diferencias - crédito @emfuror/IG

Tebi Bernal habló sobre su ruptura con Alejandra Salguero, ocurrida mientras participaba en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y dijo que, al salir, lo primero que iba a hacer era “dar cara y responsabilizarme de mis actos”.

Ante preguntas de sus seguidores sobre el estado actual del vínculo, el creador de contenido contó que habló con Salguero: “Tuvimos una conversación muy madura. Ella es una persona consciente, muy consciente, donde dimos nuestros argumentos”. Luego precisó: “No estamos juntos por obvias razones”.

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En ese intercambio, Bernal pidió que cesen los ataques contra su expareja y negó las acusaciones que, según dijo, se le atribuyen en redes. “Quiero pedir que por favor paren el hate hacia ella, porque ella no me fue infiel, ella no se gastó un peso mío, ella no trató mal a mi hija y que no es justo”, afirmó.

Salguero explica que aguardaba la salida de Tebi Bernal del reality para abordar abiertamente la situación y su ruptura - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

El modelo vinculó esos mensajes con el niño al que se refirió como su hijo y sostuvo que el hostigamiento afecta a su entorno. “Cada que le dejan tanto hate es como si se lo dejaran a Julián, y Julián es mi hijo. Nos consideramos padre e hijo y eso nadie lo va a cambiar”, expresó.

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Bernal también señaló que, más allá de cómo terminó la relación, mantiene agradecimiento por todo el apoyo recibido durante el tiempo que duró el vínculo. “Antes que cualquier cosa, tengo es más que agradecimiento por todo lo que hizo por mí y ya. Dejar el tema hasta ahí”, sostuvo.

En la misma dinámica, el paisa enfatizó su reclamo como una respuesta a lo que describió como señalamientos sin sustento. “El corazón emana amor y yo no puedo ser ajeno a las injusticias, porque si hay que cometer una injusticia para que no se caiga el universo, que se caiga el universo”, dijo.

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El modelo se ha robado todas las miradas en la competencia por su sentido dle humor - crédito Canal RCN Prensa

Sobre las versiones que circulan, insistió en que no respalda acusaciones contra Salguero: “No se puede acusar a alguien de lo que no es responsable y todas esas cosas de difamación no puedo yo aprobarlas porque en realidad no son ciertas”.

Cuándo terminaron su relación

La confirmación del final entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal se produjo a mediados de abril de 2026, tras semanas de especulaciones sobre la cercanía de Tebi con Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Salguero compartió un video en el que manifestó su decisión de terminar la relación, explicando que su paciencia se agotó ante comentarios negativos y cuestionamientos de allegados a ambos.

La relación de la pareja enfrentó momentos de crisis previos a este desenlace. Alejandra relató que en el pasado le dio una segunda oportunidad a Tebi, después de varios conflictos que afectaron su bienestar emocional.

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En medio del acercamiento entre Tebi y Alexa en 'La casa de los famosos Colombia', la pareja del "chico reality" anunció el final de su relación con él - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

Según explicó, solo después de cinco meses en los que Tebi mostró arrepentimiento, ella accedió a continuar. Ambos admitieron atravesar situaciones de ansiedad y depresión, e incluso recurrieron a terapia de pareja para intentar superar los obstáculos.

Durante la participación de Tebi en el reality, la situación se tornó insostenible para Alejandra, declarando que le resultaba incómodo observar el aumento de las interacciones entre Tebi y Alexa en el programa.

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En sus palabras: “Ya vi que simplemente las cosas no se van a dar”, dejando claro que esas serían las palabras con las que pondría fin al vínculo una vez que Tebi saliera de la competencia.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

En el video, Salguero también recordó los momentos difíciles que vivieron juntos, incluyendo episodios en los que apoyó a Tebi en tiempos de escasez económica.

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“Creí en él cuando estábamos bien y en momentos de escasez, ‘no pasa nada, vamos a salir adelante los dos’”, rememoró Alejandra, enfatizando que el respaldo fue constante hasta que la situación se volvió insostenible por los hechos recientes.

El episodio determinante para la ruptura ocurrió durante una dinámica teatral en el reality, cuando Tebi besó a Alexa Torrex. La escena, que ocurrió durante una actividad de actuación, no pasó desapercibida para la audiencia ni para Alejandra, quien entendió que los límites habían sido superados.

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