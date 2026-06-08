Colombia

Petro denuncia ‘ola de amenazas masivas’ en plena carrera a la Presidencia: “Blinden a los candidatos, es mi orden”

El presidente denunció amenazas contra líderes del Pacto Histórico, pidió acciones urgentes a las autoridades y alertó sobre una supuesta campaña de intimidación en plena antesala de la segunda vuelta presidencial

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- crédito Ovidio González/Presidencia
El mandatario aseguró que existen “decenas de miles de amenazas” circulando en redes sociales y correos electrónicos - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a llamar la atención tras publicar un extenso mensaje en la red social X, en el que reaccionó a las denuncias de amenazas contra líderes del Pacto Histórico y pidió a las autoridades una actuación inmediata frente a lo que calificó como una escalada de intimidaciones.

Su pronunciamiento se dio luego de la denuncia hecha por la representante a la Cámara por Bogotá Claudia Romero Nader, que informó el 29 de mayo que recibió en su residencia una corona fúnebre con su nombre completo, un hecho que interpretó como una amenaza directa por su actividad política en distintas regiones del país.

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En su cuenta de X, la congresista relató el episodio y lo vinculó con su participación en recorridos políticos junto al candidato presidencial Iván Cepeda: “Hoy enviaron una corona fúnebre hasta mi casa. No fue un gesto. Fue una amenaza. Quieren intimidarme por recorrer el país, acompañar a las comunidades y defender las transformaciones sociales en las que creemos millones de colombianos”.

La representante Claudia Romero Nader denunció haber recibido una corona fúnebre en su residencia como presunta intimidación política - crédito @ClauRomeroNader/X
La representante Claudia Romero Nader denunció haber recibido una corona fúnebre en su residencia como presunta intimidación política - crédito @ClauRomeroNader/X

Las imágenes difundidas muestran un arreglo floral con la frase “Descansa en paz” y el nombre completo de la congresista. En un mensaje posterior, Claudia Romero insistió en que el hecho no puede leerse como un gesto aislado, sino como una forma de presión política que también impacta a su entorno familiar.

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Señalamientos de Petro contra presuntas redes de amenazas digitales

Fue ante esa situación que el presidente Petro reaccionó con un mensaje amplio en el que combinó denuncias, solicitudes a entidades judiciales y advertencias sobre el clima de violencia política en el país, por lo que el mandatario escribió, en esa misma plataforma social en la que la lideresa denunció, que: “Atención, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, este sujeto es posiblemente un urbanizador pirata de Ciudad Bolívar, y jefe de una banda que es asesina”.

En el mismo mensaje, el mandatario vinculó al señalado —sin presentar pruebas judiciales públicas (sin imágenes u otros datos)— con presuntas amenazas contra la congresista: “Acaba en una moto con otra persona de amenazar a la representante, a la electa por el pueblo progresista de Bogotá: Claudia Romero, detrás del CAI, Claudia ya ha recibido coronas fúnebres en su casa; el de la foto es probablemente un sicario, y han sido amenazados activistas progresistas en Zipaquirá. La simple constricción al voto ciudadano es un delito”.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a denuncias de amenazas contra dirigentes del Pacto Histórico y pidió acciones inmediatas a las autoridades - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro reaccionó a denuncias de amenazas contra dirigentes del Pacto Histórico y pidió acciones inmediatas a las autoridades - crédito @petrogustavo/X

Petro también denunció lo que describió como una dinámica masiva de intimidación digital: “Decenas de miles de amenazas están siendo enviadas por redes y correos a nombre de una campaña contra sindicalistas, maestros y maestras (…)”.

“La Fiscalía de la Nación tiene los instrumentos informáticos para encontrar los orígenes reales de esta masiva amenaza sobre Colombia”, señaló, al pedir identificar a los responsables materiales e intelectuales de la supuesta campaña.

En su extenso pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro elevó el tono de su mensaje al dirigir una advertencia a plataformas digitales y operadores tecnológicos internacionales, a quienes pidió frenar lo que considera interferencias en el debate electoral colombiano: “Le solicito a dueños de redes y operadores empresariales de cualquier punto del mundo suspender su constricción al voto de la ciudadanía colombiana y el fake; eso es un delito en el país que hoy presido”.

Acusaciones de estigmatización política contra el Pacto Histórico

Las declaraciones del presidente Petro, junto con las denuncias de amenazas y la creciente tensión política, se producen en un contexto marcado por la proximidad de la segunda vuelta presidencial. La jornada electoral está prevista para el 21 de junio de 2026, en medio de un ambiente en el que las divisiones entre partidos, corrientes ideológicas y sectores políticos se intensificaron, en ocasiones con expresiones que rozan la violencia.

Petro vinculó el caso de amenazas contra líderes del Pacto Histórico con presuntas estructuras criminales y pidió investigación urgente a la Fiscalía - crédito @petrogustavo/X
Petro vinculó el caso de amenazas contra líderes del Pacto Histórico con presuntas estructuras criminales y pidió investigación urgente a la Fiscalía - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro amplió su señalamiento hacia lo que calificó como estrategias de estigmatización política en contra de Iván Cepeda (aunque no lo mencionó directamente), al afirmar: “Hago denuncia pública de esta propaganda, como la de señalar a un candidato presidencial de guerrillero cuando nunca perteneció a insurgencia armada alguna, ni su padre”.

Al final de su mensaje, Petro insistió en la necesidad de asegurar condiciones de protección para todos los aspirantes en competencia, con las elecciones de la segunda vuelta cerca; que enfrenta a Abelardo de la Espriella, que representa la extrema derecha, e Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, la coalición política del propio mandatario.

“No promuevan, criminales, el asesinato de ningún candidato presidencial; la fiscalía debe investigar si hay autoatentados artificiales con pruebas y la masiva campaña de amenazas generalizadas. Ordeno a la fuerza pública duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales. Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos, es mi orden”, sentenció en su mensaje.

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