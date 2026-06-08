Petro da marcha atrás a la constituyente y asegura que Colombia no está lista: “Con un apoyo tan fuerte al fascismo no es posible”

Gustavo Petro aseguró que durante su gestión ha promovido el desarrollo del capitalismo productivo en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro anunció que pidió retirar la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por un comité ciudadano y aseguró que actualmente no existen las condiciones políticas para adelantar ese proceso en Colombia.

A través de un extenso pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que su intención de promover una constituyente surgió luego de los obstáculos que, según él, enfrentaron las reformas sociales en el Congreso de la República. Sin embargo, afirmó que los resultados electorales recientes reflejan que una parte importante de la ciudadanía no respalda esas transformaciones y que avanzar ahora con una constituyente sería contraproducente.

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Petro explica por qué propuso una constituyente

En su mensaje, el jefe de Estado recordó que inicialmente impulsó la consulta popular como un mecanismo para sacar adelante las reformas sociales que, según su visión, fueron bloqueadas en el Legislativo.

“Ante la defección del Congreso por las reformas sociales propuse la consulta popular reglada por ley que un presidente del Senado hundió con trampa”, escribió.

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Petro aseguró que, tras ese escenario, consideró que la única alternativa para impulsar los cambios estructurales que defiende era una Asamblea Nacional Constituyente.

“No quedaba más camino que aprobarlas en una constituyente, por eso la propuse”, señaló.

El mandatario insistió en que las reformas sociales son necesarias para enfrentar problemas históricos del país como la desigualdad, la violencia y el narcotráfico.

Además, argumentó que estas iniciativas buscan desarrollar plenamente el modelo de Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, el cual, según afirmó, no ha podido consolidarse durante las últimas décadas.

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Petro aseguró que Colombia no está lista para una constituyente debido al respaldo que, según él, existe hacia sectores que buscan desmontar la Constitución de 1991. - crédito @petrogustavo/X

“Una buena parte del país no prioriza las reformas sociales”

Uno de los apartados más contundentes del mensaje presidencial estuvo relacionado con su lectura de los recientes resultados electorales.

Petro aseguró que las votaciones demostraron que una parte significativa de los colombianos no respalda las reformas que impulsa su gobierno y que incluso existen sectores que, en su opinión, pretenden desmontar los principios de la Constitución de 1991.

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“Las últimas elecciones parece que mostraron que una buena parte del país no prioriza las reformas sociales a su favor”, afirmó.

El mandatario fue más allá y aseguró que algunos sectores buscan regresar a modelos políticos que considera superados.

“Quieren desmontar el Estado Social de Derecho y la Constitución de 1991 para llevarnos a la de 1886 y peor aún, a sistemas verdaderamente fascistas”, agregó.

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Petro asegura que no es posible una constituyente progresista

A partir de ese análisis político, el presidente concluyó que impulsar una constituyente en este momento podría terminar produciendo un resultado contrario al que él considera necesario para el país.

Por esa razón, anunció que solicitó formalmente al comité ciudadano encargado de promover la iniciativa que retire la propuesta.

“Con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo no es posible adelantar una constituyente progresista, de avanzada y en favor del mismo pueblo”, manifestó.

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Petro sostuvo además que insistir en ese camino podría generar consecuencias negativas para Colombia.

“Ayudaríamos a llevar a Colombia al abismo que quieren. Por eso pedí al comité ciudadano por la Constituyente retirar la propuesta”, escribió.

Las declaraciones representan un giro importante frente a los planteamientos que el propio mandatario había defendido en distintos momentos de su gobierno, cuando señaló que una constituyente podía convertirse en una herramienta para profundizar las reformas sociales y políticas.

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Petro confirmó que pidió retirar la propuesta de convocatoria a una constituyente y llamó a construir una “alianza por la vida”. - crédito @petrogustavo/X

La nueva apuesta: una “alianza por la vida”

Tras anunciar el retiro de la propuesta constituyente, Petro planteó un nuevo objetivo político para el país.

Según explicó, la prioridad ahora debe centrarse en construir una gran “alianza por la vida”, iniciativa que, a su juicio, podría reunir a distintos sectores de la sociedad frente a los desafíos actuales.

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“Nos permite convocar a la sociedad a una verdadera alianza por la Vida que es lo que se pone en peligro hoy”, señaló.

El presidente afirmó que la vida de las personas, de las familias e incluso la estabilidad de la nación enfrentan amenazas que requieren una respuesta colectiva.

“La vida de las personas, familias, la mía y la de la Patria están en peligro. Por eso la defensa y expansión de la Vida puede ser el objetivo común para las mayorías nacionales”, indicó.

Finalmente, resumió esa propuesta en una frase que presentó como nueva consigna política: “La Vida es la consigna”.

Petro rechaza señalamientos sobre comunismo y defiende su trayectoria política

En otra parte de su pronunciamiento, el mandatario respondió a críticas relacionadas con su pensamiento político e ideológico.

Petro rechazó que se le catalogue como comunista y recordó que ha sido crítico de experiencias como el estalinismo debido a la falta de libertades y garantías democráticas.

Asimismo, reiteró que nunca militó en el Partido Comunista y defendió la tradición política del M-19, movimiento del que hizo parte antes de la desmovilización y la firma de la paz.

También aseguró que durante su gestión como alcalde de Bogotá y como presidente de la República no ha propuesto eliminar el capitalismo ni reemplazarlo por un sistema socialista.

Por el contrario, afirmó que su apuesta ha sido impulsar un “capitalismo productivo” y combatir estructuras que considera premodernas, entre ellas el feudalismo, el esclavismo y las mafias.

Petro rechazó que se le califique como comunista y defendió el carácter democrático y pluralista de su trayectoria política. - crédito @petrogustavo/X

Con este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro marca distancia de una de las propuestas que más debate generó en los últimos meses y deja claro que, al menos por ahora, la idea de una constituyente queda suspendida mientras su gobierno busca concentrar sus esfuerzos en una estrategia política centrada en la denominada “alianza por la vida”.