Llegó haciendo campaña electoral: Mujer reaccionó a la camiseta que tenía su primera cita, las redes opinaron

El hombre lleva una camiseta negra con un diseño que homenajean a los dos candidatos presidenciales de Colombia - crédito @camisetas_bolonchas/Instagram

Cada vez falta menos para conocer al nuevo presidente de Colombia, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ambas candidaturas realizan sus últimos actos con la ciudadanía ya sea presencial o en las redes sociales.

Mientras que coordinan sus últimas alianzas y conversaciones para obtener su victoria en la contienda electoral, en las plataformas digitales se han observado videos relacionados con la situación política que afronta el país sudamericano, ya sean informativos o de humor.

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Uno de ellos llamó la atención de los internautas, al observarse la típica situación del vestuario en una cita romántica entre un hombre y una mujer.

El video trataba de la vestimenta de un hombre a una cita romántica - crédito Captura de Video Instagram

Sin embargo, en el filme difundido por el usuario @camisetas_bolonchas, una cuenta especializada en la venta de ropa, utilizó varios filmes de mujeres que denotan su incomodidad ante el traje que utilizó el hombre para dicho encuentro.

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Sin embargo, el usuario mostró a un joven con una camiseta que representaba su respaldo a la candidatura del senador del Pacto Histórico.

La camiseta llevaba la frase “Solo Iván Cepeda en esta Monda (sic)”, unas palabras que han sido características de la campaña del progresista colombiano, al igual que la imagen del dirigente sentado sobre un tigre, animal representativo de su rival electoral.

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El usuario difundió a un hombre con una camisa en referencia a Iván Cepeda - crédito @camisetas_bolonchas/Instagram

El video generó miles de reacciones por parte de los internautas. Mientras que algunos, en tono sarcástico, mencionaban la posibilidad de que persistan en la relación, otros indagaron sobre el precio del traje particular.

“Llegó vestido de gala?”; “Se fue formal”; “Cuide ese man catalina”; “Me caso”; “Demasiado elegante el bro”; “Tremenda green flag”; “Está perdiendo el tiempo si no se casa con él”; “si usted no quiere salir con el ,yo invito al compa a video juegos y un par de cervezas ,ese man vale oro”; “La van a atracar”; “Con esa camisa ya se sabe que es: Desempleado, vive con los papás”, fueron algunos de los comentarios.

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Sin embargo, este no fue el único post difundido por la cuenta mencionada. En otra publicación, usaron el mismo joven pero con otra camiseta que en el respaldo tenía candidato Abelardo de la Espriella.

El usuario difundió a un hombre con una camisa en referencia a Abelardo de la Espriella - crédito @camisetas_bolonchas/Instagram

“Un verdadero hombre nunca habla mal de Abelardo de la Espriella”, dice la frase, junto con una calavera vestida al estilo del lejano oeste de los Estados Unidos.

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A diferencia del video con la camisa de Cepeda, este material audiovisual no tuvo la reacción esperada y se llenaron de críticas a la página, aunque hubo varios que sí lo celebraron.

“Positivo para kkorro (sic)”; “Es que ni porque me paguen”; “Corre de ahí amiga”; “Es el indicado tendrás futuro”; “Esa camisa si que es para Hombres”; “Dónde la compro tráiganme una urna que vuelvo y lo voto”, así reaccionaron algunos internautas.

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Niño botó la cédula del papá en la urna electoral

Estos no han sido los únicos videos que han sido tendencia en las redes sociales.

Otro de los materiales que rápidamente captaron la atención de los usuarios digitales, ocurrió durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, en la ciudad de Barranquilla.

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La irrupción inesperada de un niño durante el voto de su padre, el concejal Alexis Castillo Jiménez, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada electoral en Colombia, eclipsando incluso la clasificación de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta presidencial - crédito alexiscastillojimenez / Tik Tok

Allí, un hombre, que posteriormente fue identificado como el concejal local Alexis Castillo Jiménez, acudió a las urnas junto con sus dos hijos y se grabó durante el proceso. En ese momento, mientras hablaba con los jurados, el menor tomó el documento y lo depositó en la urna.

En redes sociales, la escena desató preguntas y bromas sobre la manera de recuperar la cédula y sobre si estaba permitido asistir con niños al puesto de votación. “Quiero ver el video de cómo recupero la cédula”; “Disculpen, es permitido ir con niños a estos eventos?”, mencionaron dos internautas.

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La recuperación de una cédula caída accidentalmente en una urna electoral solo es posible al finalizar la jornada, debido a que las urnas permanecen selladas hasta el inicio del conteo. Las autoridades electorales insisten en que ningún caso permite abrir la urna antes del cierre, reforzando así la transparencia y el secreto del voto - crédito alexiscastillojimenez / TikTok

También hubo cuestionamientos sobre el procedimiento dentro del puesto de votación. “Ningún sufragante debe estar adentro cuando ya se cierran votaciones por ende debió esperar después del conteo y cierre, es el deber ser”. Mientras que otros usuarios ironizaron el momento. “El niño: votaste en primera por Abelardo, pero ya en la segunda no te dejo”.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los jurados deben informar en el momento a los delegados de la entidad para dejar constancia del incidente y garantizar que el desarrollo electoral no se vea afectado.