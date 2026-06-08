Hermana de Yeison Jiménez reveló emotivo sueño con el cantante: “Lo abracé y le dije que lo amo y lo extraño”

Lina Jiménez relató que acompañaba a Yeison en giras y decisiones de negocios, manteniendo una relación cercana tanto personal como profesional. - crédito @linajimenez.g/ Instagram

La familia de Yeison Jiménez sigue afrontando las consecuencias emocionales que dejó su fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. En una reciente entrevista para el programa La Red de Caracol TV, Lina Jiménez, hermana del artista, reveló detalles de un sueño que tuvo con el intérprete y describió los desafíos que ha vivido el entorno familiar tras la pérdida. “Me desperté llorando”, confesó Lina al recordar la experiencia onírica que la marcó profundamente.

Durante la conversación, Lina Jiménez explicó que ha tenido sueños recurrentes con su hermano desde su fallecimiento. En uno de los más recientes, relató: “Lo vi en una habitación, alguien me dijo allá está Yeison y yo entré. Él se paró y me sonrió. Lo abracé y le dije: te amo y te extraño”, según recogió el programa. La intensidad del momento la llevó a despertar con lágrimas, mostrando la dimensión del duelo que atraviesa su familia.

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La hermana del cantante sostuvo que la ausencia de Yeison Jiménez ha generado un proceso complejo para todos los miembros del núcleo familiar. Cada uno, explicó, transita el duelo a su manera, refugiándose en los recuerdos compartidos y en los valores que el artista transmitió a lo largo de su vida.

La familia de Yeison Jiménez enfrenta el duelo apoyándose en los recuerdos compartidos y la unidad familiar, según contó Lina en entrevista. - crédito @linajimenez.g/ Instagram

La familia, entre el duelo y los homenajes

El impacto de la muerte de Yeison Jiménez no solo tocó a sus seres queridos, sino también a seguidores, colegas y autoridades. El Concejo de Bogotá entregó recientemente un homenaje póstumo para reconocer la trayectoria artística del cantante. Lina Jiménez acudió para recibir el galardón en nombre de la familia, como un acto de memoria y respeto. Este reconocimiento se suma a otros gestos públicos que han surgido tras la tragedia, consolidando el legado del intérprete tanto en la industria musical como en la cultura popular de Colombia.

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De acuerdo con La Kalle, la vida social de los allegados de Yeison Jiménez comienza a reactivarse. Sonia Restrepo, viuda del artista, reapareció en un evento social junto a Lina, luego de un periodo de reclusión privada para procesar el duelo.

Tras el accidente aéreo del 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez sigue presente en la memoria de seguidores y colegas a través de homenajes y su legado musical. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Un proceso de duelo marcado por recuerdos

Lina Jiménez compartió que su cercanía con el artista iba más allá del vínculo fraternal, ya que estuvo presente en sus proyectos personales y profesionales, acompañándolo en giras, conciertos y decisiones de negocios. “Fue un pilar fundamental en nuestras vidas”, afirmó en declaraciones recogidas por La kalle.

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La Banda del Aventurero busca nuevo vocalista

Tras la muerte de Yeison Jiménez, el proyecto musical que lideraba continúa. Actualmente se desarrolla un reality destinado a elegir al nuevo vocalista de La Banda del Aventurero, en un esfuerzo por preservar el estilo y la esencia del grupo. Esta búsqueda ha captado la atención de la comunidad artística, que observa cómo el legado del artista se mantiene vigente a través de nuevas voces.

La banda planea mantener presente la memoria del intérprete en cada presentación, consolidando el lazo emocional con el público que lo siguió por años.

El municipio de Paipa rendirá un homenaje a Yeison Jiménez con actividades culturales y la develación de una escultura en su honor. - crédito Alcaldía de Paipa

Homenaje especial en Paipa

El municipio de Paipa, en Boyacá, prepara un homenaje especial para Yeison Jiménez en el Festival del Lago, previsto para los días 13 y 14 de junio en el Lago Sochagota.

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La jornada incluirá una misa campal, la develación de una escultura en honor al cantante y un concierto de la Banda del Aventurero, según detalló Noticias RCN. La familia del intérprete y allegados de los demás fallecidos en el accidente participarán del acto, que espera reunir a la comunidad local y visitantes.

Además del homenaje dedicado a Yeison Jiménez, el Festival del Lago 2026 contará con una variada agenda de eventos durante el fin de semana, que abarcará actividades deportivas, culturales, artísticas y enfocadas en el medio ambiente.

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La programación incluye una competencia de aguas abiertas y presentaciones musicales a cargo de Parranda y Sabor, Luis Becerra, una agrupación vallenata y la banda Artillería Pesada.