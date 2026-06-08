Este es el requisito indispensable para matricular un vehículo nuevo o usado en Bogotá: lo que debe tener en cuenta el comprador

En 2025, Colombia registró la venta de 254.438 vehículos nuevos, con un aumento del 26,4% según la Andi y Fenalco - crédito Secretaría de Movilidad

En medio del auge en la compra de vehículos particulares y motocicletas en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, cada vez son más los ciudadanos interesados en estrenar carro o moto para mejorar su movilidad y evitar las complicaciones del transporte público.

Según el informe anual de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y Fenalco, en 2025 Colombia registró la venta de 254.438 vehículos nuevos, un aumento del 26,4% frente al año anterior. Sin embargo, existe un requisito indispensable que muchos compradores desconocen y que puede frenar la ilusión de estrenar un vehículo: no tener comparendos pendientes.

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Al comprar un carro o una moto en Bogotá, los compradores deben cumplir con ciertas condiciones legales y administrativas. Es fundamental tener la licencia de conducción correspondiente y estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para poder circular y matricular el vehículo. Sin embargo, más allá de estos pasos, existe una restricción que puede impedir la entrega del nuevo automotor: tener multas de tránsito sin pagar.

En Bogotá, los comparendos pendientes impiden matricular un carro o una moto nueva y pueden frenar la entrega del vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ley es clara: si un comprador tiene comparendos pendientes, no podrá matricular su carro o moto nuevo. Aunque la adquisición del vehículo puede realizarse, el concesionario o las autoridades de tránsito no podrán entregar el automotor ni completar el trámite de matrícula hasta que el comprador pague la totalidad de las multas o llegue a un acuerdo de pago formal. Eso significa que el vehículo quedará “bloqueado” y no podrá salir legalmente a las calles de Bogotá.

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¿Cómo saber si tiene comparendos pendientes?

Los ciudadanos pueden consultar y pagar sus comparendos de tránsito tanto de manera virtual como presencial:

Opción virtual: ingrese a la plataforma oficial de Movilidad Bogotá o utilice la aplicación web Mi Movilidad a un clic. Allí, con el número de documento y la placa del vehículo, podrá consultar y pagar sus comparendos a través del botón PSE.

Opción presencial: descargue e imprima el recibo de pago desde la plataforma y diríjase a cualquier sucursal del Banco de Occidente o Banco Caja Social, o a corresponsales bancarios autorizados como Grupo Éxito, Efecty, Farmatodo, Oxxo y SuperGiros. También puede acercarse al Centro de Servicios de Movilidad en la calle 13 n° 37-35.

Radicación documental y traspaso vehicular

El proceso de traspaso de propiedad de un vehículo en Bogotá exige que tanto comprador como vendedor estén inscritos en el Runt. El vehículo debe estar matriculado en Bogotá y libre de restricciones legales. Es obligatorio que ambas partes estén a paz y salvo en el pago de multas de tránsito a nivel nacional. Además, se necesita el paz y salvo de impuestos del vehículo, también verificado por la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

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Para circular y matricular un vehículo en Bogotá, el comprador debe tener licencia de conducción e inscripción en el Runt - crédito Ventanilla Única de Servicios

Otros documentos necesarios para la radicación incluyen identificación válida, contrato de compraventa, improntas del número de motor y chasis, y recibos de pago de los derechos del trámite. Cumplir con todos los requisitos agiliza y asegura el traspaso sin complicaciones legales.

¿Dónde y cómo matricular el vehículo en Bogotá?

El trámite de matrícula puede realizarse en cualquiera de los 19 puntos de la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, previa solicitud de cita en la página web www.ventanillamovilidad.com.co. También hay 22 puntos satélite en concesionarios donde el proceso puede realizarse sin cita. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., con horario extendido en algunos centros comerciales.

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Requisitos clave para matricular un carro o moto

Documento de identidad original.

Inscripción en el Runt.

Paz y salvo de impuestos y Soat vigente.

No tener multas de tránsito pendientes.

Pago de los derechos del trámite.

Formulario único de solicitud de trámite diligenciado.

Improntas del vehículo.

Factura electrónica de venta y documentos aduaneros si aplica.

El traspaso vehicular en Bogotá exige que comprador y vendedor estén inscritos en el Runt y a paz y salvo por multas de tránsito e impuestos - crédito Ventanilla Única de Servicios.

Beneficios de matricular en Bogotá

Matricular el vehículo en Bogotá ofrece descuentos tributarios para eléctricos e híbridos, excepción de pico y placa para vehículos amigables con el ambiente, entrega rápida de placas, trámites virtuales sin filas y atención personalizada. Además, el proceso puede completarse en un solo día si toda la documentación está en regla.

Recomendaciones

Antes de comprar o matricular cualquier vehículo, verifique que no tenga comparendos pendientes. Si tiene dudas, utilice los canales oficiales como el chat en www.ventanillamovilidad.com.co, el call center (601) 291-6999 o el WhatsApp 3173698647. Así evitará contratiempos y podrá disfrutar legalmente de su nuevo carro o moto en Bogotá.

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