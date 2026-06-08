Alias M6, una de las cabecillas del clan del Golfo en el norte del Valle, fue capturado en un hospital en el Valle del Cauca

La detención de alias M6 ocurrió cerca de un centro asistencial de Sevilla, donde recibía atención médica, tras información suministrada por la ciudadanía - crédito Policía

La Policía Nacional capturó en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, a José de las Mercedes Conde, alias M6 o Miller, señalado como cabecilla armado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, con injerencia criminal en municipios del norte y occidente del departamento.

Alias M6 figuraba en el cartel de los más buscados del Valle desde 2025 y era considerado un objetivo de alto valor para las autoridades. Según el reporte oficial, las autoridades político-administrativas ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura.

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La detención fue posible gracias a datos suministrados por la ciudadanía, lo que permitió a los uniformados identificarlo y confirmar que sobre él pesaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Esta orden fue emitida por el Juzgado 701 Penal Municipal Ambulante Transitorio con Función de Control de Garantías de Buga.

La Policía Nacional capturó en Sevilla, Valle del Cauca, a José de las Mercedes Conde, alias “M6” o “Miller”, señalado como cabecilla armado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo - crédito Policía

La trayectoria criminal de alias M6 supera los 12 años y, de acuerdo con las investigaciones, se le atribuye un papel como hombre de confianza de los principales mandos del clan del Golfo.

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La policía lo señala de liderar acciones armadas, participar en homicidios selectivos, extorsiones, reclutamiento forzado, desplazamiento de comunidades y suministro de material bélico.

¿Qué dijeron las autoridades?

En el municipio de Sevilla y en localidades como Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Riofrío y La Unión, el capturado habría impulsado estrategias de expansión territorial y alianzas con otras estructuras delictivas. Las autoridades sostienen que su accionar delictivo afectó a varias comunidades de la región.

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Las investigaciones revelan que Conde registra antecedentes judiciales por homicidio y concierto para delinquir, así como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, en procesos que se adelantaron durante 2023 y 2024.

Las investigaciones indican que alias “M6” tendría más de 12 años de trayectoria criminal y sería hombre de confianza de los principales mandos del Clan del Golfo - crédito Policía

La comandante del Departamento de Policía Valle, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, detalló el impacto de la operación: “La captura de M6 se da en el marco de la materialización de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Este actor criminal, vinculado a la estructura del clan del Golfo, estaría delinquiendo hace más de 12 años y su prontuario estaría implicado en homicidios, secuestros, extorsiones y otros múltiples delitos en nuestro Valle del Cauca”.

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La detención de Conde se suma a una serie de operativos que buscan desarticular las principales estructuras criminales en la región.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la comunidad: invita a continuar suministrando información que ayude a prevenir y combatir actividades delictivas a través de la línea de emergencias 123 y los canales seguros habilitados, garantizando la reserva de identidad. “Por eso invitamos a la ciudadanía a seguir participando proporcionando información”, agregó la oficial.

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Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado 18 capturas de integrantes de grupos armados organizados y residuales en el Valle del Cauca. De ese total, 13 corresponden a presuntos miembros de disidencias de las Farc y 5 al Clan del Golfo.

Cayó “El Abuelo”, jefe logístico del Clan del Golfo en Cesar: estaba encargado de coordinar el tráfico de armas en la región

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La aprehensión se produjo durante una operación conjunta en Chiriguaná, donde el sindicado era considerado pieza clave en el tráfico de armas y organización de actividades ilegales según fuentes oficiales - crédito prensa Ejército Nacional

La reciente captura de Ferney Antonio López Polo, conocido por los alias El Abuelo y Tocayo, marca una ruptura significativa en la estructura logística del Clan del Golfo en el centro de Cesar. El operativo, coordinado entre el Gaula Militar Cesar, el Batallón de Contrainteligencia de Frontera N.º 1 y la Síjín, permitió su detención el 28 de mayo de 2026 en Chiriguaná.

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Según la información oficial, López Polo era el principal encargado de coordinar el tráfico de armas en la región y gestionaba la logística criminal de la organización en esa zona. Las autoridades subrayan que la acción representa un golpe directo a una de las estructuras ilegales más activas del país.

La detención de López Polo responde a una investigación que lo ubicaba como jefe de logística, armamento, municiones y abastecimiento de la denominada subestructura Ferney Antonio López, dentro del componente armado del Clan del Golfo. Desde ese rol, también coordinaba actividades como la extorsión y el tráfico ilegal de hidrocarburos en la zona central del departamento.

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La Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam 46) resalta el impacto de este hecho debido al nivel de organización y jerarquía que representaba el capturado dentro de la red criminal. Su captura no solo afecta la cadena logística, sino que debilita la capacidad de acción coordinada del grupo en el territorio.

Durante más de seis años, López Polo consolidó su posición en el Clan del Golfo. Según las autoridades, acumuló al menos cinco anotaciones judiciales por delitos que incluyen homicidio, hurto y amenazas, lo que lo convertía en uno de los operadores logísticos más experimentados y buscados de la zona.

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