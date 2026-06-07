Colombia

Más de siete millones de registros clínicos intercambiados a través de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

En Colombia se consolidó la interoperabilidad de la historia clínica electrónica a menos de dos meses de su implementación

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Un médico solo puede certificar días anteriores si la historia clínica demuestra que el paciente estaba imposibilitado para consultar antes. Sin ese respaldo documental, la EPS puede negar el reconocimiento- crédito VisualesIA
La historia clínica ya no deberá repetirse en cada centro asistencial con el sistema de interoperabilidad electrónica - crédito VisualesIA

Voceros oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social anunciaron que más de 7,7 millones de registros clínicos ya se intercambian de manera segura en Colombia gracias al mecanismo nacional de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, un avance que consolida la transformación digital del sistema de salud.

Según los datos de la institución, más de 2.400 sedes de salud públicas y privadas ya operan con este sistema, mientras otras 3.600 avanzan en pruebas para su incorporación.

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Desde la entrada en operación del mecanismo, el 15 de abril de 2026, 744 prestadores de servicios de salud distribuidos en todo el país han comenzado a intercambiar información clínica mediante los Resúmenes Digitales de Atención (RDA).

Más de 2.400 sedes de salud, públicas y privadas, ya operan con el mecanismo nacional de interoperabilidad que agiliza la atención y protege los datos de los pacientes - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Más de 2.400 sedes de salud, públicas y privadas, ya operan con el mecanismo nacional de interoperabilidad que agiliza la atención y protege los datos de los pacientes - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“En menos de dos meses de operación se han recibido más de 7,7 millones de Resúmenes Digitales de Atención correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes”, informó el comunicado emitido desde el Ministerio de Salud.

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Desde la entidad informaron que la incorporación de nuevos actores se suma el acompañamiento técnico y la capacitación. Más de 26 ciclos virtuales y 150 jornadas presenciales han capacitado a aproximadamente 28.450 personas en todo el territorio nacional desde octubre de 2025.

Estas actividades han involucrado a prestadores de servicios de salud, proveedores tecnológicos y entidades territoriales para asegurar la adopción de los estándares técnicos y de seguridad necesarios. El Ministerio detalló que “se ha brindado asistencia especializada a más de 120 proveedores de software de historia clínica electrónica para facilitar la adecuación tecnológica de sus plataformas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales definidos para el intercambio de información en salud”.

La plataforma tecnológica incorpora mecanismos avanzados de autenticación, trazabilidad, auditoría y monitoreo, junto con procesos de cifrado y protección de datos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clínica.

En el Ministerio de Salud también confirmaron que los avances alcanzados incluyen sedes ubicadas en grandes centros urbanos, territorios fronterizos, la Amazonía, la Orinoquía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La rescisión del convenio entre el Hospital Méderi y Nueva EPS impidió brindar consultas externas, exámenes y procedimientos a sus afiliados - crédito @MinSaludCol/X
Son más de dos mil centros de atención sanitaria con este beneficio - crédito @MinSaludCol/X

Además, desde el 15 de abril se habilitó la prescripción de medicamentos dentro de los Resúmenes Digitales de Atención para consulta externa, urgencias y hospitalización, lo que fortalece la trazabilidad de la información clínica.

“Colombia avanza en la consolidación de un sistema de salud más integrado, seguro y eficiente, que permita mejorar la continuidad de la atención, la coordinación entre instituciones y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, concluyó el comunicado.

La Oiea refuerza cooperación con Colombia para impulsar aplicaciones nucleares en salud, alimentación y energía

La Agencia Internacional de Energía Atómica (Oiea) ratificó su respaldo técnico a Colombia para avanzar en aplicaciones nucleares en salud, agricultura, medio ambiente y generación eléctrica, durante una reunión estratégica realizada en Viena, Austria, informó el Ministerio de Minas y Energía.

El encuentro contó con la participación de la delegación colombiana y de Luis Carlos Longoria, director de la División para América Latina y el Caribe de la Oiea, que sostuvo que “la energía nuclear no compite con otras fuentes de energía”, sino que forma parte de una estrategia integral de largo plazo.

Representantes del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de la Oiea durante la reunión en Viena, donde se acordó fortalecer la cooperación en aplicaciones nucleares para salud, agricultura y energía - crédito Ministerio de Energía
Representantes del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de la Oiea durante la reunión en Viena, donde se acordó fortalecer la cooperación en aplicaciones nucleares para salud, agricultura y energía - crédito Ministerio de Energía

El organismo internacional puso a disposición de Colombia su experiencia y acompañamiento técnico para fortalecer capacidades regulatorias, científicas y tecnológicas, así como para consolidar proyectos estratégicos en sectores clave.

Durante la reunión, el Ministerio de Minas y Energía presentó los avances de la ley nuclear en Colombia y el documento Conpes para el desarrollo núcleo-eléctrico, destacando la necesidad de reforzar la seguridad energética ante el incremento sostenido de la demanda eléctrica y los riesgos asociados al Fenómeno del Niño.

La delegación solicitó el apoyo de la Oiea para avanzar en la implementación gradual de la nucleoelectricidad como complemento a la transición energética, en vista de los retrasos históricos en proyectos de transmisión eléctrica que han generado riesgos de racionamiento en varias regiones del país.

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