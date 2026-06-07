Colombia

Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE, desmintió a Gustavo Petro y reveló cuál fue el número de testigos del Pacto Histórico en primera vuelta

El togado, nombrado como representante del Centro Democrático en el organismo, refutó las cifras del presidente sobre la cantidad de testigos de campaña y el voto en el exterior, y respaldó la transparencia del proceso electoral celebrado el 31 de mayo

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Álvaro Hernán Prada cuestionó la manera en que el presidente Gustavo Petro buscaría deslegitimar los resultados de la primera vuelta- crédito Presidencia - Colprensa
Álvaro Hernán Prada cuestionó la manera en que el presidente Gustavo Petro buscaría deslegitimar los resultados de la primera vuelta- crédito Presidencia - Colprensa

Tras los duros cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, que puso en entredicho una vez más la legitimidad de la primera vuelta, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada salió a refutar el domingo 7 de junio la información entregada por el mandatario. Y no solo eso: afirmó que el gobernante entregó cifras erradas sobre dos temas claves: testigos electorales y votos en el exterior.

La respuesta de Prada, que fue el mismo que imputó cargos a la campaña Petro presidente por presunta violación de topes en la aspiración de 2022, apuntó a la supuesta falta de testigos del Pacto Histórico en las 122.020 mesas dispuestas durante la jornada, el 31 de mayo, y la afirmación de que en el exterior hubo una diferencia de 600.000 votos que habría favorecido a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.

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El togado, en primer lugar, afirmó que no fueron 25.000 los testigos del partido de Gobierno, como dijo Petro, sino más de 115.000, y añadió que la propia campaña había hablado de más de 112.000, una cifra que, según su exposición, fue incluso superada en el registro oficial. De esta forma, desvirtuó una de las cifras dadas por el primer mandatario, en un nuevo intento, según el magistrado, de deslegitimar la contienda.

Álvaro Hernán Prada le salió al paso a Gustavo Petro
Con este comunicado, el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada le salió al paso a Gustavo Petro y sus nuevos señalamientos de fraude - crédito @ALVAROHPRADA/X

La respuesta de Prada también se concentró en el sufragio en el exterior. Según los números que difundió, la votación total fuera del país fue de 589.829 respaldos, por debajo de la diferencia de 600.000 que Petro atribuyó a ese segmento del electorado. Y es que el mandatario pidió que la justicia examinara con técnicas informáticas forenses los programas de conteo y escrutinio, ante lo que serían, según él, serias dudas.

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De hecho, en su mensaje, Petro arremetió contra la compañía Thomas Greg & Sons al afirmar que “los estafadores cuentan los votos en Colombia” y sostuvo que el problema de fondo no fue la coincidencia entre conteo y escrutinio, sino la ausencia de impugnaciones en mesas sin vigilancia efectiva; una nueva teoría con la que quiso enfatizar sus denuncias sobre fraude en los comicios, que contaron con veeduría internacional.

Magistrado del CNE desmintió a Gustavo Petro: estos fueron los testigos electorales por campaña en primera vuelta

En ese orden de ideas, Prada fue claro en refutar las cifras de Petro y precisó el dato que, a su juicio, desmonta la acusación sobre una vigilancia insuficiente en la jornada. “La campaña de Iván Cepeda afirmó que se apoyaron en más de 112.000 testigos y los datos demuestran que se acreditaron más de 115.000. Existieron todas las garantías para vigilar ampliamente la jornada electoral”, enunció el magistrado.

El reporte oficial que acompañó su pronunciamiento fue el siguiente:

  • Paloma Valencia: 121.137 testigos acreditados.
  • Iván Cepeda: 115,587
  • Abelardo de la Espriella: 111.181
  • Sergio Fajardo: 13.259
  • Claudia López: 10.459
  • Santiago Botero: 1.462
  • Mauricio Lizcano: 399
  • Sondra Macollins: 83
  • Miguel Uribe Londoño: 27
  • Gustavo Matamoros: 18

Total de testigos acreditados: 373.612

El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el gran ganador de la primera vuelta, al obtener el 43,74% de los votos, frente al 40,90% de Iván Cepeda - crédito Mario Caicedo/EFE
El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el gran ganador de la primera vuelta, al obtener el 43,74% de los votos, frente al 40,90% de Iván Cepeda - crédito Mario Caicedo/EFE

La votación en el exterior no alcanzó diferencia que denunció Petro

Por su parte, la segunda corrección del magistrado se enfocó en una de las frases más severas del mensaje presidencial. “También es equivocado de su parte sugerir que en el exterior se produjo una diferencia de 600.000 votos”, expresó Parra, que detalló el resultado total en consulados y otras mesas fuera de Colombia, en jornadas que empezaron el lunes 25 de mayo y se extendieron hasta la jornada del 31 de mayo.

La votación total en el exterior fue de 589.829 votos: Abelardo de la Espriella obtuvo 319.988; Iván Cepeda, 167.526; Paloma Valencia, 54.693; Sergio Fajardo, 31.666; y Claudia López, 6.286”, añadió el togado, que entonces formuló una pregunta al presidente: con el fin de que clarificar sus fuentes de información, que desde su perspectiva estarían afectando en gran medida la legalidad del proceso electoral.

“Entonces, ¿de dónde saca que en el exterior Abelardo de la Espriella le ‘tomó’ 600.000 votos a Iván Cepeda, si la votación total en el exterior ni siquiera alcanza esa diferencia?”, dijo Prada, que controvirtió lo dicho por el primer mandatario, en relación con lo acontecido en las urnas en la primera vuelta, en las que el senador Cepeda obtuvo el 40,90% de los votos frente al 43,74% de su contendor, De la Espriella.

Gustavo Petro sobre supuestos fraudes en primera vuelta
En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre supuestos fraudes en primera vuelta presidencial y apuntó de nuevo a Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

Otro de los puntos de controversia entre ambos, el presidente y el magistrado, fue la referencia a más de 5.300 mesas que Petro vinculó con una votación imposible por volumen. Al respecto, Prada respondió que esa cifra debía leerse junto con el criterio completo con el que fue presentada en el reporte y no de manera separada, pues estaría sujeta a malas interpretaciones, como sería el caso del jefe de Estado colombiano.

“Y sobre las 5.300 mesas mencionadas, el dato debe leerse y difundirse completo: en 5.119 mesas ningún candidato obtuvo más de 300 votos”, apuntó el magistrado. Con esa aclaración, buscó desactivar la lectura de que ese universo de mesas constituía por sí mismo una prueba de irregularidad, como lo quiso insinuar Petro, al alegar que se habría alterado la afluencia para dar como vencedor al abogado de ultraderecha.

Para el togado, el efecto político de poner en duda el proceso electoral desde la Presidencia es delicado. “La dignidad del más alto cargo del país merece rigor y altura. Cuestionar el proceso electoral con cifras incompletas y tendenciosas, en medio de tanta división y tensión, es una expresión de desprecio por la democracia, un ataque a la institucionalidad y un irrespeto por los ciudadanos”, sentenció Prada.

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