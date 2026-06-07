Colombia

Aumento del salario mínimo generó otra mala noticia para los arriendos en Colombia y dejó un dato que “afecta a los más vulnerables”

El traslado de la subida del sueldo básico a los contratos indexados fue determinante en la presión de precios del sector servicios, aseguraron expertos

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Los expertos indican que el canon de arrendamiento no debería superar el 30% del salario de los hogares - crédito Colprensa
El valor de los arriendos está ligado al aumento del salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa

La inflación Colombia alcanzó en mayo de 2’26 una tasa anual de 5,84%, la más alta desde agosto de 2024, con una variación mensual de 0,47%, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El registro se debió, sobre todo, al aumento de precios en el sector servicios, impulsado por el aumento del salario mínimo y la indexación asociada al incremento salarial del 23,7% decretado a finales de 2025, entre lo que se incluyen los precios de servicios como arriendos, alimentación fuera del hogar y servicios públicos.

Además, el 59% del alza inflacionaria se concentró en servicios, según el Dane, que sumó 28 puntos básicos (pb) de los 47 puntos totales, una tendencia que especialistas prevén podría continuar en los próximos meses ante el riesgo de impactos adicionales por el fenómeno de El Niño y el encarecimiento de energía y combustibles.

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Las mediciones del Dane revelan que los servicios fueron el principal motor del encarecimiento, tal como destacó Grupo Cibest (Bancolombia) al señalar que “el incremento reflejó la continuidad en la materialización de ajustes asociados al aumento del salario mínimo y a la indexación a la inflación del año anterior”.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane
En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

Los mayores aumentos se registraron en servicios intensivos en mano de obra, con ajustes anuales:

  • Arriendo imputado: 0,67%.
  • Arriendo efectivo: 0,68%.
  • Comidas en establecimientos de servicio a la mesa: (0,33%.
  • Servicios de copropiedad: 1,25%.
  • Transporte de pasajeros en avión: 6,93%.

Factores que impulsan la inflación en Colombia

El traslado de los aumentos del salario mínimo a los contratos indexados fue determinante en la presión de precios del sector servicios. Al respecto, el exdirector de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, indicó que “en esta temporada del año se materializan de forma gradual los efectos de primera y segunda ronda del aumento del 23% del salario mínimo a inicios de año”.

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Mejía también explicó que la única pausa temporal de la escalada inflacionaria ocurrió en febrero, gracias a una rebaja transitoria en el precio de la gasolina. Sin este alivio, los precios regulados habrían incrementado aún más la inflación.

Al respecto, el informe del Grupo Cibest coincide en que la economía vive la continuidad de los efectos del reajuste salarial y la actualización de precios referidos a la inflación anterior. Sectores como arriendos, servicios de copropiedad y otros componentes básicos resultan especialmente afectados por estos ajustes.

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, lamentó que la inflación continúe al alza - crédito @LuisFerMejia/X
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, lamentó que la inflación continúe al alza - crédito @LuisFerMejia/X

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) apuntó que los mecanismos automáticos de ajuste vinculados al salario mínimo siguen ejerciendo presión sobre servicios, arriendos y otros componentes de la inflación subyacente. Esta situación dificulta que el indicador vuelva con rapidez a la meta prevista por el Banco de la República (3%).

Preocupación por los arriendos

El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, afirmó que los servicios relacionados con la copropiedad aumentaron 13,42% en el último año, impulsados principalmente por el ajuste en el salario mínimo. De acuerdo con él, la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de política monetaria en 11,25% fue adecuada ante el comportamiento alcista de la inflación. “La trayectoria alcista de la inflación confirma que la decisión del Banco de la República fue acertada al incrementar y mantener la tasa de política monetaria en 11,25%”, aseguró el dirigente gremial.

El impacto del incremento del salario mínimo se reflejó de manera directa en las cuotas de administración de las copropiedades. Ramírez subrayó que “detrás de este dato está, en buena parte, el incremento del salario mínimo, que obligó a las copropiedades a ajustar las cuotas de administración para cubrir los mayores costos de personal”. Agregó que “el alza del salario mínimo se fue trasladando progresivamente a las cuotas durante el primer semestre. Esto impacta directamente a los hogares que viven en propiedad horizontal”.

Mario Andrés Ramírez es el presidente de Fedelonjas - crédito @Fedelonjas/X
Mario Ramírez es el presidente de Fedelonjas - crédito @Fedelonjas/X

En cuanto a los arriendos, Fedelonjas destacó que el aumento efectivo anual del arriendo se ubicó en 4,94%, por debajo del tope máximo legal de 5,10% fijado para 2026. “Que este componente siga dentro del límite legal, incluso en un mes de mayor inflación general, es una señal de que el mercado de arrendamiento opera con moderación”, señaló la federación.

Finalmente, Ramírez reiteró la importancia de controlar la inflación para el sector inmobiliario y la economía nacional. “Sin estabilidad de precios, el crédito hipotecario no baja, la demanda de vivienda no se recupera y los hogares más vulnerables siguen postergando sus decisiones”, puntualizó el presidente de Fedelonjas.

Impacto de la inflación en los hogares y las empresas

El crecimiento de la inflación genera inquietud entre empresarios y afecta directamente a los hogares colombianos. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, alertó que “tristemente vamos con gran solidez hacia una inflación mayor”, enfatizando que los sectores más vulnerables son los primeros en sentir el impacto del encarecimiento.

Mac Master atribuyó el fenómeno a “algunas de las políticas y decisiones irresponsables y cargadas de intenciones electoreras de los últimos meses”. Desde la perspectiva empresarial, el escenario próximo se percibe como “muy doloroso”, ya que los mayores precios repercuten en el poder adquisitivo de la población.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la inflación afecta a los más vulnerables - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la inflación afecta a los más vulnerables - crédito @BruceMacMaster/X

Asimismo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, (Fenalco), Jaime Cabal, anotó que aunque el aumento inflacionario en mayo estuvo “ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas”, preocupa que el costo de la canasta familiar siga en ascenso. Resaltó además que esta tendencia es “una consecuencia más del aumento desmesurado del salario mínimo“.

Así las cosas, los hogares de menores ingresos aparecen como los más golpeados por la subida de precios. Al mismo tiempo, las empresas encaran mayores costos y muestran cautela en inversiones y generación de empleo.

Proyecciones y riesgos inflacionarios

De acuerdo con Anif, la tendencia inflacionaria se mantendrá elevada en los próximos meses, con riesgos asociados al fenómeno del Niño, incremento en precios de fertilizantes, insumos importados y posibles nuevas presiones sobre energía y combustibles.

Anif estima que la inflación podría cerrar 2026 en un rango entre 6,4% y 7%, con una proyección central cercana a 6,75%. Esta perspectiva puede variar si se agravan las condiciones climáticas o se intensifican los aumentos en alimentos y servicios con precios regulados por el Gobierno.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República mantiene la tasa de interés en 11,25% ante el alto índice de inflación de Colombia - crédito Banco de la República

El Grupo Cibest también anticipa que las presiones al alza continuarán debido a la “elevada indexación y el traspaso de costos a los servicios regulados”. La segunda mitad del año podría verse afectada particularmente por los efectos del fenómeno del Niño sobre la oferta energética y los alimentos.

Por su parte, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, advirtió que “en los pronósticos de mediano plazo se están esperando por parte de Davivienda que la inflación siga incrementándose a lo largo del año y que alcance su pico más alto en diciembre del 2026“. Dijo que el encarecimiento del mercado de crédito podría sentirse a medida que las tasas de interés aumenten, aunque quienes tengan depósitos podrían beneficiarse de mejores rendimientos.

Piraján también mencionó la posibilidad de recortes en las tasas si la inflación empieza a descender y el entorno mejora en 2027.

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