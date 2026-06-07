Colombia

Iván Cepeda hizo un llamado al centro político y aceptó críticas en la recta final electoral: “Estoy listo”

El aspirante propuso diálogo y apertura con los votantes de centro, admitiendo la necesidad de corregir errores y resaltar aciertos en su propuesta

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El candidato del Pacto Histórico afirmó que está dispuesto a dialogar con sectores moderados y reconoció el valor de los cuestionamientos que ha recibido - crédito Luisa González/REUTERS
El candidato del Pacto Histórico afirmó que está dispuesto a dialogar con sectores moderados y reconoció el valor de los cuestionamientos que ha recibido - crédito Luisa González/REUTERS

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dirigió un mensaje a los sectores del centro político con la intención de atraer su apoyo en la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio de 2026.

En declaraciones públicas, Cepeda afirmó su disposición para el diálogo y la construcción de consensos, reconociendo la importancia de estos votantes en la definición del próximo presidente de Colombia.

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A través de su cuenta en la red social X, Cepeda indicó: “Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años (sic)”.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmó su disposición para el diálogo y la construcción de consensos - crédito Jair Coll/REUTERS
Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmó su disposición para el diálogo y la construcción de consensos - crédito Jair Coll/REUTERS

El aspirante presidencial enfatizó que el intercambio de ideas con el centro político no es solo un gesto formal, sino un paso real hacia la búsqueda de acuerdos.

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Cepeda también planteó la necesidad de revisar lo realizado durante el actual periodo de gobierno de Gustavo Petro.

“Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien (sic)”, sostuvo. Así, dejó abierta la puerta a eventuales ajustes en su proyecto político, reconociendo que algunos de los señalamientos han sido pertinentes.

El senador resaltó su apertura y voluntad de escuchar los planteamientos de otros sectores. “Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación (sic)”, destacó Cepeda en su mensaje, reiterando su interés en lograr una coalición amplia de cara a la segunda vuelta.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda también planteó la necesidad de revisar lo realizado durante el actual periodo de gobierno de Gustavo Petro - crédito @IvanCepedaCast/X

El llamado de Cepeda se produjo a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en la que enfrentará a Abelardo de la Espriella. El protagonismo del centro político se percibe como decisivo para el desenlace de la elección.

La excandidata presidencial Claudia López ya respondió al candidato del Pacto Histórico, en la que respaldó el mensaje de Iván Cepeda y reconoció que se haya desmotado la iniciativa de la constituyente.

“Iván valoro este mensaje y que se haya desmontado la iniciativa del comité promotor de la Constituyente (sic)”, indicó.

Y agregó: Esta semana me ha dejado claro que se mantendrá una disonancia ruidosa e inevitable entre tus posturas y las del Presidente. El piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país (sic)“.

La exalcaldesa de Bogotá le pidió al candidato Iván Cepeda señalar los errores del Gobierno y cómo pretende corregirlos en un eventual gobierno.

Claudia López - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López - crédito @ClaudiaLopez/X

“Sería útil que nos contaras públicamente cuáles errores y cómo propones corregirlos y cuáles aciertos propones profundizar mediante el Acuerdo Nacional que has propuesto (sic)”, señaló Claudia López.

Decálogo Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, cuarto candidato más votado en la primera vuelta presidencial de Colombia, difundió un decálogo de condiciones que considera esenciales para decidir el respaldo de sus seguidores en la segunda vuelta, en la que competirán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. A través de X, Fajardo no mencionó de forma directa a los dos aspirantes, pero dejó claro que estos lineamientos son determinantes para la adhesión de su electorado.

El documento comienza con una convocatoria a moderar el tono de la contienda, pidiendo a los candidatos que reduzcan la confrontación y eviten tratar a sus rivales como enemigos. Entre los puntos más destacados, solicita al sector de Cepeda un rechazo explícito a reformas constitucionales impulsadas por una Asamblea Constituyente, defendiendo la autonomía de los poderes y la estabilidad institucional.

El decálogo de Fajardo exige a las campañas reducir la polarización política y rechazar la confrontación y el odio en los discursos electorales - crédito @sergio_fajardo/X
El decálogo de Fajardo exige a las campañas reducir la polarización política y rechazar la confrontación y el odio en los discursos electorales - crédito @sergio_fajardo/X

Otra exigencia es la auditoría de la gestión de Gustavo Petro, mediante un informe detallado de rendición de cuentas y acciones concretas contra la corrupción. En cuanto a seguridad, Fajardo propone una estrategia estatal firme y rechaza la continuidad del proyecto Paz Total, recomendando en cambio el Plan Guardián, una iniciativa de su propia campaña que considera más efectiva para garantizar la seguridad en Colombia.

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