Colombia

Aída Quilcué afirmó que mantiene invitación a una transmisión en vivo tras decisión de Westcol: “Siempre tendrás las puertas abiertas”

La fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda reafirmó su compromiso con el respeto a la diferencia y resaltó el valor de los encuentros culturales

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Aída Quilcué le contestó a Westcol por entrevista - crédito @aida_quilcue/X - @westcol/Instagram
Aída Quilcué le contestó a Westcol por entrevista - crédito @aida_quilcue/X - @westcol/Instagram

La interacción entre Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del aspirante Pacto Histórico Iván Cepeda, y el creador de contenido digital Westcol abrió un espacio de diálogo cultural y generacional que captó la atención pública de cara a las elecciones en segunda vuelta el próximo 21 de junio de 2026.

Quilcué, compañera de fórmula de Iván Cepeda, respondió hace días a la solicitud de la juventud y diversos sectores ciudadanos que impulsaron la posibilidad de un encuentro virtual para acercar la visión de los pueblos originarios al público joven a través de las plataformas digitales de Westcol, tal como lo hizo en su momento el también candidato Abelardo de la Espriella.

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En un mensaje difundido en la red social X, Quilcué explicó el proceso de consulta interna previo a aceptar la invitación.

He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad”, señaló, subrayando que la decisión de abrir las puertas de su territorio no corresponde únicamente a una voluntad personal, sino que implica un consenso colectivo guiado por el respeto y la armonía.

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Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X (@aida_quilcue/X)

Quilcué recalcó la importancia de actuar con responsabilidad, más allá de cualquier coyuntura política o proceso electoral.

La también senadora anunció finalmente: “@WestCOL, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”. Agradeció el interés por conocer la cosmovisión y las raíces de los pueblos indígenas, y expresó su confianza en que Colombia podrá descubrir, a través de los contenidos digitales, los orígenes y la riqueza cultural del país.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por Westcol, quien manifestó sentirse honrado por la oportunidad y reiteró su voluntad de acercarse a la cultura indígena cuando las circunstancias lo permitan.

Westcol, en su respuesta, agradeció la invitación y explicó que su prioridad, ante la cercanía de la segunda vuelta presidencial, es organizar debates entre aspirantes, fórmulas vicepresidenciales y jóvenes representantes de las distintas corrientes políticas.

Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X
Aunque Westcol agradeció la invitación de Quilcué, afirmó que su prioridad antes de la segunda vuelta electoral es generar debates alrededor de las dos candidaturas presidenciales - crédito @WestCOL/X

Actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, sostuvo el streamer, quien aseguró trabajar en la organización de espacios que permitan a la población joven conocer de forma transparente las diferentes posturas. No descartó, sin embargo, la posibilidad de realizar el encuentro cultural en el futuro, insistiendo en su interés por conocer y difundir la diversidad de raíces que conforman la nación.

Ante la reciente respuesta de Westcol, Quilcué envió un mensaje en horas de la mañana de este domingo 7 de junio de 2026.

Nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio. Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido a raíz de este stream. Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades de nuestro país”, expresó la dirigente indígena.

Quilcué resaltó el valor de la propuesta y sostuvo que el intercambio podría concretarse en cualquier momento, como una oportunidad para que especialmente los jóvenes descubran una Colombia diversa y profunda, muchas veces invisible para quienes no han recorrido sus territorios.

Aída Quilcué condenó intimidaciones contra Westcol y defendió el diálogo intercultural - crédito @aida_quilcue/X
Aída Quilcué condenó intimidaciones contra Westcol y defendió el diálogo intercultural - crédito @aida_quilcue/X

La candidata a la vicepresidencia reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y la convivencia en la diferencia.

Nos merecemos un país donde las diferencias puedan convivir con respeto, donde la libertad de expresión sea una garantía y no un motivo de amenaza, y donde el diálogo siempre esté por encima de la violencia”, concluyó Quilcué, enviando un mensaje de fraternidad a Westcol y a quienes buscan tender puentes entre comunidades y generaciones.

Gustavo Petro resaltó la importancia de mantener los lazos con las raíces indígenas - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro resaltó la importancia de mantener los lazos con las raíces indígenas - crédito @petrogustavo/X

Esto dijo Gustavo Petro tras no concretarse entrevista con Westcol

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la decisión de Westcol de no participar en una transmisión desde territorio indígena organizada por Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Petro resaltó el valor de las raíces culturales, afirmando: “El árbol sin raíz se cae”.

El mandatario expresó que rechazar la invitación de una líder indígena equivale a desconocer el origen colectivo y subrayó: “Los pueblos fuertes tienen raíces y se respetan. Es un tótem fundamental de la existencia”.

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