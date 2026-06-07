Colombia

Gustavo Petro contestó a editorial de medio colombiano sobre control judicial a candidatos

El mandatario resaltó el deber de las juezas en la protección de mujeres y repasó episodios de represión política que marcaron al país

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La posible convocatoria a una asamblea para reescribir la Constitución en Colombia genera alerta entre los críticos de Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Gustavo Petro vinculó defensa judicial de derechos con memoria histórica de la prensa nacional - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El debate sobre la autonomía judicial y la libertad de expresión cobró fuerza tras el pronunciamiento del periodista Fidel Cano, director de El Espectador, que cuestionó, por medio de una columna de opinión llamada La ridícula censura judicial contra Abelardo de la Espriella, la decisión de una jueza de restringir acciones y manifestaciones de un candidato presidencial.

Cano sostuvo que “no es un gesto menor” que una magistrada indique a una figura política qué puede hacer, cómo debe vestir o qué canales puede emplear para comunicarse con la sociedad.

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Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro respondió abiertamente a dicha columna, defendiendo la función de la justicia como garante de derechos fundamentales, especialmente de las mujeres.

Petro afirmó: “Una jueza de la república puede exigirle a un candidato presidencial que respete a las mujeres y no las obligue a que se les golpee”, haciendo referencia a la reciente decisión judicial de ordenar a Abelardo de la Espriella disculparse con la periodista Laura Rodríguez, tras mostrarle una foto con doble sentido.

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Gustavo Petro justificó intervención judicial y advirtió sobre riesgos autoritarios en Colombia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro justificó intervención judicial y advirtió sobre riesgos autoritarios en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario argumentó que el papel de la autoridad judicial es indispensable para preservar la democracia y evitar la perpetuación de prácticas autoritarias. En su mensaje, Petro sostuvo que si estas garantías no existieran, “no seríamos democracia sino monarquía servil y esclavista a la que vencimos con las armas en la mano”.

El presidente amplió su reflexión vinculando hechos históricos que marcaron el devenir político y social del país.

Petro evocó los ataques perpetrados contra medios de comunicación durante periodos de violencia política, mencionando que “las hordas fascistas traídas por el alcalde impuesto por Laureano, el señor Mazuera, quemaron El Espectador”.

Según el mandatario, estos hechos configuraron precedentes de represión y manipulación que afectaron la libertad de prensa y el desarrollo urbano de Bogotá.

Gustavo Petro defendió rol judicial y recordó violencia contra la prensa - crédito Kylie Cooper/REUTERS
Gustavo Petro defendió rol judicial y recordó violencia contra la prensa - crédito Kylie Cooper/REUTERS

Petro criticó la actitud de ciertos sectores que, a su juicio, han contribuido a la desinformación y al olvido de las raíces de la conflictividad nacional.

Al referirse a la historia de El Colombiano en Medellín, recordó que “no lo quemaron porque publicaba a diario los discursos de Hitler, Mussolini y Franco, así deseducaron al pueblo antioqueño de María Cano, la flor del trabajo”. Para el presidente, estas experiencias históricas explican parte de las dificultades y retos actuales en la construcción de una sociedad democrática y pluralista.

Juzgado ordenó a Abelardo de la Espriella retractarse y pedir disculpas por comentarios sexistas a periodista

El Juzgado 129 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retractarse y disculparse públicamente por comentarios realizados durante una entrevista en el programa Piso 8 FM.

La decisión señaló que, en el transcurso del espacio, De la Espriella insistió para que la periodista Laura Rodríguez observara una fotografía suya y emitiera comentarios sobre su apariencia, lo que constituyó, según la jueza, una vulneración de derechos y la reproducción de estereotipos de género.

Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante la entrevista, De la Espriella relacionó la imagen con un supuesto respaldo femenino, utilizando frases como “Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino” y “Acércala y dime qué ves ahí”. La jueza determinó que la situación no podía considerarse una simple broma, ya que puso a la periodista en una posición incómoda, con una insinuación sexual, en un espacio público y grabado.

El fallo subrayó que el problema no radica en el formato humorístico del programa, sino en el mensaje transmitido: que las mujeres podrían tomar decisiones políticas basadas en la atracción física y no en criterios racionales. Esta perspectiva, sostuvo la jueza, reproduce ideas que reducen a las mujeres a su apariencia, minimizando su autonomía política.

Disculpa de Abelardo De la Espriella a la periodista Laura Rodríguez - crédito @ABDELAESPRIELLA / x
Disculpa de Abelardo de la Espriella a la periodista Laura Rodríguez - crédito @ABDELAESPRIELLA / x

La decisión judicial también ordenó al director del programa editar la entrevista para eliminar el segmento cuestionado y reemplazar la versión original. Además, criticó la actitud pasiva de los otros hombres presentes, quienes facilitaron la situación en vez de intervenir.

Rodríguez expresó sentirse vulnerada por lo sucedido y rechazó la explicación de que se tratara de un comentario menor.

En respuesta, De la Espriella publicó disculpas en su cuenta de X, asegurando que no hubo intención de ofender y lamentando el episodio. El fallo dejó un mensaje claro sobre los límites del humor y la importancia de proteger la dignidad de las mujeres en escenarios públicos.

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