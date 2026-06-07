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Fuga de alias Tito en clínica de Pasto: suboficial y tres guardias del Inpec serán investigados por la Sijín de la Policía

Un traslado para atención de salud en la Clínica Fátima terminó con la evasión de Luis Alberto Villota Rodríguez, considerado cabecilla del ELN y gestor de paz

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Alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, escapó tras un operativo armado durante su traslado médico en una clínica de Pasto - crédito Fiscalía - Google Maps
La Sijín investiga a un suboficial y a tres guardianes del Inpec por la custodia de alias Tito y por los protocolos aplicados en el traslado - Google Maps

La fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, durante un traslado médico en la Clínica Fátima de Pasto, Nariño, en la noche del viernes 5 de junio de 2026 abrió una investigación de la Sijín de la Policía Nacional sobre la actuación de un suboficial y tres guardianes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

El operativo ocurrió mientras el señalado como cabecilla del Frente Comuneros del Sur —una subestructura del ELN—, recibía atención médica.

El escape se produjo durante un traslado médico que había sido autorizado tras reiteradas quejas de dolor abdominal por parte del detenido, quien llevaba varios meses recluido en el patio cinco de la cárcel judicial de Pasto.

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La salida nocturna de la cárcel quedó bajo investigación

Alias Tito estaba recluido desde hacía varios meses en el patio cinco de la cárcel judicial de Pasto. Según los informes de los guardianes conocidos por Blu Radio, desde aproximadamente una semana antes había manifestado fuertes dolores abdominales y pedía con urgencia atención médica.

Alias Tito estaba recluido en la cárcel judicial de Pasto y pidió atención médica tras reportar fuertes dolores abdominales durante varios días - crédito Inpec
Alias Tito estaba recluido en la cárcel judicial de Pasto y pidió atención médica tras reportar fuertes dolores abdominales durante varios días - crédito Inpec

De acuerdo con la emisora mencionada, el suboficial encargado de la comandancia de guardia aceptó la solicitud después de que el detenido afirmara que estaba muy enfermo y que necesitaba ser llevado a una clínica con la que el Inpec tiene convenios institucionales para la atención en salud de personas privadas de la libertad.

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La salida fue ordenada pasadas las 9:00 p. m. del viernes 5 de junio. Según el texto fuente, ese horario resulta inusual de acuerdo con los manuales.

Otro de los elementos bajo revisión es que solo se autorizó el traslado con un guardián del Inpec y el conductor asignado, ambos parte del esquema de seguridad del detenido. La sijín investiga a un suboficial y a tres guardianes por lo ocurrido durante esa custodia.

Un hombre armado entró al área de urgencias y huyó en motocicletas

Testigos que estaban dentro del área de urgencias de la Clínica Fátima aseguraron al medio que un hombre, de quien no entregaron descripción, se acercó al guardia de seguridad y lo despojó de su arma de dotación. Después ingresó hasta el lugar donde alias Tito recibía atención médica.

Una dragoneante del Inpec será investigada por la fuga de Nieves - crédito John Paz/Colprensa
El Inpec autorizó el traslado de alias Tito solo con un guardián y el conductor asignado, un esquema de seguridad que también quedó bajo investigación- crédito John Paz/Colprensa

Según sus testimonios, el guardia del Inpec no tuvo tiempo de reaccionar porque fue derribado por una patada que lo dejó en el suelo. Luego fue amenazado con el revólver del vigilante para que entregara su propia arma.

La fuga se concretó en pocos minutos. Una vez el hombre identificó a alias Tito dentro del centro asistencial, ambos escaparon en por lo menos tres motocicletas de alto cilindraje que los esperaban a la salida del área de urgencias.

El operativo armado ejecutado esa noche facilitó la huida de Villota Rodríguez, señalado como cabecilla del Frente Comuneros del Sur de la subestructura Jaime Toño Obando del ELN. Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las decisiones que antecedieron el traslado, el despliegue de seguridad autorizado y la demora de casi 30 minutos en informar la fuga a la Policía Nacional.

Alias Tito se fugó en Pasto durante una cita médica

La fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, señalado líder del Frente Comuneros del Sur, encendió las alarmas en las autoridades de Pasto tras un golpe armado ejecutado la noche del 5 de junio. La operación, descrita como rápida y violenta, dejó sin armamento al personal de seguridad del centro médico, pero no registró heridos entre los custodios ni el personal sanitario, a pesar de la confusión inicial sobre posibles lesionados.

El rescate se produjo la noche del 5 de junio, cuando hombres armados desarmaron a los custodios del Inpec y la seguridad privada en la Clínica Fátima - crédito Inpec
El rescate se produjo la noche del 5 de junio, cuando hombres armados desarmaron a los custodios del Inpec y la seguridad privada en la Clínica Fátima - crédito Inpec

Villota Rodríguez, que enfrenta procesos judiciales por delitos como rebelión, secuestro simple, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura, había ingresado bajo custodia a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto en febrero de 2026.

Las autoridades informaron que, aproximadamente a las 9:30 p. m., un grupo de hombres armados irrumpió en la Clínica Fátima y logró llevarse al detenido bajo la modalidad de rescate. Durante el asalto, los vigilantes y custodios fueron despojados de sus armas, incluida una pistola Jericho, pero no sufrieron lesiones.

El comunicado del Inpec destacó: “En la noche del viernes 5 de junio aproximadamente a la 9:30 pm hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la Clínica Fátima de la ciudad de Pasto y procedieron a llevarse bajo la modalidad de rescate al privado de la libertad Luis Alberto Villota Rodríguez”. Más adelante, la entidad confirmó que, aunque los custodios y el personal de vigilancia fueron intimidados, no resultaron heridos.

La reacción oficial fue inmediata, según detalló el propio Inpec: “El Inpec en coordinación interinstitucional con las autoridades judiciales y de Policía activó un plan para dar captura a los responsables del hecho y recapturar al privado de la libertad”.

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