Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que temía por la vida del senador semanas antes de su magnicidio: “Yo dije, lo van a matar”

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona habló del temor que tenia en medio del ejercicio político del senador - crédito @maclaudiat/Instagram

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que el exprecandidato presidencial temía por su seguridad en medio de la campaña y que, según le contó él mismo, le habían rechazado todos los pedidos para reforzar su esquema de protección antes del magnicidio.

En una entrevista con La FM, Tarazona ubicó esa preocupación en las semanas previas al crimen y relató una conversación ocurrida 15 días antes del crimen, aproximadamente. Allí, según su testimonio, Uribe le respondió ante una consulta directa sobre su protección: “Nada. Me han negado todo lo que he pedido. Me toca esperar a ser el candidato del Centro Democrático para que me refuercen la seguridad”, dijo María Claudia.

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La declaración introduce una tensión central: la inquietud por la exposición pública del senador coexistía con una protección que, de acuerdo con el relato de su esposa, no fue ampliada pese a los pedidos. Tarazona sostuvo que el temor no surgía de una amenaza concreta ya documentada, sino del modo en que él se movía en la confrontación política y del nivel de riesgo que ella percibía.

Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha - crédito @migueluribet/Instagram

La mujer relató en la entrevista que hubo “un par de momentos” en los que pensó que podían matar a Uribe Turbay. El episodio que más la marcó, según su narración, ocurrió el día en que se cayó una reforma importante en el Congreso, cuando el senador la llamó exaltado por el resultado y le envió un video grabado por él mismo.

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Tarazona ligó el miedo al tono de la confrontación política de Uribe

La viuda describió cómo interpretó la exposición del senador en un momento de alta temperatura política. “Yo ahí dije: ‘Pucha, van a matar a Miguel’”.

María Claudia explicó en ese mismo diálogo que su reacción estuvo vinculada a la manera en que su esposo confrontaba al presidente Gustavo Petro, a las disidencias de las Farc, a la Segunda Marquetalia y a narcotraficantes. “Miguel no paraba. Ese era su trabajo todos los días”.

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La esposa del senador precisó que en su entorno no identificaban “una amenaza real como tal”. Lo que sí describió fue un miedo persistente al verlo “bravear así de duro al Gobierno”.

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que el exprecandidato presidencial temía por su seguridad en medio de la campaña y que, según le contó él mismo, le habían rechazado todos los pedidos para reforzar su esquema de protección antes del magnicidio - crédito @migueluribet/Instagram

El relato sobre la seguridad apuntó a turnos limitados y pedidos rechazados

Tarazona agregó en La FM que la preocupación por la custodia también se manifestaba en la vida diaria de la pareja. Contó que cuando salían a comer por la noche solo tenían dos escoltas, porque el resto del esquema acompañaba al senador durante la mañana debido a los turnos.

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Ese dato fue el contexto de la conversación que, según dijo, mantuvieron en privado poco antes del crimen. “Estoy muy preocupada por el tema de seguridad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes?”, dijo María Claudia.

Uribe siempre respondió que no había novedades favorables y que debía esperar una definición partidaria para acceder a más protección. La frase que ella citó situó el refuerzo del esquema como algo atado a su eventual proclamación como candidato del Centro Democrático.

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La esposa del senador precisó que en su entorno no identificaban “una amenaza real como tal”. Lo que sí describió fue un miedo persistente al verlo, según sus palabras, “bravear así de duro al Gobierno” - crédito @migueluribet/Instagram

El testimonio de María Claudia Tarazona permite dimensionar la atmósfera de inquietud y desprotección que acompañó a Miguel Uribe Turbay en el tramo final de su carrera política. La persistencia de sus pedidos de refuerzo en seguridad, sumada a la negativa de las autoridades a concederlos, dejó expuesta una brecha entre las necesidades expresadas y la respuesta institucional.

La dinámica de confrontación política en la que el senador se encontraba inmerso, junto con la falta de una amenaza concreta identificada, contribuyó a instalar un clima de temor y frustración tanto en su entorno familiar como en su círculo más próximo.

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