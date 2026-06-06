Colombia

Secretario de Seguridad de Medellín explicó cómo la ciudad llegó a tener la menor tasa de homicidios del país: “Tomó tiempo”

Manuel Villa detalló las acciones que han permitido mejorar los indicadores de seguridad en la ciudad, destacando la articulación entre autoridades, el fortalecimiento operativo y el uso de herramientas para la prevención y el control del delito

Guardar
Google icon
Un sueldo menor a 3 millones de pesos no sería suficiente para cubrir todas las necesidades de una persona que quiera vivir económicamente tranquila en Medellín, según la IA - crédito Alcaldía de Medellín
Medellín se ha consolidado como una ciudad con una tendencia sostenida a la reducción de delitos, reflejada en la disminución de homicidios, hurtos y otros indicadores de criminalidad - crédito Alcaldía de Medellín

Medellín volvió al centro del debate sobre seguridad tras la publicación de indicadores del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (Sisc), que muestran una reducción de varios delitos y una caída significativa de los homicidios en 2026.

En lo corrido del año se registran 111 casos, cerca de un 25% menos que en el mismo periodo anterior, con una tasa de 4,19 por cada 100.000 habitantes y proyecciones de cierre cercanas a 9,85, muy por debajo del promedio nacional.

PUBLICIDAD

Además, se reportan disminuciones en delitos como hurto, atraco, extorsión y lesiones personales, mientras la violencia intrafamiliar es el único indicador que aumenta levemente.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, defendió en entrevista con El Tiempo que la reducción de homicidios y otros delitos responde a un modelo de gestión “delito por delito, territorio por territorio”, basado en seguimiento semanal, coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades operativas.

PUBLICIDAD

El grupo de jóvenes entre 14 y 25 años continúa concentrando una proporción importante de las víctimas de homicidio en Medellín, aunque con disminución frente a 2023 - crédito Sisc
El grupo de jóvenes entre 14 y 25 años continúa concentrando una proporción importante de las víctimas de homicidio en Medellín, aunque con disminución frente a 2023 - crédito Sisc

En ese sentido, afirmó que la administración aumentó en más de 50% el presupuesto de inversión en seguridad, lo que permitió ampliar el trabajo conjunto con Policía, Ejército y Fiscalía, además de robustecer la inteligencia e investigación criminal.

Villa explicó al medio citado que la estrategia no se limita al incremento del pie de fuerza, sino a un enfoque integral que combina tecnología, análisis de datos y presencia focalizada en zonas críticas.

En sus palabras, señaló que el proceso implicó una transformación institucional profunda: “nos tomó tiempo porque requería crear un modelo de gerencia de la seguridad, que todos dejaran los egos de lado y entendieran que íbamos a tratar de hacer las cosas en equipo”.

Según dijo, este esquema ha permitido mejorar la capacidad de respuesta y focalizar la intervención en los territorios más complejos.

El funcionario agregó que la administración ha fortalecido la infraestructura de seguridad con nuevas estaciones de Policía, comisarías y unidades especializadas, además de herramientas tecnológicas para análisis criminal y despacho de recursos.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que la estrategia de seguridad se basa en un modelo integral que combina tecnología, análisis de datos y presencia focalizada en zonas críticas, junto con el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad de respuesta institucional - crédito Policía Nacional

Como parte de estas acciones, destacó la creación de una central especializada contra el atraco, delito que continúa siendo una de las principales preocupaciones por su impacto en la percepción ciudadana.

Finalmente, el secretario descartó que la reducción de homicidios esté relacionada con la mesa de paz urbana de Itagüí.

Sostuvo que los resultados responden a dinámicas operativas sostenidas en el tiempo y a la acción institucional, y enfatizó que cualquier acercamiento con estructuras criminales debe darse únicamente bajo el esquema del sometimiento a la justicia.

Las zonas rojas de Medellín

En entrevista con el medio El Colombiano, el secretario de Seguridad reconoció que la expansión de las denominadas “zonas rojas” constituye uno de los principales desafíos urbanos y de seguridad de la ciudad.

Según explicó, en estos territorios confluyen problemáticas como el deterioro del espacio público, la presencia de economías ilegales, la habitabilidad en calle y distintas formas de explotación de poblaciones vulnerables.

Villa señaló que la administración ha venido intensificando la intervención en estos puntos críticos mediante operativos sostenidos, presencia institucional y acciones coordinadas con la Policía, el Ejército y otras dependencias del Distrito.

En su intervención, insistió en que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde el control policial, sino que requiere una estrategia integral que combine seguridad, inclusión social y recuperación urbana.

Las zonas rojas como el Centro, Barrio Antioquia, La Candelaria, Aranjuez, Manrique y El Poblado, sectores que concentran dinámicas de criminalidad, deterioro urbano y presencia de economías ilegales y que hoy son foco de intervención institucional - crédito Juan David Duque/Reuters
Las zonas rojas como el Centro, Barrio Antioquia, La Candelaria, Aranjuez, Manrique y El Poblado, sectores que concentran dinámicas de criminalidad, deterioro urbano y presencia de economías ilegales y que hoy son foco de intervención institucional - crédito Juan David Duque/Reuters

El funcionario destacó que las denominadas zonas rojas estructurales —como sectores del Centro, El Poblado, Barrio Antioquia, Prado Centro y áreas aledañas a parques y corredores comerciales— presentan dinámicas complejas donde confluyen el microtráfico, el hurto, la explotación sexual y la ocupación indebida del espacio público.

A esto se suman zonas en consolidación crítica y otras en deterioro progresivo, lo que, según explicó, evidencia una expansión del problema más allá de los puntos tradicionalmente identificados.

Villa afirmó que la administración ha reforzado las capacidades operativas con más capturas, incautación de armas y drogas, y planes diferenciales de intervención en los territorios priorizados.

Sin embargo, advirtió que los resultados no son inmediatos, ya que muchas de estas estructuras criminales tienen arraigo histórico y redes de control que se adaptan a la presión institucional.

Temas Relacionados

Medellín homicidiosDelitos en MedellínSecretario de SeguridadAlcaldía de MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

El “Guajiro” quiere seguir en su mejor momento a nivel deportivo, tras una buena campaña con el Bayern Múnich en la temporada 2025-2026

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Los dirigidos por Roberto Martínez se despedirán de sus fanáticos en Lisboa, previo al viaje qué harán a México para jugar el Mundial 2026

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

El ELN liberó a 13 personas secuestradas pertenecientes a las disidencias de las Farc que estaban retenidas en el Catatumbo

La entrega se realizó ante la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, cuyos delegados entrevistaron a los jóvenes para constatar su condición física y emocional

El ELN liberó a 13 personas secuestradas pertenecientes a las disidencias de las Farc que estaban retenidas en el Catatumbo

Con este remedio casero puede eliminar los gases de su vida: médico colombiano explica el paso a paso

El profesional de la salud compartió un protocolo sencillo para probar sus efectos antes de dormir, con una rutina específica de horarios y una preparación básica al alcance de cualquiera

Con este remedio casero puede eliminar los gases de su vida: médico colombiano explica el paso a paso

Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

El pronunciamiento reconoció que dentro del partido hay sectores que no comparten el respaldo a De la Espriella, por lo que tienen plena libertad de votar por el aspirante de su preferencia

Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Ryan Castro desafió a J Balvin en una entrevista, acabó rendido y fue sensación en redes sociales: “Al tío se le fue la calle”

Antonella Petro le envió un mensaje a James Rodríguez tras la polémica en la despedida de la selección Colombia: “Colapsé un poco”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

Deportes

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

Luis Díaz habló sobre la expectativa que tiene con la selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”

Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Néstor Lorenzo defendió a Colombia por la polémica del acto de entrega del pabellón nacional y fijó la final como meta en el Mundial 2026

Gisela Robledo le da la clasificación a la selección Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027

Alberto Lleras Camargo y la historia detrás de la entrega de bandera a la selección Colombia en su primera participación en un Mundial