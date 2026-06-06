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“Ponen en riesgo vidas”: Dilian Francisca Toro condena hostigamiento contra buque hospital

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó el hostigamiento armado contra el buque hospital Benkos Biohó y pidió respetar la misión médica en medio del conflicto

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el hostigamiento armado que afectó al buque hospital Benkos Biohó en aguas del departamento del Chocó, un hecho que puso en riesgo a personal médico, tripulantes y comunidades beneficiarias de las jornadas de atención humanitaria desarrolladas en el litoral Pacífico.

La mandataria calificó como inaceptable cualquier acción que comprometa la integridad de las misiones médicas y reiteró que los servicios de salud deben permanecer al margen de las confrontaciones armadas que se registran en distintas regiones del país.

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Su pronunciamiento se produjo luego de conocerse los detalles de un ataque ocurrido mientras la embarcación adelantaba labores de asistencia para comunidades apartadas del Pacífico colombiano.

Según información obtenida por El Tiempo, la gobernadora hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y garanticen la protección de quienes cumplen funciones relacionadas con la atención de la población civil. La funcionaria insistió en que el acceso a la salud no puede verse afectado por acciones violentas que comprometan la seguridad de médicos, enfermeros y pacientes.

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Gobernación del Valle - Dilian Francisca Toro crédito Gobernación del Valle del Cauca
Gobernación del Valle - Dilian Francisca Toro crédito Gobernación del Valle del Cauca

Los hechos ocurrieron en el sector de Palestina, una zona estratégica del departamento del Chocó donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 desarrollaban operaciones de control territorial. De acuerdo con los reportes oficiales, las tropas fueron atacadas desde la ribera por presuntos integrantes del Frente Ernesto Che Guevara del ELN.

Ataque puso en riesgo una misión humanitaria

La Fuerza Naval del Pacífico informó que durante el hostigamiento fueron utilizados fusiles, ametralladoras y granadas contra las embarcaciones que navegaban por el corredor fluvial. Aunque la reacción de los uniformados permitió contener la situación y no se registraron víctimas fatales ni heridos entre los militares, la preocupación se centró en la presencia del buque hospital que acompañaba la operación.

La embarcación Benkos Biohó transportaba personal médico y sanitario que desarrollaba una jornada de atención dirigida a comunidades vulnerables del litoral Pacífico. La misión tenía como propósito brindar consultas, tratamientos y servicios de salud a poblaciones con dificultades históricas para acceder a la atención médica.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que la vía Buga-Buenaventura contará con vigilancia de 24 horas. (Crédito: Gobernación del Valle del Cauca)
Gobernación del Valle - Dilian Francisca Toro (Crédito: Gobernación del Valle del Cauca)

Las autoridades advirtieron que la acción armada expuso directamente a profesionales de la salud y pacientes que participaban en actividades humanitarias, situación que podría constituir una infracción al Derecho Internacional Humanitario. La Armada Nacional explicó que la embarcación estaba plenamente identificada como misión médica y que cumplía labores exclusivamente asistenciales.

Tras el incidente, la institución anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se investiguen las circunstancias del ataque y se establezcan eventuales responsabilidades.

Gobernación exige garantías para el personal sanitario

Dilian Francisca Toro sostuvo que los trabajadores del sector salud requieren garantías plenas para desempeñar sus funciones en zonas afectadas por la violencia. La mandataria recordó que las normas humanitarias internacionales obligan a proteger tanto a los pacientes como a los equipos médicos que prestan servicios en territorios con presencia de grupos armados.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca se reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las misiones médicas que operan en regiones apartadas, especialmente en zonas donde persisten disputas armadas y problemas de orden público.

La administración departamental enfatizó que la atención en salud representa un servicio esencial para miles de habitantes que dependen de este tipo de jornadas para recibir consultas, medicamentos y tratamientos especializados. Por esta razón, consideró indispensable que los actores armados respeten la neutralidad de las operaciones humanitarias.

El diputado Jonhy Acosta denuncia a la gobernadora Dilian Francisca Toro por presunto vínculo con modelos paramilitares en nueva estrategia de seguridad - crédito Diego Pineda / Colprensa
Gobernadora Dilian Francisca Toro - crédito Diego Pineda / Colprensa

Mientras avanzan las investigaciones, la Armada Nacional confirmó que continuará desarrollando operaciones de seguridad en el Pacífico colombiano y mantendrá el acompañamiento a las iniciativas de atención médica que benefician a comunidades vulnerables.

Las autoridades insistieron en que hechos como este no solo afectan las labores institucionales, sino que también ponen en riesgo el bienestar de poblaciones que requieren asistencia permanente en materia de salud.

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