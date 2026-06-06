Colombia

Petro lanzó indirectazo sobre Abelardo de la Espriella en un mensaje que envió a James: “Votan por un costeño que nació en Bogotá”

El presidente no mencionó al candidato presidencial, pero se refirió a su origen y a sus vivencias en Montería. Involucró flagelos como el paramilitarismo y el narcotráfico

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La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG

El presidente Gustavo Petro envió un largo mensaje al futbolista James Rodríguez, luego de que se viera envuelto en críticas por un supuesto desplante a Antonella Petro, hija del mandatario. El jugador envió un sentido comentario a la adolescente por Instagram, en el que agradeció su apoyo a la selección Colombia.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto”, escribió el volante ofensivo.

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Al respecto, el primer mandatario agradeció al futbolista por su mensaje de unión, pero su declaración fue más allá: involucró comentarios sobre el ambiente político-electoral que atraviesa Colombia, previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 21 de junio.

El presidente Gustavo Petro recordó que Abelardo de la Espriella conoció a los paramilitares - crédito Alejandro García/EFE
El presidente Gustavo Petro recordó que Abelardo de la Espriella conoció a los paramilitares - crédito Alejandro García/EFE

Por un lado, afirmó que la postura política del volante no implica que exista un división o rechazo hacia su desempeño futbolístico y el de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

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Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores, y observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella, y quiero que ganen por la felicidad y el orgullo de Colombia”, precisó el presidente.

Por otro lado, hizo una crítica indirecta al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de la derecha, retomando declaraciones de un comediante llamado Nelson Daniel Salazar.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella aseguró que es costeño, pese a que nació en Bogotá - crédito @delaespriella_style/Instagram

Votan por un costeño que nació fue en Bogotá y se crió, que es lo importante, en los barrios ricos de Bogotá, se fue a vivir con su familia en Montería, que eran terratenientes ricos, y conoció a los paramilitares”, señaló.

Aunque no mencionó a De la Espriella, se entiende que se trataría de él porque, según explicó el mismo aspirante presidencial en diálogo con Radio Uno, aunque nació en Bogotá, se considera “costeño”, porque se crió en Montería y Cartagena. Fue en Montería donde supo lo que era el paramilitarismo: conoció al criminal Salvatore Moncuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero negó haber sido cercano a él.

Mancuso me lleva 15 o 16 años. De niño, en el barrio, lo veíamos montar moto porque fue campeón. Hasta ahí. Luego lo vi ya en el proceso de paz, donde fui delegado de la comisión civil acompañante. Pretender que había amistad de infancia es absurdo”, dijo el candidato en la entrevista.

Palabras de Gustavo Petro a James Rodríguez tras aceptar foto con Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro hizo señalamientos indirectos contra Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Ahora bien, sin proporcionar pruebas, el presidente Gustavo Petro aseguró que el aspirante cambió su lugar de residencia a Estados Unidos y que llegó a ese país con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Afirmó que habría sido engañado.

Se fue con sus dineros que venían del narcotráfico, porque los engañó, a vivir a Miami, y allá hizo acuerdos con los gringos malos, porque las fuerzas oscuras que también habitan entre los gringos como entre todos los pueblos del mundo, lo apoyan”, aseveró.

Según el jefe de Estado, hay quienes no apoyan a políticos que representan “las fuerzas de la vida latinoamericanas” en las elecciones, debido a la “codicia”. Aseguró que el hecho de que haya indicios de narcotrafíco no es suficiente para cambiar ese pensamiento, porque, a su juicio, “quieren la oscuridad sobre toda la humanidad”.

En su reflexión y crítica involucró a Jesucristo, figura central del cristianismo-catolicismo. “Es la contradicción antagónica de la vida como lo demostró Jesús en su templo. Lo sagrado no es mercancía y la Vida es sagrada”, indicó.

Añadió: “El último será el primero, dijo Jesús, consigna que es el principio de mi vida política, con la cual los jugadores de la selección pueden no estar de acuerdo ahora que llega la mafia el dinero y las mujeres hermosas y los bienes del mercado, Pero no olviden la vida real”.

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