Partido Liberal invitó a su colectivo a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Partido Liberal invito a susu militantes a votar por el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Partido Liberal

El Partido Liberal colombiano resolvió pedirle a su militancia que vote por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, al argumentar que en él ven una convicción inquebrantable de asumir la defensa de la constitución 91, luego de los resultados del domingo 31 de mayo de 2026.

Según un comunicado firmado por el expresidente César Gaviria Trujillo, la decisión fue adoptada por “las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal que acaban de ser elegidas por tres millones de colombianos”, que, de acuerdo con el texto, “acaban de decidir, sin consultarle a campaña alguna, invitar a las bases del Partido Liberal votar por la defensa de la constitución del 91”.

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El pronunciamiento reconoció que dentro del partido hay sectores que no comparten el respaldo a De la Espriella. “Existen voces dentro del partido, que tienen reservas sobre el sentido de esta decisión, las cuales tendrán la libertad en este proceso para votar por el candidato de su preferencia (sic)”, señaló Gaviria.

En el documento, la dirección liberal sostuvo que mantendrá una postura crítica frente a las opciones en competencia. “Nos reservamos el derecho a disentir con las existentes candidaturas e invitamos a las bases liberales a votar por la mejor opción que defienda la constitución”, indicó.

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Gaviria también mencionó que: “Encontramos que una de las campañas ya no quiere recoger firmas para una constituyente, un hecho favorable”.

El comunicado, fechado en Bogotá D. C. el 5 de junio de 2026, cerró con una convocatoria directa a la militancia: “Los liberales no pedimos permiso para votar, en defensa entre otros de la constitución de 1991, uno de nuestros mayores logros, e invitamos a nuestras bases a hacer lo consecuente”.

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El Partido Liberal colombiano resolvió pedirle a su militancia que vote por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Partido Liberal

Partido de la U apoyará a De la Espriella

El Partido de la U días antes también oficializó su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Con este movimiento, la colectividad se suma a los bloques que buscan consolidar apoyos para la definición del próximo mandatario.

En la mañana del martes 2 de junio, el partido difundió un comunicado en el que enfatizó: “El pueblo ha hablado y nos ha dicho que los partidos políticos debemos reflexionar; en la elección ciudadana de hoy, la voz del Pueblo ha hablado y nos está diciendo: Es Abelardo De La Espriella, el outsider, el que puede salvar la democracia”.

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Luego de la primera vuelta, en la que el abogado obtuvo el 43,74% de los votos (10.361.499 sufragios) y Iván Cepeda alcanzó el 40,90% (9.688.361 votos), las agrupaciones políticas comenzaron a definir alianzas clave. El respaldo del Partido de la U se convierte así en uno de los primeros anuncios de peso tras la jornada electoral, reflejando la velocidad con que se reorganizan las fuerzas tras la publicación de los resultados.

El comunicado por parte del partido de la U se emitió la mañana del martes 2 de junio de 2026 - - crédito @partidodelaucol/X

Para quienes se preguntan cómo se están redefiniendo las alianzas tras la primera vuelta presidencial en Colombia, el Partido de la U fue pionero al anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella. La decisión fue comunicada públicamente el 2 de junio de 2026 y se fundamenta en la interpretación de que el electorado exige un cambio en la forma de hacer política y un compromiso con la defensa de la democracia.

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El comunicado también incluyó un llamado a la autocrítica interna: “Una reflexión desde nuestro seno es necesaria: Escuchemos al Pueblo en vez de pedirle al Pueblo que nos escuche a nosotros”. La consigna busca resaltar la necesidad de una nueva relación entre partidos y ciudadanía, en respuesta a los resultados de las urnas.

Paralelamente, un bloque empresarial relevante anunció su adhesión a la campaña de De la Espriella, argumentando que lo hace en defensa de la “libertad” y el “orden”. Esta postura busca contrarrestar la candidatura de Cepeda, a quien ven como un riesgo para la estabilidad institucional.

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De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos - créditos Catalina Olaya/Colprensa | @partidodelaucol/X

En el cierre del mensaje, el colectivo insistió en la necesidad de preservar el sistema democrático. “¡Evitemos que asalten las elecciones y conservemos nuestra democracia!“, advirtieron, enfatizando la importancia de la vigilancia ciudadana y la transparencia durante la segunda vuelta.

Finalmente, el documento concluyó instando a los votantes a respaldar a De la Espriella como una forma de “iniciar una nueva manera de aproximarnos a la política, pero primero, salvemos la democracia”. Con esto, la colectividad deja en claro su posición y abre el camino a nuevas negociaciones entre partidos en la antesala de la elección definitiva.

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