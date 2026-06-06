La Supersalud cierra servicios de la Clínica Láser Surgical en Bogotá tras incumplimientos

La autoridad sanitaria suspendió cirugía plástica y estética, anestesia y el área de medicamentos al concluir que la institución reanudó la atención sin la verificación previa de requisitos, elevando el riesgo para usuarios - crédito Clínica Láser Surgical / Facebook

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó el 6 de junio de 2026 el cierre inmediato de los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia de la Clínica Láser Surgical en Bogotá, tras determinar que la institución incumplió una medida cautelar previa y expuso a los pacientes a riesgos de seguridad.

La Supersalud dispuso la medida al comprobar que la clínica reanudó la atención en cirugía plástica y estética, anestesia y el servicio farmacéutico sin que la autoridad sanitaria hubiera verificado el cumplimiento de los requisitos sanitarios obligatorios.

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De acuerdo con el comunicado oficial, ese proceder vulneró los estándares exigidos y motivó la intervención, ya que la reapertura de servicios antes de la verificación constituyó el detonante del cierre.

Denuncias y riesgos identificados en la Clínica Láser Surgical

El proceso de cierre se inició después de que la Supersalud recibió seis denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la operación de la Clínica Láser Surgical.

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Las quejas incluyeron problemas en la atención, inconsistencias en los registros clínicos e inconformidad con los resultados quirúrgicos, además de la sospecha de riesgos para la seguridad de los pacientes, según la entidad.

La Superintendencia recibió reportes por fallas de atención, inconsistencias en historias clínicas y disconformidad con resultados operatorios, además de alertas sobre seguridad, y con base en ello adelantó la actuación - crédito Supersalud

Esas notificaciones llevaron a identificar que la clínica reabrió sus áreas de cirugía y farmacia a pesar de la orden formal emitida el 29 de mayo, que prohibía el funcionamiento sin verificar los requisitos sanitarios.

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De acuerdo con el comunicado de la Supersalud, registrar novedades de reapertura sin autorización oficial constituyó una infracción de la medida preventiva.

Inspección sanitaria y negativa inicial de ingreso

La Supersalud realizó una inspección sanitaria el 5 de junio, luego de atender las denuncias. La diligencia contó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá porque los responsables de la clínica se negaron inicialmente a permitir el ingreso de los funcionarios de la autoridad sanitaria.

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La Supersalud catalogó ese acto como una obstrucción a las funciones oficiales de inspección y vigilancia. La verificación permitió constatar el incumplimiento de las medidas y sustentó la decisión de cerrar las áreas involucradas.

Consecuencias y próximos pasos tras el cierre

La Supersalud informó que realizará un seguimiento para verificar que la Clínica Láser Surgical cumpla con todas las disposiciones impuestas tras el cierre. La clausura afecta específicamente los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y el servicio farmacéutico, según el comunicado de la entidad.

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La Superintendencia reiteró la necesidad de una vigilancia permanente sobre las instituciones dedicadas a la cirugía estética. El objetivo, señaló, es garantizar que los pacientes accedan a servicios seguros bajo controles estrictos.

La Supersalud advirtió que las acciones ejecutadas por la clínica incrementaron los riesgos para quienes buscaban atención y sostuvo que incumplimientos de este tipo elevan el peligro de complicaciones y justifican intervenciones por parte de la autoridad sanitaria.

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Por su parte, a Alcaldía de Bello, Antioquia, ordenó el cierre de un centro estético en el barrio Las Cabañas el 2 de junio de 2026, después de detectar que allí presuntamente se practicaban procedimientos invasivos sin la habilitación ni los requisitos técnicos y normativos exigidos, en medio de un refuerzo de controles tras la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá.

Cualquier procedimiento invasivo debe ser realizado de la mano de expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contexto regional explica la decisión: en Antioquia se registraron 64 cierres de centros estéticos en dos años y se reportaron 379 casos con alguna adversidad asociada a procedimientos estéticos en Medellín y otros municipios del departamento, según la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez.

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En ese mismo periodo fueron visitados 80 centros estéticos en el departamento y en la mayoría se encontraron irregularidades higiénicas, incumplimientos de normas de habilitación y otras inconsistencias, según Solano Sánchez en Infobae.

La jornada de inspección, vigilancia y control en Las Cabañas fue liderada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, con acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal, según Infobae. Durante el recorrido, las autoridades revisaron permisos de funcionamiento, condiciones sanitarias y protocolos de bioseguridad en varios centros de estética facial y corporal.

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Las autoridades continúan poniéndole el ojo a este tipo de procedimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La clausura se produjo porque en uno de los establecimientos se evidenció la realización de procedimientos invasivos sin cumplir las exigencias técnicas y regulatorias previstas para ese tipo de intervenciones, de acuerdo con la administración municipal citada por Infobae. La Alcaldía de Bello sostuvo que esas prácticas ponen en riesgo la salud y la integridad de los pacientes.