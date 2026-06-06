Colombia

Ingreso de remesas a Colombia supera las divisas por exportación de carbón y café, pero se espera repunte en el sector petrolero

Entre enero y abril de 2026, los giros desde el exterior sumaron USD 4.448 millones, una cifra que dejó atrás en USD 1.318 millones el ingreso combinado de esos dos productos externos

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Las remesas enviadas a Colombia entre enero y abril de 2026 sumaron USD 4.448 millones y se consolidaron como la principal fuente de divisas del país - crédito Luis Torres/EFE
Las remesas enviadas a Colombia entre enero y abril de 2026 sumaron USD 4.448 millones y se consolidaron como la principal fuente de divisas del país - crédito Luis Torres/EFE

Las remesas enviadas a Colombia entre enero y abril de 2026 llegaron a USD 4.448 millones y superaron en USD 1.318 millones el valor conjunto de las exportaciones de café y carbón, una diferencia que consolidó esos giros como la principal fuente de divisas del país y expuso, al mismo tiempo, la pérdida de dinamismo de dos de sus productos externos más relevantes.

El contraste también se vio en volumen exportado. En abril, los despachos de café cayeron 47% frente al mismo mes de 2025 y los de carbón retrocedieron 28%, mientras las remesas completaron 23 meses consecutivos por encima de USD 1.000 millones.

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De acuerdo con datos del Banco de la República, entre enero y abril las remesas alcanzaron USD 4.448 millones. En ese mismo periodo, el café fue el tercer producto de exportación del país con USD 1.625 millones y el carbón ocupó el cuarto lugar con USD 1.505 millones.

La comparación directa muestra la magnitud del cambio en el ingreso de divisas. Por cada dólar que entró por carbón y café en lo corrido de 2026, llegaron USD 1,42 en remesas.

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Bolsa de café colombiano abierta con granos sobre una mesa de madera. De fondo, una risografía de billetes de 100.000 y 50.000 pesos con flechas rojas y "CRISIS".
Las ventas externas de café y carbón totalizaron USD 3.130 millones entre enero y abril, un monto 42% inferior al de las remesas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las ventas externas de café y carbón sumaron USD 3.130 millones en lo corrido del año. Eso significa que las remesas fueron 42% superiores al valor conjunto de esos dos productos.

El café aportó USD 1.625 millones, por lo que las remesas fueron 2,7 veces mayores que esas ventas. Frente al carbón, con USD 1.505 millones, los giros enviados desde el exterior resultaron tres veces superiores.

Según Diego Montañez Herrera, analista económico del Grupo de Coyuntura de la Universidad Eafit, “las remesas han ganado relevancia porque otras fuentes de divisas han perdido dinamismo o muestran una mayor volatilidad”, dijo el especialista en declaraciones a La República.

El analista añadió que “mientras las exportaciones de petróleo, carbón o café dependen de precios internacionales y ciclos externos, las remesas han mostrado una tendencia más estable en los últimos años”

Montañez sostuvo que el problema no está en el avance de las remesas, sino en la capacidad exportadora del país. “Más que una preocupación por el crecimiento de las remesas, el debate debería centrarse en la capacidad de Colombia para fortalecer sus exportaciones”, afirmó.

Remesas desde Perú casi se duplican en 2025 y alcanzan más de US$ 167 millones. (Foto: Agencia Andina)
Por cada dólar que ingresó a Colombia por café y carbón en 2026, llegaron USD 1,42 en remesas, según los datos comparados del periodo - crédito Agencia Andina

Esa lectura apunta a una diferencia estructural. Las remesas funcionan como un complemento para los hogares y para la estabilidad externa, pero no reemplazan la capacidad de una economía para generar crecimiento, productividad y divisas a través de sus sectores productivos.

El deterioro no solo apareció en los valores de venta, sino también en las cantidades exportadas. En abril de 2025 se exportaron 57.001 toneladas métricas de café y en abril de este año fueron 29.970 toneladas métricas, una reducción de 47%.

En el caso del carbón, en abril de 2025 se exportaron 3,9 millones de toneladas métricas y en abril de este año la cifra bajó a 2,8 millones. La disminución fue de 28%.

Las exportaciones de petróleo de Colombia superarían los USD 17.500 millones en 2026 y volverían a ser la principal fuente de dólares por encima de las remesas - Jaime Saldarriaga/Reuters
Las exportaciones de petróleo de Colombia superarían los USD 17.500 millones en 2026 y volverían a ser la principal fuente de dólares por encima de las remesas - Jaime Saldarriaga/Reuters

Por su parte, las ventas externas de crudo alcanzarían este año más de USD 17.500 millones, según un informe del Banco de Bogotá, una cifra que las llevaría a su nivel más alto desde 2022 y les permitiría recuperar el primer lugar como principal fuente de dólares del país por encima de las remesas.

El salto más visible apareció en abril de 2026, cuando las exportaciones de crudo sumaron USD 1.620 millones, su nivel más alto desde julio de 2022, según el informe del banco. Ese avance se explicó por el alza de los precios internacionales del petróleo asociada a los conflictos en Medio Oriente.

El cambio también se observa en la trayectoria reciente de las ventas externas. Según el informe, el promedio mensual pasó de USD 940 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026 a USD 1.600 millones entre marzo y abril.

Alejandro Rojas, economista de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, afirmó en el informe: “A raíz del choque petrolero, exportaciones de petróleo alcanzarían un máximo de 4 años en 2026”, dijo a Valora Analitik.

Las proyecciones para el cierre del año parten de un supuesto central: que el barril promediará entre USD 93 y USD 95 en 2026, con base en estimaciones de la Administración de Información Energética y el consenso de Bloomberg.

Bajo ese escenario, los analistas del banco calcularon que las exportaciones totales del año aumentarían en USD 5.000 millones frente al año anterior.

El promedio mensual de las exportaciones de petróleo pasó de USD 940 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026 a USD 1.600 millones entre marzo y abril - crédito Eli Hartman/Reuters
El promedio mensual de las exportaciones de petróleo pasó de USD 940 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026 a USD 1.600 millones entre marzo y abril - crédito Eli Hartman/Reuters

Ese resultado tendría una consecuencia directa sobre el flujo de divisas. De cumplirse el pronóstico, el petróleo superaría a las remesas como principal receptor de dólares de la economía colombiana y recuperaría la posición que había perdido en 2025.

La entidad añadió que esa entrada de divisas mejoraría las arcas de la Nación entre 2026 y 2027. Según el banco, los ingresos fiscales serían comparables a los de una reforma tributaria y además darían soporte a la tasa de cambio al ayudar a corregir el desbalance externo del país.

El mismo informe advirtió que el beneficio del nuevo choque petrolero está acotado por la debilidad de la producción interna. El problema no está en el precio, sino en la cantidad de crudo que el país logra extraer.

El documento también señaló que una mayor dependencia del crudo podría tensionar la política de diversificación exportadora. Aun así, los analistas plantearon que estos recursos extraordinarios podrían destinarse a fortalecer programas sociales, financiar políticas industriales profundas o canalizarse hacia otros sectores económicos.

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