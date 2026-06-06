Colombia

Esposa del candidato presidencial Iván Cepeda renunció a su cargo en la JEP

Pilar Rueda Jiménez había iniciado sus funciones el 6 de marzo de 2018, coincidiendo con el arranque de la justicia transicional tras el Acuerdo de paz con las disidencias de las Farc

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Dos personas, una mujer con chaleco azul y aretes de cuentas de colores, y un hombre con gafas y suéter oscuro, de pie frente a la bandera de Colombia.
Pilar Rueda Jiménez, junto a su esposo, el senador y candidato a la presidencia, Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sorpresiva renuncia de Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato a la presidencia, Iván Cepeda, a su cargo en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se presentó solo horas después de la primera vuelta presidencial, que se realizo el 31 de mayo de 2026, marcando un giro inesperado en la recta final del proceso electoral.

La noticia fue confirmada por la oficina de comunicaciones de la UIA, que precisó que Rueda tomó la decisión en un contexto marcado por la victoria de Abelardo de la Espriella en esta primera fase de los comicios, según Semana.

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El retiro de la antropóloga pone en relieve la tensión que acompaña el proceso electoral y los efectos colaterales en el ámbito institucional. Rueda había iniciado sus funciones el 6 de marzo de 2018, coincidiendo con el arranque de la justicia transicional tras el Acuerdo de paz con las disidencias de las Farc.

Las fuentes consultadas por el medio de comunicación dentro de la JEP expresaron su sorpresa por el momento elegido para la dimisión. Según relataron, existía la expectativa de que Rueda abandonara el cargo al inicio de la campaña presidencial de su esposo.

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Pilar Rueda Jiménez, la antropóloga defensora incansable de los derechos humanos de las mujeres - crédito captura de pantalla @soycaromejia/X
Pilar Rueda Jiménez, la antropóloga defensora incansable de los derechos humanos de las mujeres - crédito captura de pantalla @soycaromejia/X

No obstante, la decisión se materializó solo al cierre de la primera vuelta, cuando el panorama político ya perfilaba a los candidatos que competirán por la presidencia y, eventualmente, definirán quién será la próxima primera dama.

Perfil y trayectoria de Pilar Rueda

Pilar Rueda, esposa del senador y aspirante presidencial Iván Cepeda, ha mantenido un bajo perfil durante la campaña y en su vida pública. Su trayectoria profesional está marcada por el trabajo en defensa de los derechos humanos, la justicia de género y la atención a las víctimas del conflicto armado. Rueda participó en el proceso de paz con las Farc, donde tuvo un papel asesor en la incorporación del enfoque de género durante las negociaciones en La Habana.

Desde marzo de 2018, formó parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación. Su labor incluyó la investigación de casos de violencia sexual, la protección de los derechos de las mujeres y la atención a las víctimas.

Hoja de vida de Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato presidencial, Iván Cepeda - crédito @Ingeamanda/X
Hoja de vida de Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato presidencial, Iván Cepeda - crédito @Ingeamanda/X

En la hoja de vida publicada por la JEP, se destaca que es antropóloga por la Universidad Nacional y posee una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz por la Universidad de Notre Dame, con énfasis en derechos humanos, justicia y género.

El impacto de su trabajo y su posible rol futuro

La presencia de Rueda en la JEP ha sido clave para garantizar la inclusión de enfoques de género y de los derechos humanos en las investigaciones judiciales. Se le reconoce por su compromiso técnico y académico en temas de paz, por su trabajo constante en políticas públicas con perspectiva diferencial y por mantenerse alejada de la exposición mediática y de los roles políticos visibles.

Si Iván Cepeda resulta electo presidente, Pilar Rueda podría convertirse en la próxima primera dama de Colombia. Su perfil académico y su experiencia en justicia transicional auguran un enfoque centrado en los derechos y en la promoción de causas sociales desde una óptica técnica más que política. La expectativa sobre su desempeño responde tanto a su historial en la defensa de las víctimas como al contexto de renovación que rodea el papel protocolario de la primera dama en el país.

La sorpresiva renuncia de Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato a la presidencia, Iván Cepeda, a su cargo en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se presentó solo horas después de la primera vuelta presidencial, que se realizo el 31 de mayo de 2026 - crédito Enea Lebrun/Reuters
La sorpresiva renuncia de Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato a la presidencia, Iván Cepeda, a su cargo en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se presentó solo horas después de la primera vuelta presidencial, que se realizo el 31 de mayo de 2026 - crédito Enea Lebrun/Reuters

Tras la salida de Rueda de la JEP, la atención pública se concentra en su posible llegada a la Casa de Nariño y en el giro que podría imprimirle al tradicional cargo, en un momento de alta sensibilidad para la política social y de derechos en Colombia.

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