Álvaro Uribe estalló por condena de 28 años a su hermano Santiago, vinculado a ‘Los doce apóstoles’: “Mi familia está muy abatida”

El expresidente de la República no ocultó su tristeza frente al duro revés jurídico al interior de su familia, pues su hermano fue encontrado culpable de los crímenes de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado - crédito @AlvaroUribeVel/X

En la noche del jueves 4 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvió a pronunciarse tras la ratificación de la condena contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, por su participación en el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’. La decisión de la Corte Suprema confirmó una pena de 28 años y tres meses de prisión, así como una multa económica, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La condena contra Santiago Uribe quedó en firme luego de que el alto tribunal desestimó el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa, en un hecho que marcó un hito judicial en un caso que ya completaba más de dos décadas. Por ello, el ex jefe de Estado reaccionó frente a esta determinación que sacudió la escena política nacional, pues si bien era un fallo esperado, el mismo se dio a conocer a 17 días de que se adelante la segunda vuelta presidencial.

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“Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto”, expresó el exmandatario al referirse públicamente al fallo, luego de haber confirmado con una primera publicación la ratificación de la condena al ganadero antioqueño, que en segunda instancia ya había sido encontrado culpable por el Tribunal Superior de Antioquia, que revocó el fallo absolutorio en primera instancia, por el juez Primero Penal del Circuito de Antioquia, Jaime Herrera Niño.

Para el expresidente Álvaro Uribe, el papel del mayor Juan Carlos Meneses fue clave para cometer el crimen de Camilo Barrientos, que le fue endilgado, segun él, de forma "injusta" a su hermano - crédito @AlvaroUribeVel/X

El tribunal concluyó que el hermano del expresidente tuvo un rol de mando en la estructura paramilitar que operó en el norte del departamento, utilizando la finca familiar La Carolina como base para coordinar actividades de “limpieza social”, según detalló la sentencia. Según se conoció en el fallo de la decisión, la corte mantuvo la atribución de responsabilidad de Uribe Vélez en el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de bus asesinado en 1994.

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Los argumentos de Álvaro Uribe para rebatir el fallo de la Corte Suprema sobre su hermano Santiago

En su pronunciamiento, el expresidente Uribe reiteró su desacuerdo con el fallo y cuestionó la solidez de los elementos probatorios. “Ese grupo de ‘Los doce apóstoles’ primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos, unos de ellos defendidos por el Dr. Jesús María Valle. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano”, expresó en la primera parte de su mensaje el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó la suerte jurídica de su hermano, Santiago, condenado por vínculos con el paramilitarismo en Colombia - crédito Colprensa - montaje Infobae

Agregó en el mensaje sus reproches a la determinación judicial. “Ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano”, remató el exmandatario en esta red social, en la que abordó detalles claves en la determinación que condenó a Santiago Uribe.

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Es oportuno recordar que la sentencia que hoy enfrenta el empresario se remonta a hechos ocurridos entre 1992 y 1995, cuando la organización paramilitar ‘Los doce apóstoles’ protagonizó hechos criminales en el municipio de Yarumal y otros puntos del norte antioqueño. Uno de los nombres más citados en este proceso, como lo refirió el expresidente, es el del abogado Jesús María Valle, que fue asesinado en 1998 tras denunciar actividades paramilitares.

El abogado Jaime Granados Peña, defensor de Santiago Uribe, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la sentencia condenatoria contra su cliente - crédito @JGranadosPena/X

A su vez, el exmayor de policía Juan Carlos Meneses y el exagente Alexander Amaya figuran entre los principales testigos del caso. De acuerdo con la versión de Meneses, Amaya cometió el asesinato siguiendo órdenes de Santiago Uribe, pero esta fue una acusación refutada por la defensa y por el propio expresidente, como se vio en su mensaje, en el que trató de desvirtuar los argumentos que la justicia encontró contundentes para revalidar el fallo contra el ganadero.

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En la resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia, revocada la absolución dictada en 2024, se impuso la pena de 28 años y tres meses de prisión y una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales. A juicio del tribunal y de la Corte Suprema, se probó que Santiago Uribe Vélez coordinó la inclusión de Barrientos en una lista de objetivos y facilitó la logística para su asesinato, que fue cometido por dos sicarios.