Colombia

Alcaldía de Medellín declaró alerta naranja para atender emergencias por el fenómeno de El Niño

La medida busca que las entidades de atención estén preparadas ante la mayor probabilidad de incendios, presión sobre el abastecimiento hídrico y afectaciones agrícolas, entre otros riesgos

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El anuncio público de la administración municipal detalla las acciones por causa del fenómeno climático - crédito Dagrd / X

La Alcaldía de Medellín declaró la alerta naranja como medida de preparación ante la segunda temporada de disminución de lluvias y la posible afectación en la temperatura por el fenómeno de El Niño, que eleva el riesgo de incendios forestales, afecta la disponibilidad de agua, compromete los cultivos y puede tener efectos sobre la salud pública.

Además, las autoridades del distrito confirmaron la activación de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias de Medellín (Edrem), para coordinar la atención durante la temporada.

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El plan fue anunciado en una rueda de prensa el 4 de junio de 2026 con el fin de confirmar que se están preparando todos los protocolos, las herramientas y las entidades de respuesta para atender cualquier emergencia asociada a la reducción de lluvias y al aumento de temperaturas previsto para la región.

La administración advirtió que la llegada del fenómeno de El Niño no significa ausencia total de precipitaciones, sino una disminución en las jornadas de lluvia, así como fuertes episodios de calor.

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El distrito activó su estrategia de emergencias para coordinar a los organismos de socorro - crédito DAGRD / X
El distrito activó su estrategia de emergencias para coordinar a los organismos de socorro - crédito DAGRD / X

Daniel Ruiz, director general del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), explicó que todavía no se conoce la intensidad que pueda alcanzar el fenómeno de El Niño, pero estimó para la región una reducción de entre 35% y 50% frente a los registros típicos de lluvias y un aumento de temperatura de entre 1 y 2 °C. También afirmó que el incremento de la ola de calor podría seguir a lo largo del 2026 y extenderse hasta 2027.

Ruiz agregó que, según los modelos de pronóstico citados por la entidad, el mayor calentamiento se presentaría alrededor del trimestre de noviembre, diciembre y enero, proyección difundida por Blu Radio, tras las declaraciones del funcionario en medio del trabajo para reforzar la fase de alistamiento institucional.

A su vez, Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indicó que la ciudad tiene dispuestas 9 estaciones de Bomberos, además de guardabosques y personal especializado en incendios forestales para proteger las zonas de mayor exposición y ser oportunos en la atención a los llamados de la ciudadanía.

Las autoridades coordinan protocolos y capacidades de atención - crédito DAGRD / X
Las autoridades coordinan protocolos y capacidades de atención - crédito DAGRD / X

La ciudad activó un plan para los problemas relacionados con incendios, agua, energía, alimentos y salud pública

La Administración de Medellín informó que el Edrem funciona como una guía de actuación para articular la respuesta ante cuatro escenarios de riesgo: incendios forestales, seguridad energética, seguridad alimentaria y salud pública. Según la explicación oficial, la disminución de lluvias puede afectar los cultivos, reducir la producción de alimentos y alterar la disponibilidad de agua.

Ante este panorama, las autoridades locales señalaron que cerca del 99,8% de los incendios forestales registrados se producen por intervención humana voluntaria o involuntaria. Con base en ese dato, insistieron en que la prevención depende en buena parte del comportamiento ciudadano, por lo que pidieron apoyo de residentes y turistas para evitar riesgos.

La estrategia se enfoca en las zonas más expuestas ante la subida de temperaturas y la disminución de precipitaciones - crédito DAGRD / X
La estrategia se enfoca en las zonas más expuestas ante la subida de temperaturas y la disminución de precipitaciones - crédito DAGRD / X

El distrito pidió a la población evitar fogatas y quemas controladas, usar de manera responsable el agua y la energía y reportar de inmediato cualquier foco que pueda derivar en incendio forestal o en un problema sanitario. Para denunciar cualquier situación relacionada, la Alcaldía reiteró el uso de la línea 123.

La recomendación oficial también incluye no arrojar desechos a ríos y quebradas para evitar aposamientos de agua que puedan ocasionar la aparición de vectores que transmitan enfermedades como el dengue.

El reporte oficial indica que durante 2026, se han presentado graves riesgos para la ciudadanía que podrían incrementar con la temporada del fenómeno de El Niño: “Este año hemos atendido 3.042 emergencias en el distrito, de las cuales 45 han sido incendios forestales”. En comparación con la misma fecha de 2025, se confirmó que aumentaron las conflagraciones en zonas boscosas, puesto que para el mismo periodo del año anterior se atendieron 29 casos.

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