Abogada aclaró cómo se pagará el nuevo festivo de julio tras la ley sancionada por el Gobierno: “Bien clarito”

La decisión se conoció el jueves 4 de junio de 2026 - créditos @cindylaboral/IG | archivo Colprensa / Álvaro Tavera

La abogada laboralista Cindy Isaza resolvió el jueves 4 de junio las principales dudas de la ciudadanía sobre el nuevo festivo nacional en Colombia, instaurado oficialmente tras la sanción de la Ley 2578 de 2026.

La norma establece que el 9 de julio será el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona del país, y su inclusión eleva a 19 el total de días festivos en el calendario colombiano para 2026.

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En un video publicado en su perfil de Instagram, Isaza abordó una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores y empleadores: si el festivo del 9 de julio, que este año cae jueves, se traslada al lunes siguiente o permanece fijo.

“Ya el festivo del 9 de julio empezó a generar controversias. Hay una pregunta muy buena: ¿por qué trasladar el 9, que cae jueves, al lunes siguiente?”, planteó la abogada. Isaza explicó que la respuesta está en la ley Emiliani, que regula el traslado de ciertos festivos que caen entre semana al lunes siguiente, con el fin de crear los conocidos “puentes” o fines de semana largos.

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La abogada Cindy Isaza explicó qué tiene que ver la Ley Emiliani - crédito @cindylaboral/IG |

“La (Ley) Emiliani trae una lista con las fechas exactas que se mueven para estos efectos. Solo esas se trasladan, las demás se quedan fijas en su día”, aclaró la jurista antioqueña.

Sin embargo, el caso del nuevo festivo presenta una particularidad.

“¿El 9 de julio no está en esa lista? Entonces, ¿por qué se va para el lunes 13? Te explico el porqué. La ley del nuevo festivo, la 2578, no se queda en decir: ‘El 9 de julio es festivo’. Agrega una frase clave. Dice que el día en que de verdad se descanse se define aplicando la ley Emiliani, y eso solo tiene sentido si la intención era que se moviera, como los festivos puente, porque si lo quisieran dejar fijo el 9, no habría mencionado la Emiliani para nada. Bastaba con poner la fecha y ya”, detalló Isaza.

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De acuerdo con la abogada laboral, la interpretación más razonable es que el descanso correspondiente al Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se trasladará al lunes siguiente, que este año corresponde al 13 de julio.

No obstante, Isaza advirtió que la redacción de la nueva ley genera incertidumbre y recomendó esperar la confirmación oficial del Ministerio de Trabajo.