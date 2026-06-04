Un compositor alemán, un teatro histórico, quince artistas y el viaje de vestuarios olvidados que toman vida en Bogotá

El estreno mundial de la obra performance ‘Do you Remember do you no I don’t’ del compositor y director alemán Heiner Goebbels tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2026 en el Teatro Colón de Bogotá.

El estreno mundial de la obra performance ‘Do you Remember do you no I don’t’ del compositor y director alemán Heiner Goebbels tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2026 como parte del festival De lo Sagrado Universal y contará con la participación de cerca de quince intérpretes, entre músicos, bailarines y actores vinculados principalmente a Colombia.

La obra marca un hito cultural para Bogotá y la región. Se presentará durante dos funciones consecutivas a las 19:30 horas en el histórico Teatro Colón, sumando el trabajo del curador y productor artístico Santiago Gardeázabal, el equipo de Nova et Vetera y el Centro Nacional de las Artes. La propuesta reúne procesos de creación colaborativa y una apuesta por la resignificación del patrimonio escénico.

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Heiner Goebbels es una de las figuras más influyentes de las artes escénicas contemporáneas, reconocido por integrar música, teatro e imagen en sus creaciones. Sus piezas se han presentado en más de 50 países y han sido galardonadas con premios internacionales. Para este estreno en Colombia, el creador plantea un enfoque colaborativo con artistas y productores locales, privilegiando la coproducción frente a la mera importación de espectáculos terminados.

Concepto artístico y colaboración en el estreno mundial

Heiner Goebbels es una de las figuras más influyentes de las artes escénicas contemporáneas, reconocido por integrar música, teatro e imagen en sus creaciones.

‘Do you Remember do you no I don’t’ nace de un proceso basado en la improvisación, la investigación y el trabajo colectivo. El equipo, integrado en su mayoría por artistas relacionados con Colombia, realizó sesiones intensivas de exploración en el Taller de la Sabana y el propio Teatro Colón.

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Santiago Gardeázabal resalta que la llegada de Goebbels impulsa la colaboración y el intercambio de conocimientos, fortaleciendo la creación desde el contexto local. Goebbels defiende una metodología donde ninguna disciplina predomina: “Intento trabajar en una relación no jerárquica entre los medios, en la que ninguna parte —ni la música, ni el texto, ni los movimientos, ni las imágenes— es más importante que la otra”.

El montaje se centra en la experiencia colectiva, en la que intérpretes aportan desde la música, el cuerpo y la manipulación de objetos. Todos los elementos escénicos provienen de materiales 100% reciclados, incluyendo vestuarios y fragmentos de escenografía de producciones anteriores. El jefe de producción, Pablo Restrepo, destaca la recuperación y resignificación de objetos históricos del teatro y la ópera colombiana.

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Para Goebbels, los objetos en escena “se convierten en los protagonistas”. El propósito principal no es el lucimiento individual, sino propiciar nuevas lecturas y usos para materiales que habían perdido su función original.

Significado y referencias de la obra Do you Remember do you no I don’t

El título, extraído de una cita del dramaturgo alemán Heiner Müller, plantea interrogantes sobre memoria, olvido e historia.

El título, extraído de una cita del dramaturgo alemán Heiner Müller, plantea interrogantes sobre memoria, olvido e historia. Goebbels describe estas palabras como “un presagio de las catástrofes que la humanidad está provocando” y señala que el ‘yo’ alude a una experiencia colectiva.

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Según Gardeázabal, “en un país como Colombia, el olvido nunca es neutral. Cada vez que la memoria es reemplazada por el miedo, las simplificaciones radicales comienzan a volverse seductoras”. La pieza propone un escenario donde las narrativas dominantes quedan en suspensión, permitiendo que el sentido se construya y se disuelva de forma permanente.

Goebbels enfatiza que su obra no busca mensajes cerrados, sino que pretende “estimular la imaginación más que mostrar imágenes específicas”. El resultado es un montaje abierto, sujeto a la interpretación de cada público.

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Patrimonio, memoria e identidad cultural en escena

La puesta en escena dialoga con la historia del teatro y la ópera en Colombia a través de la reutilización de vestuarios, telones y objetos normalmente almacenados o descartados.

La puesta en escena dialoga con la historia del teatro y la ópera en Colombia a través de la reutilización de vestuarios, telones y objetos normalmente almacenados o descartados. Restrepo señala la falta de sistemas de conservación del patrimonio cultural, mencionando que se han perdido depósitos enteros de escenografías históricas.

Hay una dualidad de visiones: Gardeázabal se mueve entre la nostalgia y el anhelo de preservar estos objetos, mientras Goebbels los resignifica de manera activa, dándoles nuevas funciones y eliminando la carga romántica que otros podrían atribuirles.

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Los propios materiales reciclados asumen el rol central del montaje, otorgando identidad y memoria a la obra. Los intérpretes, más que protagonistas, introducen estos objetos ante el espectador y abren un diálogo con el pasado escénico.

La creación colectiva, mediante la improvisación y el intercambio entre músicos y artistas, confiere a cada función un carácter singular. Este enfoque invita a una percepción libre, en la que cada asistente puede forjar su propia experiencia sensorial a partir de los objetos y sonidos en escena.

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