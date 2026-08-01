Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Resultados Lotería de Santander hoy 1 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería de Santander anunció los números ganadores de su más reciente sorteo efectuado este viernes 31 de julio de 2026.

Esta famosa lotería entrega más de 70 premios cada semana. Averigüe aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 31 de julio de 2026.

Premio mayor: 9338.

Serie: 146.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander juega un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

PUBLICIDAD

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

PUBLICIDAD

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLotería de Santander sorteoResultado Lotería De Santander Hoycolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 31 de julio de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 31 de julio de 2026

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 1 de agosto

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 1 de agosto

Enfermedades huérfanas en Colombia: el desafío de vivir con una afección de la que pocos entienden y muchas veces nadie sabe cómo curar

El desconocimiento clínico, los signos inespecíficos y las barreras para acceder a pruebas avanzadas prolongan la confirmación y fragmentan la atención al paciente

Enfermedades huérfanas en Colombia: el desafío de vivir con una afección de la que pocos entienden y muchas veces nadie sabe cómo curar

Gustavo Petro quiere convertir en ley el concepto de “salario minimo vital”: seguirán los aumentos por encima del 20% o qué puede hacer el nuevo gobierno, esto dicen los especialistas

Expertos consultados por Infobae Colombia examinaron el trasfondo político, legal y fiscal de la nueva iniciativa y plantearon los retos futuros en la fijación de su cuantía

Gustavo Petro quiere convertir en ley el concepto de “salario minimo vital”: seguirán los aumentos por encima del 20% o qué puede hacer el nuevo gobierno, esto dicen los especialistas

Qué pasa con el uso de celulares en los menores de 16 años: qué es lo que hace en sus cabezas y cómo afrontarlo

Desde la neuropsicología y la educación existen argumentos y perspectivas para afrontar la irrupción digital en la vida de los niños y jóvenes. Infobae Colombia conoció algunas posturas

Qué pasa con el uso de celulares en los menores de 16 años: qué es lo que hace en sus cabezas y cómo afrontarlo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Esta es historia del collar con el diseño de una guacamaya de oro rosado y diamantes que luce Karol G en el ‘Viajando por el mundo - Tropitour’: “Abraza sus raíces para desplegar sus alas”

Esta es historia del collar con el diseño de una guacamaya de oro rosado y diamantes que luce Karol G en el ‘Viajando por el mundo - Tropitour’: “Abraza sus raíces para desplegar sus alas”

Camping Horizonte se prepara para brindar una experiencia que entrecruza música y comedia al aire libre

Morat, Myke Towers, Maroon 5, Ricardo Arjona y Grupo Firme: los protagonistas de los conciertos en Colombia de agosto

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

New Order anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Qué está pasando con el nuevo estadio El Campín: polémica por los nuevos usos y la fecha de entrega

Qué está pasando con el nuevo estadio El Campín: polémica por los nuevos usos y la fecha de entrega

Juan Fernando Quintero sería el fichaje de un equipo importante de la MLS: se vería con Lionel Messi

Juan Carlos Osorio no tendría que “migajear” en la selección Colombia: es candidato a dirigir un club histórico

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

La continuidad de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en Santa Fe depende de la hinchada, afirmó el presidente del equipo