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Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 1 de agosto

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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La Lotería de Risaralda, reconocida como uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo. Este juego, que nació en 1981 con el objetivo de financiar proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda, continúa beneficiando tanto a sus ganadores como a las comunidades locales.

Los jugadores interesados pueden consultar los números ganadores a través de los canales oficiales de la lotería y en notas de confianza como esta. Además de ser una oportunidad para cambiar vidas con grandes premios, la Lotería de Risaralda mantiene su compromiso con el desarrollo del Eje Cafetero, destinando sus ingresos a causas que impactan directamente a la región.

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Los números ganadores del sorteo 2961

Fecha: 31 de Julio de 2025.

Números ganadores: 0077.

Serie: 273.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

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También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Así funciona la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, bajo el lema “Sentimiento de Todos”, celebra sus sorteos cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Este tradicional juego de azar, transmitido por el canal regional Telecafé, no solo ofrece premios millonarios, sino que también contribuye al desarrollo social en el departamento.

El premio mayor alcanza los $1.400 millones de pesos colombianos, pero su plan de premios incluye múltiples oportunidades para ganar:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta generosa estructura, la Lotería de Risaralda se mantiene como una de las favoritas en Colombia, brindando la posibilidad de cambiar vidas con cada sorteo.

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