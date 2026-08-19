Sismo en Manizales: 8.000 damnificados, 2.600 predios evacuados y cerca de $220.000 millones para reconstruir la ciudad

Unas 10.000 viviendas y más de 2.000 comercios registraron afectaciones en Manizales, incluidos 602 establecimientos con daño crítico o alto - crédito Alcaldía de Manizales

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El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, presentó el balance actualizado de la atención y reconstrucción en la ciudad tras la emergencia que afectó a miles de residentes y comercios.

Al cierre de la jornada del 18 de agosto, la administración municipal reportó que 5.437 solicitudes de visita para revisión de inmuebles han sido recibidas y cerca de 3.000 ya fueron atendidas, mientras 2.600 predios permanecen evacuados y alrededor de 8.000 personas resultaron damnificadas. Además, la ciudad avanza en la reactivación educativa y comercial, con acciones concretas para asegurar el retorno gradual a la normalidad.

Según el balance oficial, 211 personas resultaron heridas y seis fallecieron como consecuencia de la emergencia. Se estima que 10.000 viviendas sufrieron daños, de las cuales 5.000 registran afectación menor, 3.500 presentan afectación media o alta y 1.500 fueron afectadas de manera total. 208 personas continúan en albergues y más de 2.000 establecimientos comerciales reportan algún tipo de afectación, incluidos 602 con daño crítico o alto.

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La emergencia en Manizales dejó 211 heridos, seis fallecidos y cerca de 8.000 damnificados, según el balance oficial - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa SOCIEDAD INTERNACIONAL Santiago Álvarez/colprensa/dpa

En materia de servicios, 293 usuarios siguen sin gas, pero el servicio de acueducto fue restablecido en su totalidad. En apoyo a la población afectada, la alcaldía, junto con la Cruz Roja, ha entregado 8.500 kits de ayuda humanitaria y cerca de 500 subsidios de arrendamiento a familias damnificadas. Actualmente, se realiza un cruce de bases de datos para identificar posibles duplicidades en las solicitudes de ayuda, ya que varias pueden corresponder a una misma dirección registrada con nombres distintos.

Reactivación educativa y acompañamiento psicosocial

Desde el martes 18 de agosto, el 78% de los colegios en Manizales reinició sus actividades educativas. El regreso a clases se lleva a cabo de manera gradual y comprensiva, prestando especial atención a los estudiantes que aún enfrentan temor, cuyas familias permanecen evacuadas o atraviesan situaciones complejas debido a la emergencia.

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El proceso de reactivación educativa está acompañado por acciones de apoyo psicosocial y logístico, para garantizar la continuidad de los procesos formativos y la seguridad de la comunidad escolar. La administración mantiene abierta la posibilidad de vincular más profesionales que contribuyan a la revisión de inmuebles y a la atención de estudiantes que requieren acompañamiento especial.

El Plan de Reconstrucción de Manizales prevé $220.000 millones para demoliciones, mejoramiento de viviendas, subsidios habitacionales y apoyo al comercio - crédito Alcaldía de Manizales

Avances del plan de reconstrucción y apoyo a la vivienda

El alcalde Rojas explicó que la ciudad ya cuenta con el marco general del Plan de Reconstrucción de Manizales, el cual contempla recursos por $220.000 millones que están a la espera de aprobación en el Concejo Municipal. Estos fondos permitirían culminar la atención de la emergencia y avanzar en la recuperación de la ciudad, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

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Entre los componentes del plan se encuentran:

Plan de demoliciones para inmuebles con riesgo estructural, con apoyo a propietarios que no puedan costear los trabajos.

Mejoramiento de viviendas, tras evaluación técnica, y asignación de subsidios diferenciados según el nivel de daño.

Subsidios para vivienda nueva en casos de afectación total.

Banco de materiales dirigido a familias en asentamientos informales.

Plan especial de apoyo al sector comercio.

Las primeras acciones incluyen la demolición de edificaciones de alto riesgo, como un edificio en el sector de Milán y otro en el lateral de la Clínica La Presentación. Cerca de 80 ingenieros continúan trabajando en la revisión y diagnóstico de inmuebles afectados, y la alcaldía mantiene abierta la convocatoria para sumar más profesionales a esta labor.

El servicio de acueducto fue restablecido en Manizales, aunque 293 usuarios continúan sin gas tras la emergencia - crédito Alcaldía de Manizales

Reactivación del comercio y movilidad en el Centro Histórico

Uno de los logros principales fue la reapertura de la carrera 23, eje comercial en el Centro Histórico donde operan unos 2.900 establecimientos y miles de trabajadores. La mayoría de comercios han retomado actividades, salvo algunos que permanecen cerrados por persistir condiciones de riesgo en los edificios.

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La intervención en la carrera 23 hace parte del Plan Retorno, que prioriza la recuperación progresiva de sectores estratégicos para la economía local y la vida cotidiana. El tramo entre la calle 17 y la calle 31 está habilitado para tránsito peatonal, mientras que el paso vehicular permanece restringido. Las calles adyacentes mantienen diferentes condiciones de circulación, según el avance de las labores técnicas y de seguridad.

La reapertura de la carrera 23 en el Centro Histórico impulsó el Plan Retorno en Manizales, con tránsito peatonal habilitado y restricciones para vehículos - crédito Alcaldía de Manizales

En la zona, ingenieros, estructuralistas y patólogos han evaluado las edificaciones para determinar su habitabilidad y definir medidas de intervención. Se recuperó la movilidad peatonal y la actividad comercial, interviniendo fachadas con fallas o elementos sueltos, e instalando vallas donde persisten riesgos.

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La Alcaldía de Manizales continuará con la atención a las familias afectadas, la revisión de inmuebles y la reactivación de actividades educativas y económicas.