La selección Colombia tendría un nuevo goleador: Camilo Durán pide pista con doblete en Champions con el Celtic

Camilo Durán fue la figura del Celtic ante el Lask de Austria, en la ida de los playoffs de la Champions League - crédito Russell Cheyne/REUTERS

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La selección Colombia se encuentra en análisis de jugadores que le pueden servir para probarlos en los amistosos de septiembre y octubre, cuando la Tricolor volverá a la acción después del Mundial 2026, y arrancará el proceso rumbo a la Copa América 2028 y la Copa de la FIFA 2030.

Una de las opciones de Néstor Lorenzo sería Camilo Durán, delantero del Celtic, que marcó dos goles en los playoffs de la Champions League: fue su primer doblete con el equipo escocés y el club dio un paso importante para avanzar a la fase de liga del certamen europeo.

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De esta manera, el delantero hace méritos para ser tenido en cuenta en el combinado nacional, pues juega en una de las posiciones más complicadas del combinado nacional en los últimos años por la falta de un goleador, pese a que se probó a muchos hombres en ese puesto.

El doblete de Durán en Champions

Desde su llegada al conjunto de Escocia, el colombiano se convirtió en toda una estrella para el club por su actuación en el Qarabag, conjunto de Azerbaiyán en el que se hizo famoso en Europa por los cinco goles que anotó en la Liga de Campeones de la temporada pasada.

Camilo Durán volvió a brillar en la Champions y fue clave para el triunfo 3-0 sobre el LASK Linz, en la ida de los playoffs en Glasgow, donde el colombiano fue el encargado de ampliar la ventaja y dejar la serie prácticamente asegurada para obtener el cupo a la ronda de liga.

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El primer tanto se dio al minuto 38, luego de una recuperación de pelota en campo contrario, donde el cafetero recuperó un rebote dejado por el defensor Andrés Andrade, el delantero disparó de primera intención, en el borde del área, y el balón se metió por el palo izquierdo del portero Lukas Jungwirth.

Durán completó su doblete a los 67 minutos, en una buena jugada en la que el colombiano tocó la pelota, desde la banda derecha, con Benjamin Nygren, que se la devolvió y el atacante sacó un zapatazo directo al costado derecho del arco, para el 3-0 definitivo.

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De esta manera, el cafetero llegó a tres anotaciones desde su llegada al Celtic, en tan solo cuatro partidos, y una asistencia, además de que fue titular en todos esos encuentros y acumula 315 minutos, cifras importantes en sus primeras apariciones en la temporada.

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