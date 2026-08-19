Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Entre la maternidad y la reconstrucción de su vivienda, la actriz confirmó que interpretará de nuevo a Yeimy Montoya en la gira internacional, agradeciendo el respaldo de sus seguidores en este momento difícil - crédito @carocali / Instagram

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La actriz Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico en La Reina del Flow, sorprendió a sus seguidores al confirmar su regreso a los escenarios en la gira internacional de la serie musical.

Más allá de la emoción por revivir a Yeimy Montoya, la actriz confesó que una de las razones de peso detrás de su decisión está relacionada con el impacto que el reciente terremoto del 10 de agosto tuvo en su vida personal: su casa en Cali resultó seriamente afectada por el sismo que dejó miles de damnificados en el occidente colombiano.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió con fuerza en Cali, ciudad que registró importantes daños materiales y humanos. Según datos oficiales, en la capital del Valle del Cauca más de 1.400 edificaciones presentaron daños estructurales, 533 recibieron orden de evacuación y se reportaron 123 fallecidos en todo el municipio.

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Carolina Ramírez regresa a los escenarios tras el terremoto que afectó su casa en Cali - crédito @carocali/ Instagram

En este contexto, Carolina Ramírez reapareció en redes sociales para compartir cómo ha sido el proceso de preparación para su regreso a los escenarios, apenas tres meses después de convertirse en madre.

La actriz no ocultó la presión y el cansancio que enfrenta en medio de la maternidad, el ensayo y la recuperación física tras el parto. “Estoy cansada, yo no hago ejercicio desde hace un montón de tiempo, porque no tengo tiempo, me puse los tacones que me tengo que poner en unos días para ustedes ya saben qué. Me duelen los dedos y estoy más tiesa… pero lo vamos a lograr”, explicó con honestidad y algo de humor.

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Ramírez quiso dejar claro que, aunque existe una gran expectativa por verla nuevamente como Yeimy Montoya, su participación será como “invitada especial”, ya que no estuvo presente en los ensayos ni en las giras previas. “Mi mood ahora es caca, leche, amor. Estoy en una grabación de un proyecto muy importante en otro país, sin ninguna persona que me ayude directamente en persona a aprenderme coreografías”, comentó la actriz, reconociendo las dificultades para compaginar la maternidad, el trabajo y los ensayos.

A tres meses de ser madre, Ramírez comparte en redes sociales cómo enfrenta la preparación para volver al escenario. - crédito @carocali/IG

A pesar de los retos logísticos y emocionales, la actriz subrayó que siente un compromiso con sus seguidores y con el equipo de la serie, motivo por el que decidió aceptar la invitación a la gira. Fue en ese momento cuando Carolina Ramírez hizo pública la situación que vive en su hogar tras el terremoto, confesando abiertamente: “Quiero hacerlo y debo hacerlo y necesito hacerlo además, porque se me descogeringó la casa en Cali con el terremoto”. La frase, dicha sin rodeos, visibiliza el impacto real y cotidiano de la tragedia nacional y da cuenta de las razones económicas y familiares que la impulsan a regresar al escenario.

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La actriz también enfatizó que su prioridad sigue siendo su hijo Sur, de apenas tres meses, y que cada decisión profesional se toma teniendo en cuenta su bienestar. “La idea es ir a todos, pero puede pasar que a alguno no pueda. Mi prioridad se llama Sur (su hijo). Yo tengo un bebé que va a cumplir tres meses y él es lo primero de todo”, comentó Ramírez, dejando claro que aunque siente un compromiso con el público, su familia ocupa el primer lugar.

Ramírez remarcó que su hijo Sur es su prioridad, por encima de cualquier compromiso profesional - crédito @carocali/ Instagram

La artista, que desde junio se ha dedicado completamente a la maternidad, compartió con sus seguidores la incertidumbre y los nervios que le genera volver al escenario en estas circunstancias. “Tengo un susto horrible, pero lo vamos a hacer”, admitió. Ramírez agradeció el cariño recibido por parte del público y recalcó que, aunque su cuerpo aún muestra los signos del posparto, está decidida a dar lo mejor en estos conciertos que, para muchos, representan un reencuentro esperado con uno de los personajes más populares de la televisión colombiana.

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El reencuentro de Ramírez con el público, aunque motivado en parte por una necesidad económica y familiar, también responde al profundo vínculo que ha construido con los fans de “La Reina del Flow”, quienes han expresado su apoyo y emoción por verla nuevamente en escena.

Carolina Ramírez estará presente como invitada especial en los conciertos de la gira en Perú, Argentina y Costa Rica - crédito Infobae Perú

Carolina está confirmada en Perú, Argentina y Costa Rica, como una invitada especial para los shows, lo que marcará el regreso de Carolina Ramírez a los escenarios internacionales.