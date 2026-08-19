El abogado de Angie Rodríguez pidió al Senado revocar el permiso que le otorgó a Gustavo Petro para viajar al exterior, tras denunciarlo

El Senado autorizó que el expresidente Petro salga del país durante el año consiguiente al cese del ejercicio de sus funciones como mandatario - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

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El abogado Manuel Vicente Villanueva, que ejerce como apoderado de la exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación Angie Lizeth Rodríguez, solicitó al presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, cancelar la autorización que le dio el Congreso al exmandatario Gustavo Petro para que salga del país durante el año consiguiente al cese del ejercicio de sus funciones como presidente de la República.

El jurista fundamentó su petición en el hecho de que en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes hay una denuncia en contra del ex jefe de Estado por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

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“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”, precisó el abogado en el documento.

Además, indicó que su prohijada está siendo objeto de extorsiones e intimidaciones.

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