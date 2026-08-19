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Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Juan Camilo Ostos como director de Invías: estos son sus retos en la entidad

La designación quedó establecida mediante el Decreto 1259 del 19 de agosto de 2026; el documento fue firmado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera

Juan Camilo Ostos Romero es el nuevo director de Invías en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @juancamilostos/X
Juan Camilo Ostos Romero es el nuevo director de Invías en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @juancamilostos/X
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El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Camilo Ostos Romero como nuevo director general del Instituto Nacional de Vías (Invías) para la administración de Abelardo de la Espriella para 2026-2030.

La decisión quedó consignada en el Decreto 1259 del 19 de agosto de 2026, firmado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en uso de las facultades constitucionales y delegadas por la Presidencia de la República.

El acto administrativo dio por terminado el encargo que ejercía William Molano Rodríguez desde el 6 de agosto de 2026, en el que dejaron en claro que ocupó dicho cargo “sin separarse de las funciones propias del empleo del cual es titular”.

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El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Camilo Ostos Romero como nuevo director general del Instituto Nacional de Vías - crédito Dapre
El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Camilo Ostos Romero como nuevo director general del Instituto Nacional de Vías - crédito Dapre

La resolución ministerial ordenó la notificación inmediata del cambio de mando a través de la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de Transporte. Asimismo, el decreto dispuso que la vinculación rige a partir de la fecha de su firma para todos los efectos legales e institucionales.

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