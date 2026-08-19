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Policía fue atacado en un CAI de Puente Aranda, en Bogotá, con un cuchillo: el uniformado neutralizó al agresor con su arma de dotación

El sujeto atacó a la víctima por la espalda y en repetidas ocasiones. El policía fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica

El uniformado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Se desconoce su estado de salud - crédito @ColombiaOscura/X
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El miércoles 19 de agosto de 2026, un uniformado de la Policía Nacional que estaba prestando servicio en el CAI del barrio Galán, de la localidad de Puente Aranda en Bogotá, fue atacado por un hombre con un arma cortopunzante.

De acuerdo con las autoridades, el policía fue agredido por la espalda y, según un video difundido en redes sociales y medios de comunicación que deja en evidencia lo ocurrido, el agresor hirió al uniformado en el cuello y en otras partes del cuerpo.

La víctima sacó su arma de dotación para defenderse y neutralizó al atacante. “Con el fin de salvaguardar su vida e integridad y en el uso de la legítima defensa, este uniformado habría utilizado su arma de dotación, neutralizando al agresor. De igual manera, el policía lesionado en varias ocasiones fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica”, explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en declaraciones públicas.

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Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL
El uniformado fue atacado por la espalda. El sujeto lo hirió en el cuello - crédito Policía Nacional

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones sobre los hechos. Por el momento, se desconoce el estado de salud del uniformado agredido y la identidad del hombre que lo atacó.

Policía fue agredido por un hombre en Bogotá

No es la primera vez que se reporta un hecho similar en Bogotá. En febrero de 2026, un hombre de 27 años fue capturado por las autoridades en la localidad de Suba, tras un episodio de violencia en el que atacó a un uniformado y dañó un vehículo institucional.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el sujeto se acercó a la camioneta de la Policía y golpeó con fuerza el espejo ubicado al costado izquierda. Esto, mientras discutía con el policía. Luego, cuando el uniformado bajó del vehículo para intentar mediar, el hombre lo golpeó en la cara en repetidas oportunidades.

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El sujeto fue capturado por las autoridades en la localidad de Suba - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Algunos ciudadanos intentaron intervenir para detener al atacante. Posteriormente, una uniformada se acercó para controlar la situación y se logró la captura del sujeto.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder en un proceso penal por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.

Uniformados de la Policía fueron asesinados en Tolima

Los hechos de violencia contra los integrantes de la fuerza pública constituyen una grave problemática en otras zonas del país en donde hacen presencia los grupos armados organizados. El 1 de agosto de 2026, se reportó el asesinato de dos miembros de la Policía Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, Tolima.

Los uniformados murieron en un ataque que las autoridades atribuyeron a integrantes de las disidencias de las Farc.

La gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Magaly Matiz, pidió refuerzos urgentes de seguridad ante el riesgo de nuevas acciones violentas en el sur del departamento.

Ataque armado en Tolima
Estos fueron los dos miembros de la Policía Nacional que fueron asesinados en zona rural de Ataco, Tolima - crédito @DirectorPolicia/X

Hago un llamado urgente al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para reforzar de inmediato las operaciones, los controles, los patrullajes y los dispositivos de seguridad en toda la región. Es indispensable anticiparse a cualquier acción terrorista y evitar que los violentos vuelvan a golpear”, indicó la funcionaria.

De igual manera, rechazó el ataque perpetrado por la guerrilla y aseguró que los terroristas que estuvieron detrás del crimen no representan “ninguna causa ni ningún ideal”. Según precisó, son asesinos “que han convertido el crimen, el miedo y la sangre en su forma de actuar”.

Ataque armado en Tolima
La gobernadora del Tolima advirtió que las acciones violentas en Ataco no serán las únicas por parte de los grupos armados en las próximas semanas - crédito @AdrianaMatizTol/X

La mandataria departamental expresó su solidaridad por las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades no permitirán que las organizaciones criminales sigan atemorizando a la población. “Toda mi solidaridad con las familias de nuestros héroes caídos y con cada hombre y mujer de la Policía Nacional. Su dolor es el dolor de todo el Tolima”, señaló.

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